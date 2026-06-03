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    Sigue la alegría internacional: la UC consigue el paso a la final de la Copa Tru Mitad del Mundo

    El elenco cruzado Sub 18 avanzó al partido definitorio del torneo que se desarrolla en Ecuador tras imponerse en las semifinales a Liga de Quito. Ahora enfrentarán a Fluminense por el trofeo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @idv.formativas / Instagram.

    Universidad Católica va por un nuevo éxito internacional. Después de que los cruzados consiguieran avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras imponerse a Boca Juniors en La Bombonera, ahora llega el turno de los precordilleranos en sus series formativas.

    Este miércoles los franjeados se impusieron por 2-1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito en las semifinales de la Copa Tru Mitad del Mundo que se desarrolla en Ecuador.

    La escuadra nacional se impuso a los locales con las anotaciones de Amaro Pérez y Vicente Arín, mientras que el descuento fue obra de Jarol Méndez.

    La victoria les significa entrar de lleno en la disputa por el título ante otro rival complicado. El siguiente adversario de los cruzados es Fluminense de Brasil, otro de los elencos que ha destacado en la competencia.

    Cabe señalar que Universidad Católica formó parte del Grupo A junto a Independiente del Valle, Inter de Miami e Internacional de Porto Alegre.

    Su debut fue justamente contra los brasileños, contra los que igualaron sin goles. Luego, sufrieron una caída contra contra los ecuatorianos por 3-1, pero lograron los puntos necesarios tras imponerse a Inter de Miami por 3-1.

    Así, la UC fue segunda en la fase de grupos, pasando a los cuartos de final de la Copa de Oro, donde se impusieron por 3-0 a Pumas antes de vencer a Liga de Quito.

    La gran final del torneo organizado por Independiente del Valle entre Universidad Católica y Fluminense está programada para este sábado 6 de junio en un horario aún por confirmar.

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    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaLa UCCopa Tru Mitad del Mundo

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