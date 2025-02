Nicolás Jarry recuerda su sanción por dopaje para cuestionar el castigo sobre Sinner: “Deberían ser así con todos”

La sanción a Jannik Sinner generó un debate mundial. El número 1 del ranking ATP recibió una suspensión de apenas tres meses luego de dar doping positivo en un control realizado durante Indian Wells, en marzo del año pasado. El italiano llegó a un acuerdo con la Asociación Mundial de Antidopaje (WADA) para zanjar la discusión y evitar ir al TAS en abril, como estaba programado.

El argumento detallaba que su fisioterapeuta se untó una crema que contenía clostebol, un esteroide anabolizante que se encuentra habitualmente en pomadas para tratar lesiones cutáneas. Este, sin embargo, también se utiliza para aumentar la masa muscular y el rendimiento físico.

La crítica de Jarry

Lo sucedido con Sinner no deja indiferente a nadie en el mundo del tenis. Nicolás Jarry, quien este lunes se impuso al argentino Juan Manuel Cerúndolo por la primera ronda del ATP de Río de Janeiro, fue consultado por este tema una vez finalizado el compromiso.

Ante los micrófonos, el Príncipe acusó disparidad de criterios: “Leí que declararon que no hubo intención ni que sacó ventaja. Creo que hay muchísimos casos en los que pasa eso, incluido el mío“.

Foto: Matteo Ciambelli/Photosport

“Si es así de simple, de solo tener tres meses (de sanción), deberían ser así con todo el mundo. Es un trago amargo”, agregó.

Cabe destacar que Nicolás Jarry fue castigado en 2019 por ingerir unas vitaminas que estaban contaminadas. En esa ocasión, pese a que el chileno probó su inocencia, sufrió un castigo de 11 meses, perdió el ranking y debió empezar desde cero.

“Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar (...) Por mi lado me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él (Sinner) cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente”, dijo Jarry en entrevista con El Deportivo en enero de este año.