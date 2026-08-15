Exministro Gajardo y Operación Cancerbero: “Nunca habría realizado una acción de este tipo que pusiera en riesgo la seguridad nacional”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió este viernes a la Operación Cancerbero, con la que Gendarmería concretó el jueves un masivo traslado de reos hasta la cárcel La Laguna en Talca, apuntando a que su mediática puesta en escena pudo poner en riesgo la seguridad nacional.

Pero antes de referirse al operativo, el abogado afirmó que hay que corregir varias cosas sobre cómo la Administración del Presidente José Antonio Kast se refirió a la penitenciaria ubicada en la Región del Maule.

“Se ha presentado como un hito de iniciación de una nueva cárcel y de máxima seguridad. Entonces lo primero es que hay que corregir varias cosas ahí al respecto, porque esta cárcel está funcionando desde el año pasado, desde el año 2025″, apuntó en conversación con 24 Horas.

Para luego detallar que este complejo, para 2.320 personas, se comenzó a construir hace 13 gobiernos atrás. “Al gobierno del presidente Boric le tocó terminar la construcción de esa cárcel y comenzar la habilitación. El año 2025 se comenzó a habilitar con 400 y fracción persona, 425 si no me equivoco”, destacó.

Y reafirmar que es “una cárcel inaugurada por el presidente Gabriel Boric, es una cárcel que le debe esto a una política larga de Estado” . “Y eso es muy importante: las políticas de este tipo son políticas de Estado, no son políticas que se puede atribuir un gobierno en particular”, argumentó.

De la misma forma se refirió a que el régimen de máxima seguridad también está vigente de antes, “con todas las características que ha dicho tanto el ministro de Justicia (Fernando Rabat), como el ministro de Seguridad (Martín Arrau), como el presidente de la República (José Antonio Kast). Está vigente hace más de un año en nuestro país, con uniformes, con locutorios”.

Riesgo para la seguridad

Tras referirse a la cárcel y su régimen de máxima seguridad, el exsecretario de Estado se enfocó en la Operación Cancerbero y en su mediatización.

Al respecto, Gajardo partió señalando que “el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gendarmería señala, entre otras cosas, que los procedimientos operativos de Gendarmería son reservados por seguridad nacional, la seguridad pública de todos nosotros” .

“Los traslados de alto riesgo se denominan así porque son los momentos más vulnerables de un sistema penitenciario. Si usted lo da a conocer, si usted lo transmite en vivo, cuando tenemos bandas de crimen organizado con las que hay que tomarle seriedad de lo que significa, usted corre el riesgo de que atenten en contra de ese convoy”, explicó.

A lo que sumó: “Pero además, usted le está entregando todos los antecedentes de cómo es un operativo de este tipo. El exdirector nacional de Gendarmería (Christian Alveal) lo decía en una entrevista en algún medio el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con esto”.

“Yo bajo ninguna circunstancia habría tomado una decisión para mostrar espectacularidad, para realizar una acción de este tipo, que pusiera algún ápice en riesgo la seguridad nacional. Bajo ninguna circunstancia” , aseguró el militante del PC.

En la misma línea, la exautoridad del gobierno de Gabriel Boric se refirió a la eventual denigración de las condenados que estaban siendo trasladados a La Laguna en Talca, afirmando que la dignidad de las personas también es “un elemento que hay que tomar en consideración”.

“Nuestro país es un país serio, es un país que respeta los derechos de las personas, que pone la dignidad de las personas en el centro de su accionar (...) Nosotros no somos un país que tratamos al otro ser humano como que fuera alguien al que estamos disponibles para utilizar políticamente, utilizar comunicacionalmente”, señaló.

Además, al ser consultado por el carácter disuasivo de dar a conocer masivamente el operativo, Gajardo volvió a apuntar que no cree que esto justifique el poner en riesgo la seguridad nacional o que se denigren a las personas, aunque fuera para recuperar la confianza en el sistema penitenciario o mejorar la percepción de seguridad.