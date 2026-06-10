Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta y van por el decanato de la FEN

Una estrecha votación fue la que hubo en la elección para elegir al nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN).

Los economistas Alejandro Micco, Óscar Landerretche y Dante Contreras,todos de amplia trayectoria como académicos en la facultad competían para reemplazar a José De Gregorio, quien cumple ocho años al mando de la FEN.

Los resultados de la votación arrojaron que Óscar Landerretche obtuvo la primer mayoría con el 35,66%, en segundo lugar apareció el exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, quien logró el 34,62%.

Y en tercer lugar quedó el académico Dante Contreras con el 29,72% de los votos.

De esta manera, Landerretche y Micco se enfrentar en una nueva contienda electoral de segunda vuelta el próximo 24 de junio.

Para ganar necesitan más del 50% del apoyo. Al interior de la FEN señalan que el departamento de Administración será clave para definir al nuevo decano.

También será clave determinar hacia dónde se van los votos de Contreras.

El nuevo decano debe asumir su cargo el próximo 7 de julio.