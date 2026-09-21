Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

El presidente chino, Xi Jinping, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al complejo de Zhongnanhai, en Beijing, el 15 de mayo de 2026. Foto: Xinhua/Yan Yan

Dan Wang, usted es ciudadano canadiense de origen chino. Cuando tenía 7 años sus padres se fueron de la provincia de Yunnan, en el sur de China, para emigrar a Canadá. Posteriormente regresó a vivir y trabajar en China de 2017 a 2023 como analista para observar de cerca el desarrollo tecnológico de ese país. Y luego se fue. ¿Por qué?

Anhelo el pluralismo; es un valor que aprecio mucho. Después de pasar seis años en China, en medio de esta inmensa civilización donde el Estado tolera muy pocas voces, donde incluso se podría decir que solo existe una y que una sola persona goza de la libertad de expresarse a su antojo, pues bien, después de presenciar el colapso de la política de “Covid cero” en China, el deterioro de la situación de muchos empresarios y el ahogamiento de gran parte de las fuerzas creativas de la sociedad china, me di cuenta de que lo que realmente deseaba volver a encontrar era ese desorden, ese caos. Y, en cierta medida, la libertad que caracteriza a Occidente en su conjunto, y a Estados Unidos en particular.

Dan Wang trabaja en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y es el autor del libro "Breakneck: China's Quest to Engineer the Future".

Usted representa a esos investigadores que se encuentran culturalmente en la encrucijada entre China y Estados Unidos. En su libro distingue a China de Estados Unidos como un “Estado ingeniero” chino frente a un “Estado legalista estadounidense”. Explíquenoslo en pocas palabras.

Califico a China como un “Estado ingeniero” porque, en varias ocasiones a lo largo de su historia reciente, la totalidad de sus más altos dirigentes estaba compuesta por ingenieros de formación. Ahora bien, la particularidad de los ingenieros es que buscan resolver los problemas mediante la construcción. Por lo tanto, construyen presas hidráulicas, viviendas, autopistas, carreteras y puentes, así como infraestructura nuclear, solar y eólica. Incluso consideran a la población como un material de construcción.

El problema con China es que, en el fondo, también practica la ingeniería social. Por ejemplo, la política del hijo único y el “Covid cero”. No hay ninguna ambigüedad en cuanto al significado de estos términos: la cifra está inscrita en el propio nombre de la política.

Contrapongo este “Estado ingeniero” a un “Estado legalista”, ya que en Estados Unidos todos los presidentes han estudiado Derecho.

El problema con los abogados es que se destacan más en la protección de la riqueza que en la construcción propiamente dicha. Sin duda, eso explica la situación en Estados Unidos: el país ve surgir empresas que valen miles de millones de dólares, mientras que Nueva York sufre de escasez de viviendas, un Metro obsoleto e infraestructuras deplorables para cualquiera que pase por el aeropuerto JFK.

Lo que realmente me gustaría ver es que los chinos adoptaran un poco más la cultura de los abogados y que los estadounidenses utilizaran más la de los ingenieros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X

¿No cree que, con Donald Trump, Estados Unidos se está alejando del “Estado legalista” para convertirse más bien en un “Estado-empresa”, cuya política es transaccional antes que basada en el Estado de derecho, y en el Estado a secas?

Donald Trump no es abogado; en el fondo, se asemeja mucho más a un empresario chino. Sin embargo, en él se aprecia una característica propia de esa sociedad tan litigiosa: es un hombre que ha amenazado con demandar a absolutamente todo el mundo. Es imposible comprender la trayectoria de Donald Trump sin tomar en cuenta la multitud de litigios que han marcado su carrera. Ha entablado demandas contra el New York Times y la BBC. Con un poco de suerte, tal vez también se enfrente a Radio France. También tiene la costumbre de acusar públicamente a las personas, ante el tribunal de la opinión pública. En ese sentido, creo que sigue siendo un símbolo de esta sociedad litigiosa —de la que es producto puro— más que alguien que se aleje radicalmente de ella.

Usted escribe que China nunca superará a Estados Unidos. ¿Por qué?

Hace unos años, la mayoría de nosotros esperábamos que el PIB de China terminara por superar al de Estados Unidos en términos puramente nominales. Hoy en día, creo que, si se consulta a los economistas que realizan este tipo de proyecciones, se observa un escepticismo mucho más marcado respecto a la posibilidad de que la economía china llegue a ser, en su conjunto, más importante que la de Estados Unidos.

Si analizamos este sistema autoritario, no estoy seguro de que pueda perdurar a lo largo del siglo XXI: el Partido Comunista está envejeciendo, no siempre logra adaptarse de manera eficaz a los nuevos desafíos, actúa con brutalidad hacia demasiados sectores de la población y no genera una felicidad o satisfacción generalizadas entre la gente.

Pienso, en particular, en la demografía china y en la ciudad de Shanghái —que me encanta y que es tan agradable que casi se podría decir que París debería ser conocida como la “Shanghái de Occidente”. Sin embargo, a pesar de la calidad de vida, el aire puro y los numerosos parques de Shanghái, los habitantes no quieren tener hijos. El índice de fecundidad allí es de 0,6, según las cifras oficiales. A nivel de toda China, esta tasa es de 1,0, siempre según los datos oficiales. En Francia esta cifra ronda el 1,6. Sin embargo, hay un abismo entre un promedio de 1,6 hijos por familia y un promedio de un solo hijo.

Por lo tanto, al considerar el futuro de China a largo plazo —en los planos económico, demográfico y político—, creo que estos factores macroeconómicos prevalecen sobre los logros tecnológicos específicos del país, por muy reales que sean hoy en día, ya se trate de vehículos eléctricos, diversos productos industriales o inteligencia artificial. En mi opinión, el principal desafío es el siguiente: tal vez China no pueda superar a Occidente a largo plazo, pero es posible que, al final, logre desindustrializar por completo a Alemania y aniquilar los sectores automotrices alemán y francés; lo cual, de todos modos, constituiría un problema considerable para Occidente.

Vista del distrito financiero de Pudong reflejada en un autobús que pasa por el lugar, en Shanghái, China, el 27 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Tingshu Wang

El 24 de septiembre, Xi Jinping será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Entre los temas a tratar se encuentra, en particular, la carrera por el dominio en inteligencia artificial. De hecho, en este ámbito, Donald Trump ha afirmado en los últimos días que Estados Unidos está por delante de China. ¿Qué opina al respecto?

Es innegable que Estados Unidos lleva la delantera a China en cuanto a modelos de vanguardia. Se trata, esencialmente, de los modelos más avanzados, desarrollados por OpenAI, Anthropic y Google DeepMind, que probablemente llevan una ventaja de entre seis y nueve meses sobre China.

Dicho esto, China cuenta con muchas otras ventajas, aunque no disponga de los modelos más sofisticados. Es muy posible que resulte mucho más eficaz a la hora de implementar la IA en el resto de la economía, ya que apuesta más por la IA incorporada y considera más seriamente su integración en máquinas o robots. Los líderes chinos consideran esta tecnología como una simple herramienta que hay que aprovechar. Por lo tanto, es demasiado pronto para decir quién saldrá victorioso. Si bien Estados Unidos lleva la delantera por ahora, no estoy seguro de que esta ventaja sea sostenible a largo plazo.

El presidente chino, Xi Jinping, celebra una ceremonia de bienvenida para el presidente estadounidense, Donald Trump, en el exterior del Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, el 14 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Huang Jingwen

Volvamos a la década de 2010: China parecía estar bien encaminada para imponerse en el ámbito de la IA. Pero, como usted escribe, el presidente chino Xi Jinping frenó esa trayectoria. ¿Qué pasó?

Creo que este tipo de errores es característico de ese “Estado-ingeniero”. En 2021, mientras vivía en China, tuve la sensación de estar presenciando el apogeo de la arrogancia china. Xi Jinping observaba entonces el caos provocado por el Covid-19 en el extranjero, así como la terrible transición de poder entre Joe Biden y Donald Trump, el 6 de enero. Fue en ese momento cuando decidió imponer reformas radicales en toda la economía, insistir en la política de “Covid-19 cero” y frenar el impulso de grandes empresarios chinos como Jack Ma. También fue en esa época cuando intentó paralizar el sector inmobiliario —que en ese momento se veía afectado por una deuda galopante— al tratar de impedir que los grandes promotores llevaran a cabo sus proyectos según sus modelos de financiamiento habituales.

En mi opinión, estos tres errores fundamentales son la causa de muchos de los problemas actuales de China: la política de “Covid cero” ha minado la confianza política, especialmente entre los habitantes de Shanghái; la moral de los empresarios está por los suelos porque Xi Jinping ha quebrantado su confianza; y los chinos se sienten mucho más pobres hoy en día debido al colapso del sector inmobiliario. Se trata, fundamentalmente, de un sistema comunista autoritario, moldeado por esa lógica de “Estado ingeniero” que toma las decisiones más importantes —y que, en ocasiones, puede equivocarse gravemente—. Esta es una característica inherente a los sistemas autoritarios; y es también por esta razón que se espera que las democracias liberales cuenten con mecanismos de autocorrección, que les permitan evitar cometer errores de tal magnitud.

Inteligencia Artificial en China.

¿Qué determinará, en última instancia, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos? ¿Están condenados a entrar en guerra?

La Primera Guerra Mundial acabó con varios millones de vidas. La Segunda Guerra Mundial acabó con decenas de millones. Y creo que, sobre todo, no debemos querer saber cuántas vidas se perderían en una Tercera Guerra Mundial. En mi opinión, lo que hay que esperar es una situación comparable a la Guerra Fría. Es cierto que son pocos los que sienten nostalgia por la Guerra Fría. Pero tenía una ventaja: era “fría”. Por supuesto, el conflicto fue “caliente” para muchas poblaciones en la periferia de las grandes potencias: en Afganistán, en Vietnam o en Corea.

Sin embargo, lo que debemos desear es que estas dos grandes superpotencias —rebosantes de energía y espíritu emprendedor— no sientan la necesidad de enfrentarse militarmente. Espero que, en cambio, compitan para demostrarle al mundo cuál de ellas tiene la mejor visión. Espero que compitan para ofrecer a sus ciudadanos el mejor modelo de vida posible.