Balance del Minvu sobre consulta por la Oguc batió récord de participación: densidad concentró el grueso de los reparos

Cuánto vale en promedio una casa o departamento en el país

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó el balance de la consulta pública por la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), el proceso que abrió el 8 de abril y cerró el 22 del mismo mes, y que buscaba desregular el uso de suelo, aumentar la densificación y acortar los plazos de aprobación de proyectos.

El proceso registró 957 registros de participación, entre personas naturales, municipalidades, universidades, gremios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

De ese universo, 764 contienen opinión técnica y suman 1.997 páginas en revisión, de acuerdo con el documento del ministerio, fechado el 24 de julio.

La cifra rompe con el estándar del sector. Entre 2022 y 2025 hubo 22 consultas por modificaciones a la Oguc, con un promedio de 84,5 registros cada una.

La más cercana en participación es la consulta por división de predios rústicos, con 950 registros, seguida por la del Decreto de Calidad y Agilización, con 213.

“ Es la consulta más participativa que ha tenido esta normativa ”, sostiene el Minvu en el balance.

La cartera que dirige Iván Poduje sostiene en el documento que los objetivos de la reforma “tuvieron amplio respaldo” y que “la discusión estuvo en los instrumentos”.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Tres de cada cuatro registros provinieron de la sociedad civil: 721 casos, equivalentes al 75,3% del total. De ellos, 531 corresponden a personas naturales, 66 a juntas de vecinos y 33 a comités.

El sector privado aportó 125 registros (13,1%), con 70 empresas, 36 consultores y 19 gremios. El sector público sumó 96 (10,0%), de los cuales 80 corresponden a municipalidades, 13 a órganos del Estado y 3 a gobiernos regionales.

En total, 41 municipalidades presentaron observaciones. Siete de esas presentaciones fueron ingresadas directamente por los alcaldes y 34 por Asesores Urbanos o SECPLA.

Entre las comunas que participaron están Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Estación Central, Maipú, Puente Alto y Peñalolén, además de municipios de regiones como La Serena, Copiapó, Rancagua, Quilpué, Valdivia, San Pedro de la Paz y Puerto Varas.

Las nueve materias

Por el volumen de observaciones, el Minvu organizó el análisis en nueve materias, cada una asociada a artículos específicos de la ordenanza: movilidad y mitigación vial en proyectos públicos y de reconstrucción (artículo 1.5.1.); estudios en áreas de riesgo (2.1.17.); caducidad de los permisos de edificación (1.4.17.); estacionamientos cerca del transporte público (2.4.1.); densidad máxima (2.1.22. y disposiciones transitorias); conjunto armónico (2.6.4. al 2.6.9. y 2.6.19.); pavimentación, perfiles de vías y reconstrucción (3.2.5. y 5.1.1.); modificación de proyectos aprobados (5.1.18.); y cálculo de la superficie edificada (1.1.2. y 5.1.11.).

El reparto de observaciones no fue parejo. En densidad máxima, el ministerio contabilizó 171 presentaciones con documentos adjuntos y otras 317 ingresadas por el formulario de participación, la cifra más alta entre las nueve materias.

Le siguen conjunto armónico, con 178 presentaciones con adjunto y 17 por formulario; estacionamientos, con 138 y 11; y caducidad de permisos, con 127 y 17.

En el otro extremo quedaron los estudios en áreas de riesgo, con 75 presentaciones en total.

Sobre densidad, el consolidado elaborado por la División de Desarrollo Urbano señala que la propuesta “ ha generado un rechazo ampliamente mayoritario entre los participantes de la consulta, quienes advierten riesgos significativos para la planificación urbana, la autonomía municipal, la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades ”.

El documento agrega que “las observaciones favorables son minoritarias y, en general, condicionan su apoyo a la incorporación de resguardos técnicos y normativos adicionales”.

En densidad máxima, señala que “la propuesta buscará compatibilizar los aportes con la realidad que arrojan las estadísticas censales”.

En conjunto armónico, que “se avanzará buscando ajustar la propuesta de la mejor manera a los objetivos generales de la misma”. En estacionamientos, que “se avanzará en la materia evaluando el debido resguardo del impacto urbano”.

En áreas de riesgo, que la propuesta “seguirá abordando este tema de manera de otorgar certezas y un alcance justo y suficiente”. Y en las materias ligadas a reconstrucción, movilidad y perfiles de vías, que “continuará buscando cumplir los objetivos de agilización”.

“ Sobre esa base se están ponderando las observaciones recibidas y calibrando los ajustes necesarios , con el propósito de arribar a una propuesta que resguarde los objetivos planteados. Las modificaciones que se definan serán comunicadas oportunamente”, indica el documento, que agrega que la ponderación se hará “con especial atención” a las observaciones de los gobiernos locales.

El ministerio precisa además que los consolidados por materia fueron elaborados “ con ayuda de IA ” para sistematizar el volumen de presentaciones, mediante búsquedas semánticas y por relevancia, y que los resúmenes fueron “posteriormente chequeados y validados” por el Departamento de Planificación y Normas Urbanas de la División de Desarrollo Urbano.

El trasfondo de la reforma, según la minuta que el Minvu entregó en marzo, es que desde 2008 los precios de las viviendas han aumentado 126% en términos reales, frente a un alza de 42% en los salarios en el mismo periodo.

El ministerio proyectó entonces que el conjunto de iniciativas produciría una caída del precio real de las viviendas nuevas de entre 10% y 15%, una estimación que varios municipios cuestionaron en la consulta.