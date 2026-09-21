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    El petróleo cae y el dólar se desploma a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU.

    Los precios de los petróleos WTI y Brent bajaron por cuarta jornada consecutiva y el cobre registró su segundo mayor valor en la historia.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    ANGUS MORDANT

    Los ojos del mercado se centran esta semana en la 81ª Asamblea General de la ONU. En concreto, los inversionistas siguen los acercamientos que se pueden dar entre Irán y Estados Unidos en Nueva York.

    De esta forma, los precios del petróleo llegaron a caer por debajo de los US$100 por barril este lunes en medio de las expectativas de acercamientos diplomáticos por el conflicto en Medio Oriente y la recuperación de los envíos de crudo de Arabia Saudita. Esto último luego de los hutíes de Yemen, según resaltó Reuters.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e Irán volvieron a amenazarse durante este fin de semana, pero Trump dijo que está dispuesto a conversar con el presidente iraní, Masud Pezeshkian en el marco de la cita de la ONU.

    Mientras que, según informó Al Jazeera basándose en comentarios del jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, la nación del Medio Oriente entregó sus condiciones para volver a negociar con Estados Unidos.

    En tanto, por otro lado, según analistas de JPMorgan, citados por CNBC, en una nota del 18 de septiembre, comentaron que “los flujos de petróleo de Medio Oriente se mantienen sorprendentemente fuertes a pesar de la interrupción del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí”.

    Ante este contexto, al cierre de esta edición el precio del petróleo Brent caía 3,56% a US$100,1 por barril. Así, el valor del crudo de referencia para Chile anotó una baja por cuarta vez consecutiva.

    En tanto, el valor del crudo WTI cayó 4,70% a US$95,5 por barril y también bajó por cuarta jornada seguida.

    “Parece que se está eliminando cierta prima de riesgo de los precios del petróleo ante la esperanza de que esta semana pueda surgir una vía diplomática para rebajar la tensión en el conflicto entre EEUU e Irán”, dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, a Reuters.

    “Que esa esperanza resulte justificada o no es otra cuestión. El tiempo lo dirá”, agregó.

    Dólar a la baja

    Luego del feriado de este viernes por las Fiestas Patrias, el dólar en Chile retomó sus operaciones en línea con la última jornada de la semana pasada.

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $10,75 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegó a un valor de $948,50 la unidad, cerca de su menor precio del día ($946,40 y menor valor desde el 11 de septiembre ($943).

    La divisa anotó dos jornadas seguidas a la baja, donde resta $13,8 y registra su mayor caída diaria desde el 4 de agosto pasado (-$13,95).

    Sin embargo, el tipo de cambio en Chile subió $16,25 la semana pasada y registró seis semanas seguidas al alza, donde sumó $47,05. La semana pasada estuvo marcada por el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal luego de tres años.

    “La baja ha sido sostenida durante la jornada, sin rebotes relevantes, reflejando un mercado claramente inclinado a favor del peso chileno. El principal impulso viene desde afuera: la expectativa de un acercamiento entre Estados Unidos e Irán ha bajado la tensión y el precio del petróleo, reduciendo la búsqueda de refugio en el dólar”, comentó Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB

    Por su parte, el cobre también apoyó al peso chileno. El valor del metal subió 1,78% a US$6,70 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, su segundo valor más alto en la historia, según los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

    En tanto, el valor a tres meses en Comex subía 1,13% a US$6,71 por libra.

    “Durante la semana también tendremos como foco las conversaciones entre EE.UU. y China, especialmente la reunión entre Trump y Xi, donde comercio, aranceles y minerales críticos estarán entre los temas relevantes. Para el tipo de cambio será importante principalmente por su impacto sobre China y el cobre. Además, tendremos los PMI de EE.UU. y nuevas cifras del mercado laboral, datos que comenzarán a marcar las expectativas para la próxima reunión de la Fed”, dijo Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

    Wall Street e Ipsa

    Los tres principales índices de Wall Street se recuperaron luego de una semana pasada marcada por las pérdidas que dejó el alza de tasas por parte de la Fed.

    El sector tecnológico, la baja del petróleo y la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro impulsarfon a Wall Street.

    El Dow Jones subió 0,71%, el S&P500 se impulsó un 1,49% y el Nasdaq ganó un 2,26%.

    En la jornada destacó el desempeño de Intel (13,18%) y el avance de AMD (9,95%), alza que le permitió alcanzar el billón de dólares en el mercado bursátil. En este grupo están 16 con Nvidia a la cabeza con US$5,4 billones de market cap y lo cierra este lunes AMD con un billón.

    Por su parte, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró en rojo.

    El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, bajó 0,21% a 11.357,82 puntos. Esto después de subir 1,43% la semana pasada.

    La jornada local estuvo marcada por la baja de 3,69% de las acciones de SQM-B-

    “Los papeles de SQM-B llegaron a caer un 4,7% a $65.452 por acción (...) lo que se explicaría por la rebaja en el precio objetivo publicado por J.P. Morgan que bajó el precio objetivo desde US$ 94 por ADR a US$ 88 por ADR, a pesar de que el ADR sube un 2,84% a USD 69,64 en este momento; por lo tanto, el ajuste se debe a la caída del dólar en Chile a $948,29 (-1,17%)”, dijo Renta4.

    Más sobre:MercadosPetróleoDólarWall StreetWTIBrentIpsaCobre

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