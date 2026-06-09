La conferencia anual de desarrolladores de Apple (WWDC) suele ser el termómetro exacto de las prioridades de la compañía de Cupertino para los próximos meses. La edición 2026, celebrada este lunes en el Apple Park, no fue el escenario para anunciar hardware sorpresa -como habían filtrado varios “medios” sin confirmación- ni promesas desmesuradas. Por el contrario, fue una presentación donde la empresa se concentró en pulir la experiencia de sus usuarios .

El enfoque principal estuvo en afinar lo que ya existe y en integrar herramientas generativas de forma tal vez silenciosa pero profunda .

A continuación, los cinco anuncios más relevantes que definirán el uso de los dispositivos de la manzana este año.

1. La renovación de Siri

Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

Era el movimiento más esperado y, finalmente, ocurrió. Apple renovó Siri para dotarla de “Siri AI”, con capacidades de comprensión contextual y conciencia de pantalla.

El asistente ahora tiene conciencia de lo que ocurre en la pantalla y puede ejecutar acciones secuenciales complejas en distintas aplicaciones . La compañía cerró filas con el modelo Gemini de Google para potenciar tareas complejas específicas, un pragmatismo poco habitual en Apple, pero probablemente necesario frente a la presión competitiva de herramientas como ChatGPT o Claude, aunque, claro, Siri también depende de capas propias de Apple Intelligence y su arquitectura de privacidad.

2. iOS 27 y una inusual extensión de la vida útil

El argumento central del sistema operativo de los iPhone, el inminente iOS 27, es la eficiencia. Apple modificó el programador de la CPU para priorizar la estabilidad del sistema. La noticia que más impacto tendrá en el usuario promedio es la retrocompatibilidad: el sistema operativo llegará incluso al iPhone 11 (lanzado en 2019).

Que un teléfono de hace siete años reciba el software más reciente es un caso notable en la industria móvil actual.

3. macOS Golden Gate

Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

El sistema operativo para computadores de escritorio fue bautizado como macOS 27 Golden Gate. La actualización destaca por refinar el lenguaje visual “Liquid Glass”, introduciendo controles de opacidad para las transparencias.

Da la impresión de que es una actualización de mantenimiento que busca devolver la funcionalidad por sobre la estética.

4. Edición generativa nativa en la aplicación Fotos

Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

Apple Intelligence se integrará de forma nativa en la galería del teléfono con herramientas de edición que hasta hace poco requerían aplicaciones de terceros.

Las nuevas funciones incluyen el reencuadre espacial, la extensión de imágenes (completar los bordes de una foto) y un botón de mejora inteligente como Clean Up para eliminar elementos específicos de fotos.

5. “Ask to Browse” y el refuerzo de los controles parentales

En medio de un escrutinio gubernamental cada vez más estricto sobre el rol de las tecnológicas en la salud mental de los menores (en Reino Unido y EE.UU.), Apple dedicó un segmento importante a la seguridad infantil.

La principal novedad es “Ask to Browse”, una función que obliga a los menores a pedir permiso antes de acceder a sitios web nuevos. Los padres o tutores pueden revisar la solicitud y aprobarla desde sus propios dispositivos, a través de Safari en el iPhone, el iPad y el Mac.