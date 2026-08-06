SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Hacienda anuncia creación de grupo de trabajo para impulsar la exportación de servicios financieros

    El trabajo estará orientado a “desarrollar servicios de gestión patrimonial y administración de inversiones para clientes no residentes en Chile", y reportará periódicamente al comité Público-Privado de Exportación de Servicios.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda. Andres Perez

    El ministerio de Hacienda anunció este jueves la creación del Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros, una iniciativa presentada en sesión del Comité Público Privado de Exportación de Servicios, la que a su vez se enmarca en la agenda de reimpulso de la economía y del fortalecimiento del mercado de capitales.

    Según la cartera que encabeza Jorge Quiroz, los servicios financieros en Chile, pese a sus “estándares de calidad reconocidos”, hoy se destinan mayoritariamente a clientes domiciliados en el país “conforme al marco regulatorio vigente aplicable a corredoras de bolsa, administradoras generales de fondos e instituciones financieras”.

    Por esto, el trabajo del grupo consistirá en “desarrollar servicios de gestión patrimonial y administración de inversiones para clientes no residentes en Chile que buscan acceso ágil a mercados globales”.

    El ministro Quiroz, destacó que “este rubro genera más de US$3 mil millones en exportaciones y del orden de 30 mil a 40 mil empleos. Ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años: podríamos generar unos 50 mil empleos adicionales . Es un sector que queremos que sea el segundo exportador después del cobre”.

    De esta manera el Gobierno espera “fortalecer un sector que hoy emplea a profesionales chilenos en áreas como gestión de inversiones, cumplimiento normativo y tecnología financiera, y cuyo crecimiento como exportador de servicios contribuye a dinamizar la economía y generar más y mejores empleos para las familias chilenas”.

    Francisca Álamos, jefa de la Oficina de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, subrayó que para que las instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios a clientes internacionales “es indispensable eliminar barreras operativas y regulatorias que hoy actúan como un freno a esta expansión”.

    Otros actores

    Además de Hacienda se contempla la participación de distintos organismos públicos como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central.

    Adicionalmente, se espera participación de representantes del sector privado como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Empresas Fintech de Chile, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión y la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.

    El grupo de trabajo iniciará sus sesiones en los próximos días y reportará sus avances de manera periódica al comité Público-Privado de Exportación de Servicios.

    Más sobre:Ministerio de HaciendaServicios financieros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Lo más leído

    1.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    2.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    3.
    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    4.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    5.
    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    6.
    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma
    Chile

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela