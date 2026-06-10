NotCo vende sus operaciones en Argentina y Uruguay a familia Pérez Companc.

La startup chilena NotCo vendió sus operaciones en Argentina y Uruguay a la empresa productora de alimentos y bebidas argentina Molinos Río de la Plata, propiedad de la familia Pérez Companc.

“Hoy, Molinos Río de la Plata con 120 años de historia y las marcas más queridas de Argentina, acuerda adquirir NotCo en Argentina y Uruguay. Para NotCo, esto es una prueba tremenda de que el camino era y más que nunca es, el correcto”, dijo Matías Muchnick, CEO y fundador de NotCo mediante un mensaje en su cuenta de Linkedin.

Por su parte Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata señaló en un comunicado replicado por el diario La Nación Argentina que “la incorporación de NotCo Foods representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y acompañar la evolución de las preferencias de los consumidores”.

NotCo, que se especializa en la elaboración y venta de productos de origen vegetal, inició sus operaciones en Argentina y Uruguay en 2021.

En tanto Molinos Río de la Plata es una de las principales empresas de alimentos de Argentina con marcas de pastas como Matarazzo y Luchetti, además de aceites, mayonesa, salsas, harina y productos congelados, entre otros.

Las partes no dieron a conocer el monto de la transacción.