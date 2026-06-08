Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

En la reciente edición de WWDC26, Apple acaba de delinear su hoja de ruta para los próximos meses en materia de software, con un foco casi exclusivo: la consolidación de su ecosistema de inteligencia artificial.

A través de la presentación de la “próxima generación” de Apple Intelligence, la firma de Cupertino busca asentar su propuesta de IA generativa apostando por una integración transversal en todos sus dispositivos.

El anuncio más sustancial de la jornada fue Siri AI, una reestructuración completa del asistente virtual introducido originalmente en 2011, que ahora abandona su estructura clásica para operar sobre un nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) desarrollado internamente .

El salto hacia Siri AI

El objetivo principal de la actualización, según Apple, es dotar al sistema de “conciencia del contexto personal” . Esto marca el paso de un asistente de comandos simples a una herramienta capaz de procesar lenguaje natural complejo y ejecutar acciones encadenadas entre múltiples plataformas.

Durante la presentación se demostró que Siri AI puede interactuar de manera fluida con la información almacenada en el teléfono .

Por ejemplo, el sistema ahora es capaz de identificar datos específicos dentro de un correo electrónico largo, cruzar esa información con los horarios de la aplicación Calendario y redactar una respuesta pertinente en Mensajes, todo a partir de una única instrucción verbal del usuario y sin abrir las aplicaciones individualmente.

La nueva fase de Apple Intelligence

Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI Tecnología / La Tercera

Junto a la renovación de su asistente, la firma de Cupertino expandió las herramientas de su suite Apple Intelligence. Esta nueva generación introduce mejoras técnicas y funcionales agrupadas en tres áreas principales.

Para la comprensión y generación de texto, las herramientas de reescritura, resumen y corrección de estilo ahora cuentan con mayor precisión semántica y se integran de forma nativa no solo en las aplicaciones de Apple, sino también en procesadores de texto y aplicaciones de terceros.

En el apartado de creación visual se anunciaron optimizaciones en los motores de generación de imágenes y edición fotográfica por texto, reduciendo los tiempos de procesamiento dentro de la aplicación Fotos y ampliando los estilos disponibles.

Finalmente, un nuevo sistema de clasificación algorítmica prioriza notificaciones, mensajes y correos electrónicos basándose en los patrones de uso del usuario y la urgencia del contenido de texto.

Privacidad y procesamiento local

Fiel a su estrategia de diferenciación frente a competidores como Google o Microsoft, Apple enfatizó la arquitectura de seguridad que sostiene estas nuevas herramientas .

La compañía aseguró que el núcleo del procesamiento de Siri AI y Apple Intelligence se ejecuta de manera local en el dispositivo , apoyándose en la unidad de procesamiento neuronal de los chips de la serie A y M.

Para aquellas solicitudes que exigen un mayor poder de cómputo, el sistema deriva la tarea a Private Cloud Compute, una red de servidores cerrados de Apple.

La firma reiteró que bajo este estándar, los datos enviados a la nube se procesan de forma encriptada, no se almacenan una vez finalizada la solicitud y no se utilizan para el entrenamiento de futuros modelos de IA.