SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Balance del Minvu sobre consulta por la Oguc batió récord de participación: densidad concentró el grueso de los reparos

    El ministerio de Vivienda y Urbanismo informó 957 registros de participación, contra un promedio de 84,5 en las consultas de 2022 a 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto vale en promedio una casa o departamento en el país JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) entregó el balance de la consulta pública por la propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Oguc), el proceso que abrió el 8 de abril y cerró el 22 del mismo mes, y que buscaba desregular el uso de suelo, aumentar la densificación y acortar los plazos de aprobación de proyectos.

    El proceso registró 957 registros de participación, entre personas naturales, municipalidades, universidades, gremios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

    De ese universo, 764 contienen opinión técnica y suman 1.997 páginas en revisión, de acuerdo con el documento del ministerio, fechado el 24 de julio.

    La cifra rompe con el estándar del sector. Entre 2022 y 2025 hubo 22 consultas por modificaciones a la Oguc, con un promedio de 84,5 registros cada una.

    La más cercana en participación es la consulta por división de predios rústicos, con 950 registros, seguida por la del Decreto de Calidad y Agilización, con 213.

    Es la consulta más participativa que ha tenido esta normativa”, sostiene el Minvu en el balance.

    La cartera que dirige Iván Poduje sostiene en el documento que los objetivos de la reforma “tuvieron amplio respaldo” y que “la discusión estuvo en los instrumentos”.

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Tres de cada cuatro registros provinieron de la sociedad civil: 721 casos, equivalentes al 75,3% del total. De ellos, 531 corresponden a personas naturales, 66 a juntas de vecinos y 33 a comités.

    El sector privado aportó 125 registros (13,1%), con 70 empresas, 36 consultores y 19 gremios. El sector público sumó 96 (10,0%), de los cuales 80 corresponden a municipalidades, 13 a órganos del Estado y 3 a gobiernos regionales.

    En total, 41 municipalidades presentaron observaciones. Siete de esas presentaciones fueron ingresadas directamente por los alcaldes y 34 por Asesores Urbanos o SECPLA.

    Entre las comunas que participaron están Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Estación Central, Maipú, Puente Alto y Peñalolén, además de municipios de regiones como La Serena, Copiapó, Rancagua, Quilpué, Valdivia, San Pedro de la Paz y Puerto Varas.

    Las nueve materias

    Por el volumen de observaciones, el Minvu organizó el análisis en nueve materias, cada una asociada a artículos específicos de la ordenanza: movilidad y mitigación vial en proyectos públicos y de reconstrucción (artículo 1.5.1.); estudios en áreas de riesgo (2.1.17.); caducidad de los permisos de edificación (1.4.17.); estacionamientos cerca del transporte público (2.4.1.); densidad máxima (2.1.22. y disposiciones transitorias); conjunto armónico (2.6.4. al 2.6.9. y 2.6.19.); pavimentación, perfiles de vías y reconstrucción (3.2.5. y 5.1.1.); modificación de proyectos aprobados (5.1.18.); y cálculo de la superficie edificada (1.1.2. y 5.1.11.).

    El reparto de observaciones no fue parejo. En densidad máxima, el ministerio contabilizó 171 presentaciones con documentos adjuntos y otras 317 ingresadas por el formulario de participación, la cifra más alta entre las nueve materias.

    Le siguen conjunto armónico, con 178 presentaciones con adjunto y 17 por formulario; estacionamientos, con 138 y 11; y caducidad de permisos, con 127 y 17.

    En el otro extremo quedaron los estudios en áreas de riesgo, con 75 presentaciones en total.

    Sobre densidad, el consolidado elaborado por la División de Desarrollo Urbano señala que la propuesta “ha generado un rechazo ampliamente mayoritario entre los participantes de la consulta, quienes advierten riesgos significativos para la planificación urbana, la autonomía municipal, la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades”.

    El documento agrega que “las observaciones favorables son minoritarias y, en general, condicionan su apoyo a la incorporación de resguardos técnicos y normativos adicionales”.

    En densidad máxima, señala que “la propuesta buscará compatibilizar los aportes con la realidad que arrojan las estadísticas censales”.

    En conjunto armónico, que “se avanzará buscando ajustar la propuesta de la mejor manera a los objetivos generales de la misma”. En estacionamientos, que “se avanzará en la materia evaluando el debido resguardo del impacto urbano”.

    En áreas de riesgo, que la propuesta “seguirá abordando este tema de manera de otorgar certezas y un alcance justo y suficiente”. Y en las materias ligadas a reconstrucción, movilidad y perfiles de vías, que “continuará buscando cumplir los objetivos de agilización”.

    Sobre esa base se están ponderando las observaciones recibidas y calibrando los ajustes necesarios, con el propósito de arribar a una propuesta que resguarde los objetivos planteados. Las modificaciones que se definan serán comunicadas oportunamente”, indica el documento, que agrega que la ponderación se hará “con especial atención” a las observaciones de los gobiernos locales.

    El ministerio precisa además que los consolidados por materia fueron elaborados “con ayuda de IA” para sistematizar el volumen de presentaciones, mediante búsquedas semánticas y por relevancia, y que los resúmenes fueron “posteriormente chequeados y validados” por el Departamento de Planificación y Normas Urbanas de la División de Desarrollo Urbano.

    El trasfondo de la reforma, según la minuta que el Minvu entregó en marzo, es que desde 2008 los precios de las viviendas han aumentado 126% en términos reales, frente a un alza de 42% en los salarios en el mismo periodo.

    El ministerio proyectó entonces que el conjunto de iniciativas produciría una caída del precio real de las viviendas nuevas de entre 10% y 15%, una estimación que varios municipios cuestionaron en la consulta.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioDepartamentos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Confirman que incendio consumió un vagón del Metro y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    Megarreforma: Iglesias se desmarca de alcaldes oficialistas, cuestiona propuesta de compensación y pide veto de Kast

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Masacre de Liquiñe: el caso del Informe Rettig que incluye a Bernarda Vera como víctima de la dictadura

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    2.
    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    3.
    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    4.
    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    5.
    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    6.
    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Confirman que incendio consumió un vagón del Metro y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5
    Chile

    Confirman que incendio consumió un vagón del Metro y obligó a evacuar seis estaciones de la Línea 5

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Megarreforma: Iglesias se desmarca de alcaldes oficialistas, cuestiona propuesta de compensación y pide veto de Kast

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso
    Negocios

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026
    El Deportivo

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía
    Mundo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad