Rodrigo Paz afirma que fueron levantados más de 20 puntos de bloqueo en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó este sábado que se han levantado más de 20 puntos de bloqueo en distintas regiones del país, cayendo a su nivel mínimo, gracias al resultado del diálogo en medio de las protestas.

“En las últimas 24 horas, más de 20 puntos de bloqueo fueron levantados en diferentes zonas del país, gracias a la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración”, anunció Paz en redes sociales.

En las últimas 24 horas, más de 20 puntos de bloqueo fueron levantados en diferentes zonas del país, gracias a la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración.



En los últimos siete días, ingresaron más… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) June 13, 2026

El mandatario boliviano además señaló que, durante la última semana, se han ingresado más de 34 millones de litros de combustible a las ciudades de La Paz y El Alto, lo cual definió como “una señal alentadora que está permitiendo aliviar el abastecimiento” provocado por la inoperabilidad de las carreteras.

“Nuestra prioridad es seguir eliminando las filas y devolver tranquilidad a miles de familias” , concluyó el jefe de Estado en su publicación en X.

Cae número de carreteras bloqueadas por las protestas

Según un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), recogido por la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), hasta este momento se registran 68 puntos de bloqueo en todo el territorio. Se trata de la cifra más baja de todas las jornadas tras 44 días de conflicto.

El pasado viernes por la mañana se contabilizaron hasta 86 áreas con restricción de circulación en distintas carreteras del país vecino, lo que refleja una disminución en la cantidad de interrupciones del tránsito.

LOS BLOQUEOS EN EL PAÍS DISMINUYEN Y LA ABC EJECUTA PLAN DE LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS CARRETERAS



Lee la nota completa aquí:

➡️ https://t.co/KKBxpWnxuz#SiempreBolivia#ABCIntegrandoLaPatria pic.twitter.com/OXWNUbwSdi — ABC Bolivia (@CarreterasBo) June 13, 2026

El informe señala que Cochabamba concentra la mayor cantidad de bloqueos, seguida de La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz, aunque en varias regiones se han ido habilitando de manera progresiva nuevas vías en las últimas horas.

Entrega de oxígeno a hospitales en La Paz y El Alto

Ante la creciente tensión en Bolivia y las restricciones de accesos, muchos hospitales del país se han visto carentes de suministros esenciales para sus operaciones.

El pasado viernes, el Ministerio de Salud boliviano anunció que había logrado transportar unas seis toneladas de oxígeno medicinal líquido para hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.

El Ministerio de Salud y Deportes gestionó la llegada de seis toneladas de oxígeno medicinal líquido para reforzar las reservas hospitalarias de #LaPaz y #ElAlto.#SaludBolivia #SiempreBolivia #Salud pic.twitter.com/5qfTbrvtF8 — Ministerio de Salud y Deportes Bolivia (@SaludDeportesBo) June 12, 2026

La cartera de Salud además informó de que seguirá supervisando la situación para garantizar la “disponibilidad de insumos estratégicos, medicamentos y recursos críticos” a fin de “proteger la atención de la población y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud”.

Esto ocurre en el marco de la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, y de los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que ha venido arrastrando el país en los últimos años. Sin embargo, con el transcurso de los días han establecido como condición la renuncia a la presidencia de Rodrigo Paz.