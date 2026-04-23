Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

Hace poco más de una década, la venta de dispositivos de consumo parecía una carrera desenfrenada por la innovación. Hoy, la mayoría de los usuarios cambia de equipo por desgaste, necesidad o actualizaciones en el ecosistema.

Ese nivel de madurez en la industria es exactamente lo que refleja el último reporte del Worldwide Quarterly Tracker de la International Data Corporation (IDC), que grafica en detalle el primer trimestre de 2026.

A través de su tradicional monitor de actividad global -el informe “Top 5” que la consultora estadounidense acaba de liberar en sus canales oficiales- podemos ver una fotografía clara de quién es quién en el negocio del hardware en la actualidad.

Las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo

Sin sorpresas rimbombantes, pero con movimientos tácticos que vale la pena mirar con lupa. El reporte confirma una tendencia que en La Tercera venimos observando en los últimos trimestres: el mercado de los smartphones se ha estabilizado en una pelea de dos grandes colosos, seguidos muy de cerca por la maquinaria asiática que apuesta por el volumen y la relación calidad-precio.

Si miramos la cuota de mercado global y el volumen de envíos (las unidades que las marcas colocan en los canales de distribución, más allá de la venta final al usuario), el panorama que dibuja IDC se estructura en el siguiente orden.

1- Samsung

El Galaxy S26 Ultra es el actual flagship de la firma coreana Samsung Tecnología / La Tercera

La firma coreana se mantiene firme en la cima. Su estrategia no es un secreto: cubrir todas las gamas de precio posibles . Desde la consolidación de su serie Galaxy S con funciones de “IA Agente” y pantalla con privacidad por hardware, hasta la omnipresencia de su serie A en el segmento medio, e incluso la serie Z entre los plegables, donde van en su séptima generación de teléfonos. Ofrecen solidez y un hardware predecible .

2- Apple

Los de Cupertino continúan respirándole en la nuca a Samsung, apalancados fuertemente en su ecosistema cerrado y en la lealtad de sus usuarios . A pesar de que los saltos entre generaciones (como vimos con la línea 17) son más bien incrementales, la estrategia de ofrecer un piso de almacenamiento más alto y procesadores robustos mantiene a flote sus envíos globales.

3- Xiaomi

La marca china se consolida cómodamente en el tercer lugar. Como hemos comentado antes, la clave de Xiaomi es su diversificación . Operan con su línea principal (apostando por alianzas fotográficas premium como Leica), mientras inundan el mercado masivo con sus divisiones Redmi y POCO, enfocadas en el rendimiento puro por una fracción del precio.

4- OPPO

El cuarto y quinto lugar suele rotar entre OPPO y vivo, ambas firmas nacidas al alero del gigante chino BBK Electronics, aunque hoy son independientes entre sí. OPPO se mantiene en la cuarta posición, demostrando que su estrategia de expansión internacional y su apuesta por terminales de gama media y alta con fuerte foco en fotografía y diseño está dando resultados . Aunque la competencia es feroz, la marca ha logrado estabilizar su cuota de mercado, apoyándose en una cadena de suministros robusta y una presencia cada vez más agresiva en mercados occidentales y del sudeste asiático.

5- vivo

Por su parte, vivo cierra el listado en el quinto puesto. Su crecimiento se explica, en gran medida, por su liderazgo en el mercado doméstico chino y una innovación técnica constante en sensores de imagen y carga rápida . El desafío para ambas compañías hacia el cierre del año será sortear la desaceleración del consumo global y la presión de Apple y Samsung en el segmento premium, manteniendo la rentabilidad sin sacrificar el volumen de envíos que hoy las posiciona en la élite.

Más allá del porcentaje

El iPhone 17 Pro Max, último flagship de Apple

Lo interesante del reporte de IDC es el diagnóstico de fondo. El mercado global opera hoy bajo márgenes muy finos y dependientes de la cadena de suministro de microchips. Según los analistas de IDC, “el crecimiento general es moderado porque los ciclos de actualización de los usuarios se han alargado”. Antes, un teléfono se cambiaba cada 18 meses. Hoy, los usuarios aguantan sus equipos tres o cuatro años .

Para las marcas, esto significa que el negocio ya no está en venderte un teléfono nuevo cada año, sino en atraparte en su ecosistema . Que compres el reloj, los audífonos, que pagues por sus servicios de nube y que, cuando finalmente la batería de tu dispositivo actual no dé para más, la fricción de cambiar de marca sea tan alta que decidas quedarte donde estás.

Smartphone growth has stalled. Cost pressure is reshaping the market.



Rising memory prices are forcing tough tradeoffs across the ecosystem. Leaders are holding share and protecting margins, while others face sharper declines and pricing pressure.



📊 Explore the market shift:… pic.twitter.com/61twixwOK2 — IDC (@IDC) April 21, 2026

Nabila Popal, Senior Research Director de IDC asegura que “ el mercado de los smartphones ha entrado en uno de sus periodos más difíciles , impulsado por graves limitaciones en el suministro de memorias que impactan directamente tanto en los envíos como en la demanda. La disponibilidad limitada de memoria obliga a reducir los envíos, mientras que el fuerte aumento de los precios de la memoria eleva los costos de los componentes y fuerza a muchas marcas líderes a subir los precios”.

Según Popal, “en varios mercados emergentes, los precios han aumentado hasta un 40-50%, lo que repercute significativamente en la demanda en regiones sensibles a los precios. Los fabricantes están respondiendo con controles de costos más estrictos, menor apoyo en marketing y distribución, y un mayor uso de estrategias de reducción de especificaciones; sin embargo, estas medidas también limitan el crecimiento”.

Finalmente, califica este año como un “punto de inflexión crítico”, donde los crecientes costos de componentes, energía y logística -agravados por la reciente guerra en Medio Oriente- presionan la demanda global . Muy en línea con lo que comentó a este medio el CEO de Samsung para Latinoamérica, HS Jo, quien advirtió en febrero pasado: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”.

Por su lado, Kiranjeet Kaur, Associate Research Director de IDC, explica que fue un trimestre “difícil” donde las empresas tuvieron que “equilibrar rentabilidad y crecimiento frente a la presión de precios”. “ Apple y Samsung se vieron beneficiadas por su dominio en el segmento premium , donde pudieron contener estratégicamente las alzas de precios”, explica.

Por otro lado, “marcas como Xiaomi, OPPO y vivo tuvieron que hacer esfuerzos para mover su cuota hacia gamas más caras”. Kaur advierte que la fuerte presencia que estas marcas chinas tenían en Asia “se verá afectada por la erosión del segmento de gama baja debido a los aumentos de precios, mientras que la expansión en Europa enfrentará una creciente competencia por parte de Apple y Samsung”.