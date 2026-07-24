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    Al menos cuatro muertos y siete heridos en Irán tras décimo tercera noche de bombardeos de EE.UU.

    Luego de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informara de una nueva oleada de ataques contra “objetivos militares” de Teherán, las autoridades iraníes informaron de varias víctimas en distintos lugares de su territorio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Un caza F/A-18E Super Hornet de la Armada de Estados Unidos despega del portaaviones USS Gerald R. Ford en la ofensiva lanzada por Washington contra Irán. Foto: Europa Press/Contacto/Navy Handout/U.S. Navy.

    El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este jueves una nueva oleada de ataques contra “objetivos militares” de Irán, cuyas autoridades informaron de al menos cuatro muertos y siete heridos, en el marco de las hostilidades que ambos países han intercambiado durante las últimas 13 jornadas.

    “Las fuerzas estadounidenses iniciaron hoy, a las 18.45 horas pm ET (misma hora de Chile), otra noche de ataques contra objetivos militares iraníes”, afirmó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en redes sociales.

    En el mismo, precisó que “se trata de la decimotercera noche consecutiva de ataques”, que una vez más definió como operaciones “destinadas a hacer que Irán rinda cuentas y a reducir las amenazas que la Guardia Revolucionaria Islámica supone para la navegación mercante”.

    Poco más de dos horas después, los bombardeos concluyeron, según indicó el mismo CENTCOM en una publicación en X, donde aseguró haber atacado “centros de mando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, emplazamientos de vigilancia costera y capacidades marítimas” del régimen islámico.

    Reiterando la justificación de dichas operaciones, el órgano castrense argumentó que el estrecho de Ormuz “permanece abierto al tránsito pese a los recientes ataques de la Guardia Revolucionaria”.

    “Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo militar estadounidense”, agregó, anotando que “más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Medio Oriente”.

    Heridos en Bandar Abbas y muertos en Juzestán

    Las autoridades iraníes, por su parte, denunciaron dos heridos en la ciudad de Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan -situada frente al estrecho de Ormuz-, donde también se registraron cortes de luz.

    “Alrededor de las 2.40 horas del viernes (hora de Irán), el ejército terrorista estadounidense atacó el barrio Tape Alá Akbar de Bandar Abbas por enésima vez”, denunció el vicegobernador de política y seguridad de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones a la agencia estatal IRNA.

    Como consecuencia de ello, “dos personas resultaron heridas en el ataque hasta el momento y las fuerzas de rescate están llevando a cabo operaciones de rescate y traslado de los heridos”, agregó.

    Poco después, el director provincial de la Sociedad de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, afirmó que, “lamentablemente, la metralla ha impactado en varios edificios y ha herido a dos personas, quienes han sido trasladadas de inmediato a centros médicos por las fuerzas de rescate de la Media Luna Roja”.

    Además, el director general de gestión de crisis de la gobernación provincial, Mehrdad Hasanzadé, comunicó a la misma agencia que, “tras el ataque (...), un poste de luz fue dañado y un cable eléctrico se rompió”, por lo que se han desplegado equipos técnicos para “asegurar la zona”.

    Sin embargo, los ataques no se limitaron a esta zona, y el subdirector de seguridad y fuerzas del orden de la gobernación de Juzestán, Valiolá Hayati, dio a conocer también un bombardeo en las proximidades de la ciudad de Ahvaz, en el interior de esta provincia fronteriza con Irak y con salida al golfo Pérsico.

    Pese a haber indicado inicialmente que este ataque con misiles “no causó víctimas ni heridos”, Hayati informó poco después de que “cuatro compatriotas murieron y otros cinco resultaron heridos”.

    Juzestán fue uno de los territorios iraníes más atacados durante las últimas 13 jornadas. Varios lugares en 12 ciudades de la provincia fueron bombardeados, causando la muerte de 10 ciudadanos, precisó el mismo Hayati.

    De hecho, en la madrugada del jueves, un bombardeo contra un paso fronterizo dejó dos fallecidos y 11 heridos.

    Paralelamente, la agresión estadounidense de esta noche alcanzó también las ciudades de Jandab, situada en la provincia de Markazi -próxima a Teherán- y de Jorramabad, en Lorestán, ubicada justo al sur de la anterior localidad.

    Los respectivos vicegobernadores provinciales de Política y Seguridad, Hasán Qamari (Markazi) y Said Purali (Lorestán), emitieron declaraciones similares, en las que, informando del impacto de proyectiles, advirtieron que “expertos están evaluando la estimación exacta de las pérdidas humanas y económicas causadas”.

    55 fallecidos y 629 lesionados antes de última oleada

    Las últimas cifras de víctimas conocidas, sumadas a las que puedan o no trascender en las próximas horas, se agregarán a un balance que, según informó antes del inicio de esta última oleada el portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, cuenta 55 fallecidos y 629 heridos.

    “Entre los heridos hay 46 mujeres y 24 niños y adolescentes menores de 18 años, y entre los fallecidos hay seis mujeres y tres niños y adolescentes menores de 18 años”, apuntó Kermanpur en redes sociales, antes de añadir que “36 personas permanecen hospitalizadas”.

    Más sobre:IránEstados UnidosAtaquesCENTCOMBandar AbbasJuzestánMuertosHeridosMundo

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