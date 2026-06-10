Gobierno británico acusa a Elon Musk de “avivar el resentimiento” con sus mensajes de apoyo a los ataques raciales en Belfast

El primer ministro británico, Keir Starmer, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una visita al Hospital Epsom, el 6 de enero de 2025.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha condenado los disturbios racistas de las últimas horas en Belfast, Irlanda del Norte, tras el ataque de un ciudadano sudanés contra un británico, que ha perdido un ojo y ha sufrido varios cuchilladas en el cuello, y ha señalado que nada justifica la violencia y que sus responsables serán llevados ante la ley.

“Las escenas en Belfast anoche fueron impactantes y completamente inaceptables. No hay justificación para la violencia y el desorden que vimos amenazando a nuestras comunidades, ni para aquellos que lo alentaron, en línea o en cualquier otro lugar”, ha comenzado Starmer su mensaje en redes sociales.

El líder británico ha destacado que las personas fueron atacadas por su origen. “No lo toleraré. Los responsables sentirán todo el peso de la ley”, ha dicho, al mismo tiempo que ha pedido “calma” a la ciudadanía y dejar a la Policía actuar.

El premier ha agradecido a la Policía de Irlanda del Norte y a los servicios de emergencia “por su valentía al mantener a las personas a salvo”, además de con las autoridades locales, entre la ministra principal del territorio, Michelle O’Neill, para abordar la situación.

Elon Musk aviva las llamas

Si bien en su mensaje Starmer hace alusión a aquellos que fomentan este tipo de actos a través de internet, aunque sin mencionar directamente el jefe de X, Elon Musk, algunos miembros del Gobierno británico han afeado los mensajes de apoyo que ha venido lanzando en las últimas horas en redes sociales quien fue hasta hace un año consejero especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump y Elon Musk.

“Es espantoso. Cualquiera que intente aprovecharse de una situación como esta para impulsar su propia agenda política está muy equivocado y está causando daño”, ha declarado este miércoles la presidenta del Partido Laborista, Anna Turley, a la emisora británica LBC.

Musk ha estado compartiendo en sus redes sociales imágenes del ataque y mensajes de cuentas antiinmigración, además de una publicación del activista de ultraderecha Tommy Robinson, en la que enumeraba decenas de lugares para protestar este martes.

“Anoche vimos a niños y familias huyendo de sus hogares en las calles de Belfast (...) No queremos ver este tipo de disturbios, daños, vandalismo y violencia en nuestras calles, y cualquiera que intente incitarlos debe ser condenado”, ha dicho Robinson, que en Times Radio ha declarado que Musk “tiene la responsabilidad” de llamar la calma y no incitar al odio.

El ciudadano sudanés Hadi Alodid, de 30 años, fue detenido el martes acusado de lanzar amenazas de muerte e intentar asesinar a Stephen Ogilvie, un trabajador del NHS, el servicio de salud público británico, ha comparecido este mismo miércoles ante un tribunal, sin responder a los cargos. Ha entrado en prisión preventiva.