GSI concreta compra de Baker tras desembolsar US$155 millones

Finalmente, el tamaño fue casi el doble de lo previsto. En abril de este año Southern Cross firmó el acuerdo con la gestora GSI para la venta del 100% de las acciones de Rentas y Desarrollo Baker SpA , sociedad inmobiliaria especializada en activos comerciales arrendados principalmente a Aramco Chile.

Para la adquisición, GSI -cuyo director ejecutivo es Nicolás Noguera- lanzó el fondo Moneda GSI Rentas Comerciales IV al cual concurrieron AFP, compañías de seguros, family offices e inversionistas de alto patrimonio.

Pero si bien se esperaba que el monto del vehículo fuera de UF3 millones (US$129 millones), finalmente terminó en UF5 millones (US$215 millones), esto con el fin de realizar nuevas adquisiciones en los próximos tres años.

Los activos adquiridos incluyen 95 propiedades comerciales, dentro de las que destacan 88 estaciones de servicio Aramco.

Mediante una publicación en su cuenta en Linkedin, GSI anunció que el vehículo concretó la compra de la totalidad de las acciones de Rentas y Desarrollo Baker SpA.

“Con esta operación, GSI Capital ha completado la adquisición, para los fondos que administra o gestiona, de más de 155 estaciones de servicio, consolidando su posición como líder y pionero en este nicho del mercado inmobiliario chileno”, dijo en su publicación.

Mediante un hecho esencial Ameris AGF, que gestiona el fondo Private Equity Real Estate, único accionista de Rentas y Desarrollo Baker, y cuyo principal aportante es Southern Cross, informó que el valor de Baker considerado para la operación fue de UF6 millones (US$275,7 millones), pero que “el precio neto pagado al contado con esta fecha, calculado deduciendo la deuda de Baker”, ascendió a UF3,6 millones (US$154,95 millones).

Junto con ello informó que quedó un saldo “sujeto a condición suspensiva” equivalente a UF310.000 (US$13,3 millones).

Raimundo Silva, socio de LarrainVial y gerente de Finanzas Corporativas - asesor financiero en la operación junto a CBRE-, señaló que “la venta de Baker marca un hito en una de las historias de creación de valor más relevantes del private equity en Chile. Tras la adquisición de Petrobras Chile, su desarrollo y posterior venta a Aramco, Southern Cross culmina una etapa muy significativa de ese ciclo de inversión con la monetización de un portafolio inmobiliario de gran escala y calidad.”