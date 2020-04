Nicolás Jarry tras su dopaje: “Toqué fondo varias veces durante estos meses”

Nicolás Jarry, 24 años, está pasando el peor momento de su vida. Así lleva cuatro meses. Acusado de dopaje y finalmente castigado por ello, en una sentencia que él mismo aceptó para evitar males mayores. Lo que no ha hecho es esconderse. Asume su caso y quiere contar su historia, defenderse. No cree tener nada que ocultar, sino todo lo contrario. No se siente señalado, sino convencido de que su verdad ha imperado. Sobre todo eso dialoga con La Tercera.

¿Cuál es la lección aprendida?

La primera es que la vida te trae problemas y hay que tratar de sobreponerse, no quedarse con los brazos cruzados. Otra, que puedes hacer las cosas lo mejor posible e igualmente pueden salir en contra tuyo. Y después, que hay que estar un poco más atentos con ciertas cosas. En temas legales, que es algo que nunca me ha gustado. Y que todo pasa por algo. No venía en un buen momento de mi carrera y necesitaba un segundo para parar y pensar y analizarme bien. Y eso es lo que he estado haciendo todo estos meses.

Sentencia al margen, ¿por qué hay que creerle?

Bueno, porque son hechos. Están claros, fueron aprobados por el mismo organismo que dijo que hice trampa, algo que nunca hice. Está todo bien claro. Fue mala suerte, la contaminación cruzada de las pastillas.

Pero lo que aparece en su cuerpo es una sustancia que justpo potencia su musculatura. ¿Entiende el escepticismo?

Sí, pero hay que saber el tipo que es y la cantidad que encontraron en mi cuerpo. Uno, por lo que he entendido es algo que se trabaja en un ciclo y dos, las cantidades eran tan pocas que no creo que hagan efecto. No soy experto. Por lo que decía mi abogado, que es una frase muy común en el ámbito legal, es como una pelotita de sal en una piscina olímpica. No es nada. Y tres, porque tres días antes de salir esto, ya había tenido otro control y salía todo limpio. Es evidente que fueron estas pastillas.

¿Por qué tanta euforia alrededor de la sentencia si finalmente usted acepta o confiesa ser culpable de dopaje? Y eso queda para siempre.

No, yo no acepto la culpabilidad de dopaje. Yo acepto la sanción que ellos me dan. Y en el caso sale textual que yo nunca me dopé y nunca intenté hacer trampa, eso está por todos lados. Y eso es lo que tengo que seguir aclarándole a la gente. La sanción es porque hay reglas que dicen que yo soy responsable de todo lo que hay en mi cuerpo. Reglas que están ahí y tengo que aceptar. Y sí, lamentablemente las cosas son así. Uno tiene que ser perfecto. Pero la perfección no existe.

¿Le Importa más el castigo o la reputación?

Sí o sí, la reputación. Hacer trampa es algo con lo que estoy totalmente opuesto. Sacar ventaja es algo que no he hecho en mi vida. Mis compañeros lo notan, mis contrincantes. Por eso salieron a hablar públicamente por mí. Eso lo dice todo. Soy una persona que trata de jugar siempre al fair play, es algo que mi abuelo me inculcó desde chico. Es algo que está en la familia, que hacer trampa no te lleva a nada. Así que sí o sí es eso. Después, los 11 meses, o la sanción, yo no tengo control sobre ello. Es parte del organismo responsable. Ellos creen que hice algo que merece una sanción tan grave como los once meses. Y es dejar a un deportista once meses sin trabajo, diciéndole que de verdad hizo algo malo cuando en verdad no hice nada malo.

Y al final se habla un acuerdo con el tribunal… Suena raro que un final de un caso así sea pactado.

Sí, es un acuerdo porque es algo de palabra entre organismos. No hay un tribunal por medio. Se llevó a cabo el acuerdo antes de llegar a un tribunal. Yo lo acepté porque ante las circunstancias del mundo, que lamentablemente están pasando hoy en día, había mucha incertidumbre. Uno sabía que podía pasar y además todo el mundo está parado.

“Once meses es mucho tiempo para una persona que no hizo trampa”

¿Ha sido una conquista o derrota de los abogados o de la razón?

La razón salió a la luz. Después, el trabajo de los abogados… lo dice más por la sanción. Y la sanción es dura. Once meses sin dejar a un jugador, sea a mí o al anterior castigado, es mucho tiempo para una persona que no tuvo voluntad de hacer trampa o ni siquiera hizo trampa, no sacó ventaja. Es mi caso, porque la contaminación era muy mínima. Y sí, a las personas que sí quieren hacer trampa, debería ser bastante mayor el castigo. Pero así son las reglas.

¿Por qué no declaró en el formulario del control que estaba tomando vitaminas? Es algo a lo que estaba obligado y le echan en cara bastante en el fallo.

No, en el fallo incluso al revés. Sale que no lo hice y el por qué no lo hice. Es algo que está y ya no querría seguir conversando, la verdad. La persona que quiera saber de eso, que se meta a investigarlo.

Sí, usted dijo que no sabía que tenía que hacerlo. ¿Tan pequeña es la letra del protocolo antidopaje que ustedes firman y donde ponía esa obligación o es que se firma, como pasa a menudo, sin mirar?

Sí, realmente. Son muchas las cosas y uno no ve la letra chica, como siempre. Yo sé que tengo que hacer las cosas bien, ser lo más responsable posible; lo cual lo hice. Yo creo que por eso fueron los 11 meses que me dieron. Como sale en el fallo y he dicho todo el tiempo, incluso le pedí a un doctor que fuese a revisar el laboratorio para ver que fuera limpio. No sé qué más podría haber hecho sin haber visto esta advertencia que hizo la ITF. Yo creo que hice todo lo que podía a mi alcance para estar tranquilo de que estoy haciendo las cosas bien y no me va a pasar nada.

“Cuando supe la noticia no lo podía creer; me puse a llorar por varios minutos”

Pero ya queda manchado. ¿O cree que no?

Yo creo que no. Es una opinión de todas las personas y lo agradezco. He visto desde que esto inició que me han creído y que saben que soy inocente. Bueno, no inocente. Sí, inocente, y que todo fue algo de mala suerte.

¿Qué pasa por la cabeza de alguien al que acusan de dopaje?

Se te viene el mundo encima en un segundo. Como dije, hacer trampa es algo que está en contra de mis principios totalmente. Yo me enojo cuando alguien trata de hacer trampa o de hacerse el vivo, como uno dice, para que le vaya mejor. En el tenis hay que ganar, sí, pero es el deporte blanco, como le dicen, el más educado. Y que te acusen así, de hacer trampa, es muy doloroso. Por lo menos para mí. Cuando supe la noticia no lo podía creer. Me puse a llorar por varios minutos.

¿Esto le hace ser más comprensivo con los castigados por dopaje? Todos dicen que son inocentes, pero usted no los creía. ¿Ahora sí?

Bueno, no sé. Yo voy al detalle: si alguien dice que es inocente, sale culpable, yo le creo más a la sentencia final. Como en mi caso, que sale que yo soy inocente y…

Bueno, no literal. No sale que es inocente, sí que no tuvo intencionalidad, que es muy probable la teoría de la contaminación cruzada y que su culpa es insignificante.

Bueno, sí, sale que no tuve intencionalidad. Pero en el fondo sí sale que soy inocente, porque estamos hablando de un rango de cero a dos años. Si es bajo de dos años, eso significa que no es a propósito. Uno es inocente de querer hacer trampa. Significa eso.

¿Tendrá que quedarse callado ya de aquí en adelante en su intolerancia sobre el dopaje o va a seguir pronunciándose en alto sin que le echen nada en cara?

Yo siempre voy a decir. Soy una persona que trata siempre de sacar en alto los temas importantes. Incluso voy a tratar de que esto ya no le pase a nadie. Por eso quiero que se sepa toda mi historia. Uno en verdad nunca cree que las cosas malas te van a pasar, como todo en la vida. Uno nunca cree que va a chocar en un auto, hasta que choca. Como alguien que le pasó, voy a intentar que mi historia se sepa y haya mejor trabajo en comunicación de parte de la ITF y de la ATP. Son temas realmente delicados que, con la poca comunicación que hay ,uno en verdad no cree tan importantes hasta que de verdad le pasan.

¿Sintió o siente miradas de desprecio estos meses?

No, nunca. Eso es algo que me ayudó desde un principio. Desde que saqué mi carta en las redes sociales, todo fue apoyo. En el tenis, todos me creen. Y eso me ayudó mucho a llevar esta situación. De ser al revés, habría sido más duro.

¿Corporativismo del tenis o fe sincera?

Todo lo que es público, es sincero. No soy una persona tan conocida en el mundo del tenis como para que tengan que salir a apoyarme. Esto fue sincero, de verdad. Nadie puede salir a decir que soy inocente cuando en verdad no saben nada del caso. Tiene que haber mucha confianza.

¿Tantos casos parecidos en el tenis de contaminación cruzada suena a excusa socorrida o de verdad es negligencia incomprensible?

Es relativo. No sé si ton tantos cosas y si son solo en el tenis. Durante todo este tiempo, he sabido de casos mucho peores. Y bueno, justamente es lo que quiero mejorar en el futuro es la comunicación para que le llegue la información más clara a todos los jugadores.

¿Por qué no denunció al laboratorio si tenía clara su culpa?

Eso es algo que aún se está revisando. Si es que se puede hacer o no

“Por parte del laboratorio hubo negocio: si trabajan con sustancias ilegales...”

¿Va a seguir contando con el médico que le recomendó ir a ese laboratorio y el fisioterapeuta que le presentó al médico?

Es algo en lo que aún no tomo una decisión. En mi cabeza siempre estaba primero demostrar mi inocencia, terminar todo esto y una vez que de verdad termine, me pondré a analizar bien qué haré y qué es lo mejor para mí a futuro.

¿En su caso cree que ha habido errores, traiciones o negocio?

Por parte del laboratorio, negocio, sí o sí. Si ellos trabajan con sustancias de este tipo, que son ilegales, eso sí es negocio. Y después, bueno, mala suerte que justo me ocurrió a mí.

¿Ha llegado en este tiempo a odiar a alguien, incluso a usted mismo?

No, no, no soy de ese tipo de persona. Por supuesto, en un principio, como cualquier persona al que le pasa algo malo, uno se pregunta todo el rato por qué a mí, porque al principio uno no entiende nada. Y esos momentos sí fueron realmente oscuros, hasta que logré sobrepasarlos.

¿Sintió que estaba decepcionando a alguien o lo temió?

No.

“Yo ahora tengo que tratar de contar mi historia y mejorar el mundo”

¿Cómo cree que va a ser mirado o considerado a partir de ahora?

Eso depende de qué es lo que hago después de esto. La gente sabe, está muy contenta de que esto se terminó. Y ahora yo tengo que tratar de contar mi historia y mejorar el mundo. Mejora el sistema. Depende de cómo lo haga seré mirado.

¿Va a desconfiar ahora hasta de tu sombra?

No sé sí seré más desconfiado, pero sí más preocupado.

Fue al sicólogo cuando se le estaba yendo la cabeza tenísticamente. ¿Y ahora?

Sí, por supuesto. Toda mi vida he trabajado, desde de que salí del colegio, he trabajado con psicólogo deportivo. Y sí sumé un psicólogo personal durante este tiempo para ayudarme. Ya que como dije, fue realmente duro. Toqué fondo varias veces durante estos meses y ya sabía que no podía salir solo. No solo quería salir del hoyo, sino aprender y mejorar. Y necesitaba ayuda.

¿Cómo volverá el tenista y la persona después de esto?

El tenista va a volver mejor persona. Más persona. Ese va a ser el cambio. No va a ser solo tenis, tenis, tenis. Va a ser más relajado. Estoy aprendiendo a vivir más la vida, cada momento del presente. Y eso me va a ayudar a ser mejor tenista.

La pandemia finalmente ha sido una ventaja. Iguala a los limpios y a los sancionados.

Es lamentable todo lo que está pasando en todo el mundo con todas las muertes. Todo lo que está pasando, el peligro que tiene y todas las consecuencias que va a tener en el futuro. Después, algo positivo sí o sí es esto. Pero es más importante todo lo que está pasando en el mundo, Para protegernos los unos a los otros, tener más conciencia. Lo principal es el mundo, luego era comprobar mi inocencia y después veremos cómo me ayuda esto o no.

El presidente del tribunal antidopaje habla de mafias de dopaje en las federaciones, un ciclista confiesa abiertamente cómo se dopa el ciclismo, Duco dos años fuera, sus 11 meses. ¿Qué pasa en Chile?

No sabía de esa declaración. En la parte del ciclismo siempre ha habido harto de qué hablar del dopaje. Es muy triste que gente haga trampa o que tengan que hacer trampa porque, dicen, no les queda otra. Debe ser un mundo muy difícil. No lo entiendo, porque no puede entender cómo alguien puede llegar a querer hacer trampa.

Ahora que lo ha vivido de cerca ¿Las autoridades son complacientes con el dopaje?

No. Todos hacen su trabajo con lo que saben. En Chile deben mirar más. Es lamentable que en el deporte haya este tipo de personas tratando de sacar ventaja y hay que tratar de controlarlo. Pero es un trabajo muy difícil. Hay gente tratando siempre de sacar ventaja y ellos de descubrirlo. Pero es muy difícil estar a la sombra de gente que siempre trata de dopar a alguien.

¿Los efectos económicos de su sanción pesan?

Claramente, duelen. Ya que es mi trabajo, vivo de esto y la verdad no son menores. Pero bueno, de esto he aprendido que hay cosas más importantes, que es la familia y la salud.

¿Va a perder o ha perdido auspicios con esto?

Hasta ahora, mis auspicios han confiado en mí. Hay algunos que los he tenido que suspender por cómo es el sistema de cada empresa, como Hábitat. Pero esto que me pasó no va a perjudicar mis auspicios.

¿Qué es lo que más le dolido de este proceso?

Es la sanción de 11 meses. Que hayan sido 11 meses lo que me propuso.

Se le ve muy dolido con la sanción. ¿La aceptó convencido o recomendación por abogados y familia?

Lo he aceptado convencido. Fue una decisión mío. Me demoré un par de día en tomar. Era una decisión no menor y que sí está buena. Pero eso no quita el dolor que la ITF haya dicho que la mala suerte tuve signifique 11 meses de suspensión.

Dentro de 20 años, cuando se hable de usted como ahora de su abuelo o de Ríos, siempre quedará que tuvo un episodio de dopaje.

Claramente son casos que no se pueden sacar. Pero yo lo puedo modificar un poco para que sea una lección bien aprendida. Que de esto mejore cosas. Si tras esto, salgo mejor en el tenis, sí o sí se podrá tapar un poco esto.

¿Si le va mejor, implica alcanzar a Garin, o ya es imposible?

Somos chicos los dos aún. Es imposible saber lo que nos trae el futuro a cada uno. A Cristian le ha ido increíble este año, ya está top 20. Él puede estar mejor, pero ya también puedo estar metido entre los mejores del mundo.

¿Qué va a pasar con su ranking?

No se puede saber.

¿El objetivo son los Juegos?

El objetivo es volver a estar a mi nivel, al que obtuve antes de esto.

¿Y eso va a costar más con esta para?

No sé, la verdad. Hay gente que puede estar parado y vuelve y es como si nada. Y hay gente que le cuesta más. Ahora estamos todos parados y vamos a volver todos de la misma forma. Así que lo que hay que hacer, además de dar las gracias a los que me apoyaron y creyeron en mí, es cuidarse, lavarse las manos y mantener distancias.