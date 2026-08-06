Foo Fighters vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios? Foto referencial de redes sociales @foofighters y @pinkpopfest

Grandes noticias para los fanáticos de Foo Fighters con su reciente anuncio, porque el conjunto volverá a Chile en el marco de su gira Take Cover Tour 2027.

La fecha fue confirmada para el domingo 28 de febrero en el Parque Estadio Nacional de la Región Metropolitana.

Se trata de un recorrido en el que el grupo repasará éxitos como Everlong, My Hero, Learn to Fly, Times Like These y más, junto a las canciones de su último lanzamiento Your Favorite Toy.

Además, la presentación en nuestro país contará con las bandas nacionales Adelaida y Aurora Voraz.

Venta de entradas para Foo Fighters

La venta de entradas para la fecha de Foo Fighters en Chile se realizará a través de Ticketmaster.

El proceso comenzará el martes 11 de agosto a las 10:00 horas de la mañana, a través de una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 13 de agosto a las 10:01 horas.

Las ubicaciones y precios sin descuento son los siguientes: