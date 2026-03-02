Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

En el marco del Mobile World Congress (MWC) que se desarrolla en Barcelona, España, desde el 2 hasta el 5 de marzo, Xiaomi presentó una serie de nuevos dispositivos que abarcan desde smartphones hasta tablets, relojes inteligentes, audífonos y scooters eléctricos.

Dentro de la serie Xiaomi 17 se encuentran el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra.

Se trata de dos teléfonos inteligentes de última generación que destacan por incorporar funciones de inteligencia artificial (IA), por contar con baterías de larga duración y por incorporar capacidades fotográficas de Leica , la icónica firma alemana especializada en cámaras profesionales.

La alianza entre ambas compañías también incluye la presentación del Leica Leitzphone, un smartphone diseñado por Leica y fabricado por Xiaomi que promete ser una propuesta ideal para quienes quieren llevar la experiencia fotográfica aún más allá.

La Tercera probó los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra durante el MWC 2026.

Las imágenes con el sello correspondiente fueron capturadas en Barcelona y Girona con los respectivos dispositivos.

Cómo son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

Ambos dispositivos destacan por su construcción robusta y diseño ergonómico , el cual brinda comodidad al momento de sostenerlos.

Gracias a la tecnología LIPO y sus biseles ultradelgados, entrega una experiencia de pantalla casi sin bordes, explican desde la compañía.

La serie Xiaomi 17 está impulsada por la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, que integra CPU Oryon de tercera generación, GPU Adreno y NPU Hexagon.

Esto entrega alto rendimiento para fotografía y video, videollamadas, multitarea y gaming exigente .

El Xiaomi 17 Ultra incluye una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W por cable y 50 W inalámbrica, mientras que el Xiaomi 17 alcanza 6330 mAh con carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica.

Al encenderlos, tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra vienen con una serie de aplicaciones descargadas por defecto.

No solo están redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, sino que también hay otras como Amazon compras, AliExpress, Spotify, Amazon Music y Netflix, entre otras.

Aquello facilita que los usuarios puedan empezar a utilizar los equipos para múltiples actividades desde el primer minuto .

También está Gemini, el sistema de IA de Google, y se pueden utilizar funciones como Circle to Search para buscar información sobre elementos que aparecen en la pantalla sin la necesidad de cambiar de app.

Aunque ambos modelos reúnen múltiples facilidades para tener una experiencia completa a lo largo de la rutina —ya sea para trabajo, estudios o entretenimiento— , lo que más resalta son las capacidades fotográficas desarrolladas en colaboración con Leica .

Es aquí donde también se ven las principales diferencias entre el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra.

Si bien, los dos permiten capturar momentos con alto nivel de detalle, capacidad de zoom y resolución, este último ofrece ventajas más avanzadas.

En la parte trasera del dispositivo, el Xiaomi 17 posee una cámara principal de 23 mm, una ultra angular de 17 mm y una teleobjetivo flotante de 60 mm .

El Xiaomi 17 Ultra posee una principal de 23 mm, una ultra gran angular de 14 mm y una teleobjetivo de 75 - 100 mm .

Las diferencias también se ven reflejadas en lo estético, más allá del tamaño.

Mientras el Xiaomi 17 tiene una apariencia más bien tradicional para un smartphone, con sus cámaras posicionadas hacia un costado superior en un radio cuadrado, el Xiaomi 17 Ultra posee las suyas en el centro, dentro de una zona circular que recuerda a una cámara fotográfica especializada.

La experiencia con el Xiaomi 17 Ultra puede potenciarse aún más —tanto en lo estético como en lo operacional— con el Photography Kit Pro de Xiaomi , una herramienta complementaria que promete convertir el celular en una cámara profesional dedicada.

Este kit añade botones adicionales que facilitan la utilización del celular al momento de grabar y capturar fotografías. Al usarlo, los usuarios cuentan con un disparador de dos etapas, dial personalizable, soporte para el pulgar, botón de video y palanca de zoom.

Junto con ello, puede utilizarse como power bank con su batería de 2000 mAh, lo cual puede contribuir especialmente durante actividades como sesiones de fotografía por la naturaleza o en espacios en donde se desee tener un respaldo adicional en cuanto a energía.

El vocero de Xiaomi Chile, Kenji Tsukame, declaró: “La serie Xiaomi 17 marca un punto de inflexión en nuestra visión de la imagen móvil” .

“Con una alianza con Leica que evoluciona hacia un modelo estratégico de co-creación, no solo estamos presentando nuevos dispositivos, sino redefiniendo lo que significa capturar, crear y compartir historias desde un smartphone ”.

Hasta el momento, no se ha revelado cuáles serán los precios específicos de estos dispositivos en distintos países del mundo.

Sin embargo, Xiaomi ya se dio a conocer los valores que tendrán en Europa.

El Xiaomi 17 partirá en alrededor de 999 euros, mientras que el Xiaomi 17 Ultra costará desde aproximadamente 1.499 euros .

Tales cifras, en pesos chilenos, se traducen respectivamente en cerca de $1.000.000 y $1.500.000.

El Photography Kit Pro, por su parte, tiene un valor de 199,99 euros , lo que se traduce en más de $200.000 pesos chilenos.

Tanto el Xiaomi 17 como el Xiaomi 17 Ultra estarán disponibles en distintos colores.

El primero en Alpine Pink (tonalidad tipo rosado claro), Ice Blue (cercano al celeste), Black (negro) y Venture Green (verde oscuro).

El segundo en negro, blanco y Starlit Green (verde oscuro con brillo).

Cuáles son las características técnicas del Xiaomi 17 Ultra

A continuación encontrarás las principales características técnicas del Xiaomi 17 Ultra :