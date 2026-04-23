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    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    El Sindicato de Prensa de Buenos Aires condenó la medida y denunció la “persecución” contra la prensa, con la invención de causas judiciales, así como las agresiones físicas contra periodistas y fotógrafos durante las protestas antigubernamentales.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: Europa Press

    El Gobierno argentino liderado por el presidente ultraderechista Javier Milei ha prohibido este jueves “de manera preventiva” a todos los periodistas acreditados acceder a la Casa Rosada tras una denuncia contra dos trabajadores del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal.

    “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, ha señalado en redes sociales el secretario de Comunicación y prensa, Javier Lanari.

    El Sindicato de Prensa de Buenos Aires ha condenado la medida en un comunicado difundido en redes sociales y ha denunciado la “persecución” contra la prensa, con la invención de causas judiciales, así como las agresiones físicas contra periodistas y fotógrafos durante las protestas antigubernamentales.

    “Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público”, ha precisado.

    En este sentido, ha afirmado que el objetivo del Ejecutivo es “generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa”. “Una vez más, advertimos que la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica”, ha argumentado.

    Esto se produce después de que el Gobierno argentino, a través de la Casa Militar -órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivo- denunciara a los periodistas Luciana Geuna y Pablo Salerno tras grabar zonas comunes de la Casa Rosada.

    Según consta en la denuncia, recogida por el diario La Nación, los periodistas exhibieron ante los espectadores “sistemas de vigilancia, equipos de comunicación, dispositivos de control de acceso, y otros componentes del sistema de seguridad” que debían “mantenerse bajo estricta reserva”.

    “Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor presidente y el funcionamiento del poder ejecutivo”, reza la denuncia recogida por dicho diario.

    El Ejecutivo de Milei anunció en julio de 2024 que la agencia de noticias estatal Télam -fundada por Juan Domingo Perón en 1945- pasaría a ser una agencia de publicidad tras su cierre meses antes por presuntas pérdidas millonarias. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó entonces que la medida tuviera que ver con ataques al pluralismo de la información o a la libertad de prensa.

    Más sobre:ArgentinaMileiPrensaCasa RosadaPeriodistasCasa MilitarEspionaje ilegalMundo

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