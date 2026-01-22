SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    El exatleta olímpico expone en El Deportivo sus aprensiones sobre la designación del Presidente electo José Antonio Kast. Apunta, incluso, a consecuencias a nivel internacional.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Gert Weil, exlanzador de la bala (Foto: Juan Farías) Foto: Juan Farias

    Gert Weil no comparte la designación de Natalia Duco como ministra del Deporte del gobierno de José Antonio Kast. Demora poco en reconocerlo. Alude, derechamente al dopaje positivo de la lanzadora de bala, en 2018. “A ver, yo creo que no hay que ser demasiado creativo como para pensar y para concluir que no es un buen mensaje el que se está dando con ese nombramiento”, establece en el inicio de la entrevista con El Deportivo.

    “Es justamente eso. Es decir, que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo. Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra”, insiste, respecto de su aprensión.

    Gert Weil critica el nombramiento de Duco: “Me gustaría saber cómo va a reaccionar ante un caso de dopaje como ministra”

    ¿Es una contradicción con el espíritu deportivo?

    Absolutamente. De partida, en el fondo, que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad que las autoridades que están asumiendo, demuestran la constante que tenemos acá en Chile, que lamentablemente nuestras autoridades políticas y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente. En la administración saliente a ella la nombraron como embajadora en unos Juegos Escolares. Es decir, qué ejemplo le estamos dando a los niños. A mí me falta una pata importante en la situación de Natalia. El doping de Natalia no es un doping sencillo, es un doping que requiere de planificación y de intención. Es decir, no es un tema que fue un accidente o fue una casualidad o fue un error involuntario, si tú quieres. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral. Y lo otro es que se trata de desperfilar dándole ese aspecto. El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico Jarry efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si por contaminación cruzada o porque los tipos no lo declararon en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el atleta responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida.

    Natalia Duco, en su carrera deportiva. COCh

    ¿Entonces, en este tipo de casos, no basta con cumplir la condena, que es el discurso por el cual se ha justificado la designación?

    Por eso: me falta esa pieza en este puzzle, como para decir ‘la verdad es que Natalia está arrepentida y, efectivamente, como ministra va a luchar contra eso.

    La justificación fue que tuvo una sanción y la cumplió, como liberándola del estigma.

    Pero es que, ¿cómo te libera de eso, del estigma?

    Es lo que el gobierno entrante entregó como justificación.

    Mira, yo quiero ver, porque ya tengo algunas versiones o algunos antecedentes al respecto, cuál va a ser la reacción a nivel internacional, de los organismos deportivos internacionales Imagínate a nuestra ministra postulando a Chile a Juegos Olímpicos, Juegos, no sé, lo que sea, ¿entiendes? Aquí en Chile tal vez para nosotros no es de mayor trascendencia y da lo mismo, porque tenemos la tendencia de zafar y de perdonar, sobre todo en deporte, que da lo mismo, ¿entiendes?

    ¿Este nombramiento, puntualmente, fulminaría esa postulación?

    No tengo idea, pero no creo que le ayude. Por otro lado, una cosa es lo que piense y haga Natalia, pero yo creo que no le están haciendo ningún favor con este nombramiento, todo lo contrario. Mira de lo que estamos hablando.

    Una relación neutra

    ¿Cómo ha sido su relación con Natalia Duco? Se lo pregunto para entender si esto es una consideración personal o estrictamente técnica.

    Absolutamente neutra. Ni bien ni mal. En algún momento yo me ofrecí ayudarle técnicamente, cosa que ella rechazó. No tengo mayor relación con Natalia, nunca fuimos cercanos, ella entrenaba en el Club Maquehue, con Dulce, la vi entrenar un par de veces. De alguna manera, como te digo, le ofrecí mi ayuda o consejo técnico en cuanto a técnicas de lanzamiento. Nunca se mostró interesada. Como te digo, no tengo nada en contra ni a favor de Natalia en el sentido de que lo que yo esté hablando en este minuto de ella responda a algún tema personal con ella. Para nada. Encuentro que esto es una situación que demuestra que nuestras autoridades no tienen delicadeza al tratar el tema, para nada. No piensan un poquito más allá, porque nosotros aquí en Chile siempre hemos tenido la tendencia a mirarnos el ombligo, y en el caso del deporte de alto rendimiento y a nivel internacional, menos todavía. De parte de nuestras autoridades, menos todavía. Yo creo que no dimensionan lo sensible que es el tema a nivel internacional.

    Estrictamente desde el punto de vista de la competencia, de la preparación, ¿a Duco la experiencia como atleta le basta para dirigir el deporte de un país?

    Mira, yo creo que eso también es de perogrullo. Es deseable que un ministro de deporte tenga experiencia como deportista, pero no todo deportista que haya sido medianamente exitoso tiene las condiciones para ser ministro Eso no son condiciones copulativas. De hecho me han pedido a mí o me han nombrado a mí, como que podría ser un buen ministro del Deporte. Y no sé, no tengo idea Yo, en ese sentido, no puedo juzgar algo a priori, en este caso de parte de Natalia. Tal vez lo pueda hacer súper bien, pero este problema va más allá de eso.

    ¿Le ofrecieron el cargo?

    No, pero hay amigos que me dicen ‘por qué no te lo dieron a ti’. Pero eso ya es otro tema.

    Más sobre:Natalia DucoGert WeilJosé Antonio KastKastAtletismoDopajeMindepMinisterio del Deporte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    Diosdado Cabello afirma que existe “unidad” entre oficialistas y opositores para “sacar Venezuela adelante”

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Carabineros detecta un “minimarket clandestino” que vendía drogas en Pudahuel: un hombre fue detenido

    Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos “detenidos ilegalmente” en Venezuela

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Lo más leído

    1.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    2.
    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    3.
    Lo trataron de “baixinho”: Jorge Sampaoli pierde el control en Brasil tras burlas del técnico rival hacia su estatura

    Lo trataron de “baixinho”: Jorge Sampaoli pierde el control en Brasil tras burlas del técnico rival hacia su estatura

    4.
    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Diosdado Cabello afirma que existe “unidad” entre oficialistas y opositores para “sacar Venezuela adelante”
    Chile

    Diosdado Cabello afirma que existe “unidad” entre oficialistas y opositores para “sacar Venezuela adelante”

    Carabineros detecta un “minimarket clandestino” que vendía drogas en Pudahuel: un hombre fue detenido

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles
    Negocios

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN
    Tendencias

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Otro chileno más a la legión Argentina: Bruno Barticciotto regresa a Talleres de Córdoba
    El Deportivo

    Otro chileno más a la legión Argentina: Bruno Barticciotto regresa a Talleres de Córdoba

    Gobernar sin oposición: qué hay detrás de la intención de Mosa de apoderarse de un 30 por ciento más de Blanco y Negro

    La U se abre a la venta de Lucas Assadi: Azul Azul fija las condiciones para su transferencia en este mercado

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno
    Cultura y entretención

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos “detenidos ilegalmente” en Venezuela
    Mundo

    Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos “detenidos ilegalmente” en Venezuela

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar