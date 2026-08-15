SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    El exministro de Justicia además destacó que cárcel en Talca fue inaugurada por el presidente Gabriel Boric y que el régimen de máxima seguridad también está vigente de antes, “con todas las características" que han sido destacadas por el actual gobierno.

    Por 
    Lya Rosen
    El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Foto: Archivo. PEDRO RODRIGUEZ

    El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió este viernes a la Operación Cancerbero, con la que Gendarmería concretó el jueves un masivo traslado de reos hasta la cárcel La Laguna en Talca, apuntando a que su mediática puesta en escena pudo poner en riesgo la seguridad nacional.

    Pero antes de referirse al operativo, el abogado afirmó que hay que corregir varias cosas sobre cómo la Administración del Presidente José Antonio Kast se refirió a la penitenciaria ubicada en la Región del Maule.

    “Se ha presentado como un hito de iniciación de una nueva cárcel y de máxima seguridad. Entonces lo primero es que hay que corregir varias cosas ahí al respecto, porque esta cárcel está funcionando desde el año pasado, desde el año 2025″, apuntó en conversación con 24 Horas.

    Para luego detallar que este complejo, para 2.320 personas, se comenzó a construir hace 13 gobiernos atrás. “Al gobierno del presidente Boric le tocó terminar la construcción de esa cárcel y comenzar la habilitación. El año 2025 se comenzó a habilitar con 400 y fracción persona, 425 si no me equivoco”, destacó.

    Y reafirmar que es “una cárcel inaugurada por el presidente Gabriel Boric, es una cárcel que le debe esto a una política larga de Estado”. “Y eso es muy importante: las políticas de este tipo son políticas de Estado, no son políticas que se puede atribuir un gobierno en particular”, argumentó.

    De la misma forma se refirió a que el régimen de máxima seguridad también está vigente de antes, “con todas las características que ha dicho tanto el ministro de Justicia (Fernando Rabat), como el ministro de Seguridad (Martín Arrau), como el presidente de la República (José Antonio Kast). Está vigente hace más de un año en nuestro país, con uniformes, con locutorios”.

    Riesgo para la seguridad

    Tras referirse a la cárcel y su régimen de máxima seguridad, el exsecretario de Estado se enfocó en la Operación Cancerbero y en su mediatización.

    Al respecto, Gajardo partió señalando que “el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gendarmería señala, entre otras cosas, que los procedimientos operativos de Gendarmería son reservados por seguridad nacional, la seguridad pública de todos nosotros”.

    Los traslados de alto riesgo se denominan así porque son los momentos más vulnerables de un sistema penitenciario. Si usted lo da a conocer, si usted lo transmite en vivo, cuando tenemos bandas de crimen organizado con las que hay que tomarle seriedad de lo que significa, usted corre el riesgo de que atenten en contra de ese convoy”, explicó.

    A lo que sumó: “Pero además, usted le está entregando todos los antecedentes de cómo es un operativo de este tipo. El exdirector nacional de Gendarmería (Christian Alveal) lo decía en una entrevista en algún medio el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con esto”.

    “Yo bajo ninguna circunstancia habría tomado una decisión para mostrar espectacularidad, para realizar una acción de este tipo, que pusiera algún ápice en riesgo la seguridad nacional. Bajo ninguna circunstancia”, aseguró el militante del PC.

    En la misma línea, la exautoridad del gobierno de Gabriel Boric se refirió a la eventual denigración de las condenados que estaban siendo trasladados a La Laguna en Talca, afirmando que la dignidad de las personas también es “un elemento que hay que tomar en consideración”.

    “Nuestro país es un país serio, es un país que respeta los derechos de las personas, que pone la dignidad de las personas en el centro de su accionar (...) Nosotros no somos un país que tratamos al otro ser humano como que fuera alguien al que estamos disponibles para utilizar políticamente, utilizar comunicacionalmente”, señaló.

    Además, al ser consultado por el carácter disuasivo de dar a conocer masivamente el operativo, Gajardo volvió a apuntar que no cree que esto justifique el poner en riesgo la seguridad nacional o que se denigren a las personas, aunque fuera para recuperar la confianza en el sistema penitenciario o mejorar la percepción de seguridad.

    “Todas las medidas de fondo ya estaban funcionando hace más de un año cuando nosotros comenzamos con el plan de seguridad penitenciaria, desde prácticamente el inicio del gobierno”, añadió.

    Más sobre:Jaime GajardoExministro de JusticiaOperación CancerberoSeguridadGendarmeríaCárcel La LagunaRégimen de máxima seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Boric llama a la izquierda a “reflexionar” tras últimas derrotas electorales y afirma que sería un “error garrafal” cancelar debate interno por temor a críticas

    Más de 50 vehículos, helicópteros y cuatros horas en YouTube: el performático despliegue del gobierno para trasladar reos

    Lo más leído

    1.
    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    2.
    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    3.
    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

    4.
    Ganaron todos en el TC: gobierno minimiza revés y oposición celebra premio de consuelo

    Ganaron todos en el TC: gobierno minimiza revés y oposición celebra premio de consuelo

    5.
    “Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad

    “Los buenismos nos tienen como estamos”: encendido cruce entre Walker y Squella por reforma constitucional de seguridad

    6.
    Ojos de la llave: el gesto del ministro García a Escalona y el round entre los senadores Moreira y Urrutia

    Ojos de la llave: el gesto del ministro García a Escalona y el round entre los senadores Moreira y Urrutia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”
    Chile

    Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile
    Tendencias

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso
    El Deportivo

    La Serena derrota a Universidad de Concepción en el barro de Collao y se aleja de la zona de descenso

    “Déjenlo pasar”: la locura por Alexis Sánchez en sus primeras horas en Montreal

    Alarma Monumental: las razones que ponen en riesgo la localía de Colo Colo ante O’Higgins

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos
    Mundo

    Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 personas detenidas por motivos políticos

    Presidente de Colombia anuncia un “plan especial” para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

    Trump asegura que “muy pronto” declarará el estrecho de Ormuz territorio de EE.UU.

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026