Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

Cinco meses y dos días alcanzó a estar Natalia Duco al frente del Ministerio del Deporte.

Después de cinco meses y dos días, el ciclo de Natalia Duco al frente del Ministerio del Deporte llegó a su fin. Su salida se produce luego de que El Deportivo presentara nuevos antecedentes de la actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal. Tras esto, el Presidente José Antonio Kast le solicitó la renuncia a la secretaria de Estado y al subsecretario de la cartera , Andrés Otero.

Según algunas versiones del Ejecutivo, la exatleta fue citada en horas de la tarde al Palacio de La Moneda para dar explicaciones sobre lo sucedido, en medio del malestar que generó el reportaje que reveló la respuesta que la exlanzadora entregó al órgano fiscalizador mediante un documento emitido por el subsecretario Andrés Otero.

En dicho oficio se descarta el mal uso de medios públicos en esa jornada y se explica el motivo de la cita como “una reunión de trabajo”. La versión se vio complicada con la revelación de un video en el mismo reportaje, donde se puede ver a los miembros del gabinete, incluida la entonces ministra Duco, en un asado con karaoke y diversas bebidas.

“Es necesario señalar que, como consta en bitácora del vehículo institucional (...), en dicha jornada la Secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta Cartera Ministerial”, partía señalando la respuesta a la Contraloría.

“De esta manera, la Ministra del Deporte ha dado cabal cumplimiento al artículo 2° del Decreto Ley N°799, de 1974 y la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 49.718, de 2008 y 10.356, de 2018, que dispone que los vehículos estatales ‘solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de funciones inherentes a los fines institucionales, estando absolutamente prohibido su uso en cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen’”.

La Tercera también tuvo acceso a la mencionada bitácora, donde se aprecian los distintos viajes. En este caso particular, a las 20.05 se marca un desplazamiento hacia Lo Curro, luego al domicilio de la ministra en Las Condes, finalizando el recorrido a las 23.45 en Pudahuel. El acápite dice “traslado ministra a reunión en Vitacura”.

Este ese el segundo ajuste que hace Kast en su gabinete de ministros. El primero lo hizo el 19 de mayo pasado, cuando removió a Trinidad Steinert de Seguridad y a Mara Sedini de la Segegob.

La salida de Otero, en tanto, corresponde a la tercera de los subsecretarios. Antes hubo ajustes en Ciencias, Mujer y Hacienda.

Según versiones del Ejecutivo, Duco y Otero mantenían una tensa relación y varias veces tuvieron roces que eran conocidos en la cartera.

Por lo mismo, se optó por removerlos a los dos. Pasadas las 22.00 horas, Presidencia envió un comunicado informando la decisión. 2026. “La Dirección de Prensa de la Presidencia comunica que, a partir de hoy, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia de Natalia Duco y Andrés Otero, en los cargos de ministra y subsecretario del Deporte, respectivamente”.

Y agrega: “El gobierno agradece la labor desempeñada por la ex ministra y el ex subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”.

La invitación

Además del video, El Deportivo también pudo conocer la invitación al mencionado evento.

“¡Hola Equipo! Ya ha pasado un mes y medio desde que asumimos este lindo desafío en el Ministerio del Deporte, y qué mejor que celebrarlo como corresponde, con un buen asado, y karaoke", parte señalando la convocatoria que se envió por Whatsapp a los trabajadores del edificio de calle Fidel Oteíza.

“La idea es juntarnos a compartir, tirar la talla y seguir fortaleciendo el equipo en un ambiente relajado y entretenido”, culminaba el mensaje, junto con establecer las coordenadas del lugar de celebración.

La invitación enviada por Whatsapp para el encuentro del 23 de abril.

La convocatoria también iba acompañada de un afiche, en el que se aprecia una parrilla de fondo con el título “primer encuentro”, una bandera de Chile y un escrito similar al anterior: “Ya ha pasado un mes y medio desde que asumimos este gran desafío... ¡y es momento de encontrarnos fuera de la oficina! Te invitamos a compartir una tarde distinta con asado, karaoke y buen ambiente”.

La Moneda trabaja en la búsqueda de la persona que asumirá el cargo.

Las polémicas previas

El primer debate se produjo antes de que Duco asumiera el cargo. En 2018, la entonces lanzadora de la bala dio positivo por GHRP-6 en un control antidopaje.

Gert Weil cuestionó que una deportista sancionada por dopaje encabezara la cartera y Martina Weil también manifestó reparos por la designación.

En febrero, El Deportivo informó que Duco había seguido recibiendo la Beca Proddar después de su última competencia oficial, en los Juegos Olímpicos de París 2024. El beneficio correspondía a $1.425.999 mensuales. La exatleta explicó que tenía previsto regresar a la competencia durante 2026 y participar en los Juegos Odesur, pero que su designación como ministra modificó esos planes.

Apenas una semana después de asumir, Duco puso en duda la continuidad de la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. La situación ocurrió mientras el Ministerio de Hacienda solicitaba una reducción de 3% en el presupuesto de las distintas carteras.

La ministra señaló que la decisión todavía no estaba tomada, a dos días de que venciera el plazo para presentar ante el COI las garantías para mantener la postulación. Finalmente, el gobierno confirmó la continuidad de la candidatura.

Durante el lanzamiento del ITTF World Para Future 2026, la ministra Duco señaló que una de las prioridades del ministerio sería entregar “ropa linda” a los deportistas.

Más tarde, anunció la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. La competencia estaba prevista en Santiago y contemplaba a más de 3.000 deportistas de 22 disciplinas.

La entonces secretaria de Estado explicó que la medida respondió al recorte presupuestario dispuesto por el gobierno. Según señaló, la cartera decidió aplicar ese ajuste para mantener los recursos destinados a los Odesur, los Parasuramericanos, las federaciones y las becas Proddar.

El uso del Estadio Nacional para tres conciertos de BTS abrió otro conflicto. Inicialmente, el Instituto Nacional de Deportes (IND) informó que la planificación presentada por la productora no permitía autorizar los espectáculos debido a las condiciones requeridas para proteger la cancha.

Posteriormente, el organismo aprobó el uso del recinto luego de que la productora incorporara modificaciones al proyecto. Un día después de esa resolución, Duco removió de la dirección del IND a Lorena Castillo y designó en su reemplazo a Juan Pablo Salgado.

Desde el ministerio señalaron que se trató de un cambio en la subrogancia, ya que Castillo continuó siendo funcionaria del organismo.

Más tarde, a comienzos de agosto, la Anfuchid, la asociación de funcionarios del IND, expresó su preocupación por los cambios que Duco buscaba realizar en el Ministerio del Deporte y el IND. La asociación pidió que las modificaciones relacionadas fueran discutidas con los funcionarios.