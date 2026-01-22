Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”
El exatleta olímpico expone en El Deportivo sus aprensiones sobre la designación del Presidente electo José Antonio Kast. Apunta, incluso, a consecuencias a nivel internacional.
Gert Weil no comparte la designación de Natalia Duco como ministra del Deporte del gobierno de José Antonio Kast. Demora poco en reconocerlo. Alude, derechamente al dopaje positivo de la lanzadora de bala, en 2018. “A ver, yo creo que no hay que ser demasiado creativo como para pensar y para concluir que no es un buen mensaje el que se está dando con ese nombramiento”, establece en el inicio de la entrevista con El Deportivo.
“Es justamente eso. Es decir, que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo. Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra”, insiste, respecto de su aprensión.
¿Es una contradicción con el espíritu deportivo?
Absolutamente. De partida, en el fondo, que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad que las autoridades que están asumiendo, demuestran la constante que tenemos acá en Chile, que lamentablemente nuestras autoridades políticas y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente. En la administración saliente a ella la nombraron como embajadora en unos Juegos Escolares. Es decir, qué ejemplo le estamos dando a los niños. A mí me falta una pata importante en la situación de Natalia. El doping de Natalia no es un doping sencillo, es un doping que requiere de planificación y de intención. Es decir, no es un tema que fue un accidente o fue una casualidad o fue un error involuntario, si tú quieres. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral. Y lo otro es que se trata de desperfilar dándole ese aspecto. El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico Jarry efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si por contaminación cruzada o porque los tipos no lo declararon en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el atleta responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida.
¿Entonces, en este tipo de casos, no basta con cumplir la condena, que es el discurso por el cual se ha justificado la designación?
Por eso: me falta esa pieza en este puzzle, como para decir ‘la verdad es que Natalia está arrepentida y, efectivamente, como ministra va a luchar contra eso.
La justificación fue que tuvo una sanción y la cumplió, como liberándola del estigma.
Pero es que, ¿cómo te libera de eso, del estigma?
Es lo que el gobierno entrante entregó como justificación.
Mira, yo quiero ver, porque ya tengo algunas versiones o algunos antecedentes al respecto, cuál va a ser la reacción a nivel internacional, de los organismos deportivos internacionales Imagínate a nuestra ministra postulando a Chile a Juegos Olímpicos, Juegos, no sé, lo que sea, ¿entiendes? Aquí en Chile tal vez para nosotros no es de mayor trascendencia y da lo mismo, porque tenemos la tendencia de zafar y de perdonar, sobre todo en deporte, que da lo mismo, ¿entiendes?
¿Este nombramiento, puntualmente, fulminaría esa postulación?
No tengo idea, pero no creo que le ayude. Por otro lado, una cosa es lo que piense y haga Natalia, pero yo creo que no le están haciendo ningún favor con este nombramiento, todo lo contrario. Mira de lo que estamos hablando.
Una relación neutra
¿Cómo ha sido su relación con Natalia Duco? Se lo pregunto para entender si esto es una consideración personal o estrictamente técnica.
Absolutamente neutra. Ni bien ni mal. En algún momento yo me ofrecí ayudarle técnicamente, cosa que ella rechazó. No tengo mayor relación con Natalia, nunca fuimos cercanos, ella entrenaba en el Club Maquehue, con Dulce, la vi entrenar un par de veces. De alguna manera, como te digo, le ofrecí mi ayuda o consejo técnico en cuanto a técnicas de lanzamiento. Nunca se mostró interesada. Como te digo, no tengo nada en contra ni a favor de Natalia en el sentido de que lo que yo esté hablando en este minuto de ella responda a algún tema personal con ella. Para nada. Encuentro que esto es una situación que demuestra que nuestras autoridades no tienen delicadeza al tratar el tema, para nada. No piensan un poquito más allá, porque nosotros aquí en Chile siempre hemos tenido la tendencia a mirarnos el ombligo, y en el caso del deporte de alto rendimiento y a nivel internacional, menos todavía. De parte de nuestras autoridades, menos todavía. Yo creo que no dimensionan lo sensible que es el tema a nivel internacional.
Estrictamente desde el punto de vista de la competencia, de la preparación, ¿a Duco la experiencia como atleta le basta para dirigir el deporte de un país?
Mira, yo creo que eso también es de perogrullo. Es deseable que un ministro de deporte tenga experiencia como deportista, pero no todo deportista que haya sido medianamente exitoso tiene las condiciones para ser ministro Eso no son condiciones copulativas. De hecho me han pedido a mí o me han nombrado a mí, como que podría ser un buen ministro del Deporte. Y no sé, no tengo idea Yo, en ese sentido, no puedo juzgar algo a priori, en este caso de parte de Natalia. Tal vez lo pueda hacer súper bien, pero este problema va más allá de eso.
¿Le ofrecieron el cargo?
No, pero hay amigos que me dicen ‘por qué no te lo dieron a ti’. Pero eso ya es otro tema.
