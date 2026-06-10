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    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    A finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, anunció la firma de un acuerdo para la fabricación de drones de combate en el territorio canadiense.

    Por 
    Europa Press
    Ataques en la frontera de Rusia con Ucrania. Imagen archivo.

    El Ministerio de Exteriores de Rusia ha amenazado este miércoles al Gobierno de Canadá con tomar medidas de “respuesta” apropiadas y “acorde” ante la fabricación de drones destinados al Ejército de Ucrania en el marco de un acuerdo estratégico entre las partes a medida que avanza la invasión rusa del territorio.

    “Nos reservamos el derecho a una respuesta apropiada y vamos a tener en cuenta esta nueva circunstancia en nuestra planificación político-militar”, ha alertado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, durante una rueda de prensa en la que ha abordado este pacto.

    A finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá, país que forma parte de la OTAN, anunció la firma de dicho acuerdo para la fabricación de drones de combate en el territorio canadiense, los cuales estarían destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

    Los gobiernos de Canadá y Ucrania han firmado un acuerdo estratégico para la producción conjunta de sistemas de armas no tripuladas, como estos drones, una cuestión que ha sido criticada por el Gobierno ruso. Este pacto incluye la fabricación de vehículos aéreos no tripulados para que Kiev refuerce su defensa aérea.

    Más sobre:CanadáRusiaUcraniaDrones

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