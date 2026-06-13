Santiago-Sydney entra al top 10 de las rutas más transitadas desde y hacia Chile

Santiago-Sydney es la ruta más larga con conexión a Chile. Es una distancia de 11.300 kilómetros, el vuelo que la recorre demora cerca de 15 horas y su valor, de ida y vuelta, supera los $1,3 millones. Antes las frecuencias eran de cuatro vuelos por semana. Hoy, Latam vuela desde Santiago a Sydney entre siete a diez veces semanales.

Según el último reporte de la Junta Aeronáutica Civil, la ruta Santiago-Sydney pasó a ser una de las más relevantes para el tráfico aéreo desde y hacia Chile. La conexión con la ciudad de Australia creció más de un 50% en abril versus el mes anterior, alcanzando un total de 25.777 pasajeros en el mes. Y con ello se quedó con el lugar número 10 de las rutas más transitadas.

Ante este fuerte crecimiento, la ruta sacó del podio a la Santiago-Mendoza, y se posicionó tras las conexiones de la capital de Chile con Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Madrid, Ciudad de Panamá, Miami, y Florianópolis. De todas estas, ninguna crece en la magnitud con la que se expande Santiago-Sydney.

De acuerdo los datos entregados por Fedetur a Pulso, esto viene acompañado de un expansión histórica en la oferta de asientos para 2026, con un alza de 46% en lo que va del año. Es específicamente en abril donde se observó el mayor incremento, con un salto de 91%, pero en octubre del año pasado y marzo y mayo de 2026 se han visto aumentos superiores al 60%.

Desde el gobierno señalan que el crecimiento de la ruta no sólo está determinado por el turismo desde Australia hacia Chile. Este también considera el intercambio de chilenos hacia el país oceánico, y otros factores como viajes de negocios y la migración.

“El crecimiento que muestra la ruta Santiago-Sydney está en línea con una tendencia que también observamos en Cocha. Durante 2025 registramos un aumento de más de 27% en las ventas hacia Australia respecto de 2024, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 el crecimiento alcanza cerca de 24% en comparación con igual período del año anterior”, explica Daiana Mediña, head de branding y relaciones públicas de Cocha.

“Esto demuestra que Australia está ganando relevancia dentro de las preferencias de los viajeros chilenos, impulsada por una combinación de factores como una mejor conectividad aérea, mayor interés por destinos de larga distancia y la búsqueda de experiencias diferenciadas”, sostiene la ejecutiva.

Entre las cualidades que diferencian a Australia como un destino interesante para los chilenos, Mediña apunta a que es un país que “combina naturaleza, vida urbana, gastronomía, aventura y experiencias culturales. La existencia de vuelos directos entre Santiago y Sydney también ha contribuido a acercar el destino y facilitar la planificación de los viajes”.

“Desde nuestra perspectiva, el aumento de tráfico reportado por la JAC confirma una tendencia que venimos observando en el mercado: los viajeros chilenos están ampliando su horizonte y mostrando un interés creciente por destinos de largo alcance como Australia”, concluye.

Desde Australia hacia Chile

Desde la Subsecretaría de Turismo detallan que entre enero y abril llegaron a Chile un total de 26.284 turistas australianos, lo que evidencia un incremento de 70% versus el mismo periodo del año anterior. Además, es casi un 28% más de los niveles del 2019, previo a la pandemia.

“Al evaluar el rendimiento del primer trimestre de 2026 frente a años anteriores, el dinamismo se vuelve aún más exponencial, evidenciando un crecimiento del 85,6% en comparación con el primer trimestre de 2024, y un notable salto del 178,5% frente al primer trimestre de 2023″, precisan desde Fedetur.

El crecimiento se atribuye, “en primer lugar, a que desde septiembre del año pasado los ciudadanos australianos cuentan con visa liberada para ingresar a Chile, lo que ha facilitado los viajes y ha contribuido directamente al aumento de turistas provenientes de ese país“, explica la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.

Para la autoridad, este crecimiento es una señal muy positiva para Chile. “Australia es un mercado de larga distancia relevante y prioritario para Chile, porque se vincula con un tipo de turista que busca naturaleza, aventura, Patagonia, Antártica, cruceros y experiencias de alto valor en nuestros destinos”.

“Eso muestra que no solo estamos recuperando flujos, sino que hay una oportunidad concreta de consolidar a Chile como puerta de entrada a Sudamérica para este mercado“, sostiene la subsecretaria de Turismo.

“Chile tiene una oferta muy atractiva para el viajero australiano, porque compartimos una cultura de turismo outdoor, de naturaleza y de grandes paisajes. Además, Santiago funciona como un hub de conexión hacia otros destinos de Sudamérica, por lo que parte del crecimiento también puede explicarse por pasajeros que usan Chile como puerta de entrada regional. Nuestro desafío es que una mayor proporción de esos pasajeros se quede más días en Chile, recorra más regiones y genere mayor gasto en los destinos. Como decimos: que el turista visite, conozca, repita y recomiende”, añade Lagos.

La subsecretaria apunta a que si bien hay que mirar esta tendencia con prudencia “no creemos que sea solo un fenómeno transitorio. El acumulado enero-abril ya está mostrando cifras superiores a 2019 en llegadas de turistas australianos, y eso habla de una recuperación más estructural. Si la conectividad se mantiene y seguimos fortaleciendo la promoción internacional, todavía hay espacio para crecer, especialmente en la próxima temporada alta”.