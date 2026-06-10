SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta y van por el decanato de la FEN

    La elección para definir al reemplanzante de José De Gregorio será el próximo 24 de junio. El nuevo decano debe asumir su cargo el próximo 7 de julio.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Una estrecha votación fue la que hubo en la elección para elegir al nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN).

    Los economistas Alejandro Micco, Óscar Landerretche y Dante Contreras,todos de amplia trayectoria como académicos en la facultad competían para reemplazar a José De Gregorio, quien cumple ocho años al mando de la FEN.

    Los resultados de la votación arrojaron que Óscar Landerretche obtuvo la primer mayoría con el 35,66%, en segundo lugar apareció el exsubsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Micco, quien logró el 34,62%.

    Y en tercer lugar quedó el académico Dante Contreras con el 29,72% de los votos.

    De esta manera, Landerretche y Micco se enfrentar en una nueva contienda electoral de segunda vuelta el próximo 24 de junio.

    Para ganar necesitan más del 50% del apoyo. Al interior de la FEN señalan que el departamento de Administración será clave para definir al nuevo decano.

    También será clave determinar hacia dónde se van los votos de Contreras.

    El nuevo decano debe asumir su cargo el próximo 7 de julio.

    Más sobre:FENMICCOLanderretche

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast

    Gobierno propone modificación a polémica indicación que pedía información de migrantes: excluye a recintos de salud y colegios

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Transportes extiende en un año el periodo para realizar la primera revisión técnica de autos nuevos

    Lo más leído

    1.
    “No lo podemos aceptar”: Quiroz notifica que reajuste del sector público será solo por inflación este año y la Anef responde

    “No lo podemos aceptar”: Quiroz notifica que reajuste del sector público será solo por inflación este año y la Anef responde

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Dónde y a qué hora ver México vs. Sudáfrica, el primer partido del Mundial de Fútbol 2026

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles
    Chile

    Trama Bielorrusa: rechazan adelantar revisión de cautelares de Lagos en la previa a audiencia de Vargas y Migueles

    Gobierno propone modificación a polémica indicación que pedía información de migrantes: excluye a recintos de salud y colegios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc
    Negocios

    NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc

    Landerretche y Micco pasan a segunda vuelta y van por el decanato de la FEN

    Comisión de Hacienda aprueba proyecto que eleva el endeudamiento público y ahora pasa a la sala de la Cámara

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo
    Tendencias

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros
    El Deportivo

    Derrotas, fracturas y una larga espera por un Grand Slam: el camino de Alexander Zverev hacia el título de Roland Garros

    La candidata Portugal gana con el freno de mano: se despide de sus hinchas con triunfo sobre Nigeria

    “Liderazgo, capacidad y ADN futbolístico”: presidente de Talleres celebra la contratación de Sampaoli como nuevo entrenador

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”
    Cultura y entretención

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    “Empieza con D, Siete Letras”: el exitoso montaje argentino estrena su versión chilena

    Jack White lanza el primer adelanto de su nuevo disco con “Dollar Bill”

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast
    Mundo

    Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor