Macron convoca una reunión del gabinete de crisis por los incendios en Francia

Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia. Foto: Europa Press/Servicio de Bomberos y Rescate de Gironda.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión del gabinete de crisis para este lunes por la mañana para abordar los devastadores incendios forestales que están teniendo lugar en el país y que han obligado a más de 250.000 personas a abandonar sus hogares.

El mandatario tiene previsto presidir la citada reunión a las 10.00 horas (hora local) en la sede del Ministerio del Interior, la cual tendrá lugar antes de otros encuentros en los que espera abordar las consecuencias económicas de los incendios, según ha informado el Elíseo.

Miles de bomberos han seguido adelante con las labores de extinción por quinta noche consecutiva en la región de Gironda. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha alertado de que actualmente el país hace frente a entre 30 y 40 incendios al día.

La mayoría de los evacuados se concentran en el departamento de Gironda, cuya capital, Burdeos, todavía no está bajo orden de evacuación aunque ha comenzado a redestinar efectivos para proteger el oeste, uno de los grandes epicentros de las industrias de Ciencia y Defensa nacionales.

En total, 115.000 hectáreas se han visto afectadas por los incendios en territorio francés desde principios de año, una situación “excepcional”, tal y como ha indicado Nuñez durante una entrevista con France 2.

En Gironda, las llamas han arrasado 42.000 hectáreas desde el miércoles, una cifra estable en comparación con el último informe, si bien las autoridades han alertado de que el fuego “sigue avanzando”.

Además, nueve bomberos han resultado heridos a lo largo de los trabajos realizados el domingo en la zona, lo que sitúa en 84 el número de bomberos heridos desde que comenzaron los incendios, tal y como han indicado las autoridades locales.