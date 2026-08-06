Hacienda anuncia creación de grupo de trabajo para impulsar la exportación de servicios financieros

El ministerio de Hacienda anunció este jueves la creación del Grupo de Trabajo de Exportación de Servicios Financieros, una iniciativa presentada en sesión del Comité Público Privado de Exportación de Servicios, la que a su vez se enmarca en la agenda de reimpulso de la economía y del fortalecimiento del mercado de capitales.

Según la cartera que encabeza Jorge Quiroz, los servicios financieros en Chile, pese a sus “estándares de calidad reconocidos”, hoy se destinan mayoritariamente a clientes domiciliados en el país “conforme al marco regulatorio vigente aplicable a corredoras de bolsa, administradoras generales de fondos e instituciones financieras”.

Por esto, el trabajo del grupo consistirá en “desarrollar servicios de gestión patrimonial y administración de inversiones para clientes no residentes en Chile que buscan acceso ágil a mercados globales”.

El ministro Quiroz, destacó que “este rubro genera más de US$3 mil millones en exportaciones y del orden de 30 mil a 40 mil empleos. Ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte en los próximos años: podríamos generar unos 50 mil empleos adicionales . Es un sector que queremos que sea el segundo exportador después del cobre”.

De esta manera el Gobierno espera “fortalecer un sector que hoy emplea a profesionales chilenos en áreas como gestión de inversiones, cumplimiento normativo y tecnología financiera, y cuyo crecimiento como exportador de servicios contribuye a dinamizar la economía y generar más y mejores empleos para las familias chilenas”.

Francisca Álamos, jefa de la Oficina de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, subrayó que para que las instituciones financieras puedan ofrecer sus servicios a clientes internacionales “es indispensable eliminar barreras operativas y regulatorias que hoy actúan como un freno a esta expansión”.

Otros actores

Además de Hacienda se contempla la participación de distintos organismos públicos como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Banco Central.

Adicionalmente, se espera participación de representantes del sector privado como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Empresas Fintech de Chile, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión y la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos.

El grupo de trabajo iniciará sus sesiones en los próximos días y reportará sus avances de manera periódica al comité Público-Privado de Exportación de Servicios.