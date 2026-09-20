SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Jefes de inteligencia europeos advierten sobre posibles acciones rusas contra la OTAN “en meses, no años”

    Tres responsables de inteligencia europeos plantearon a The Guardian distintos escenarios de escalada por parte de Moscú, desde sabotajes hasta una incursión limitada. El jefe de seguridad de Letonia, sin embargo, afirmó que no existen indicios de un ataque inminente.

    Por 
    Felipe Rivera
    Jefes de inteligencia europeos advierten sobre posibles acciones rusas contra la OTAN “en meses, no años”

    Jefes de servicios de inteligencia europeos advirtieron sobre una posible intensificación de las acciones de Rusia contra países de la OTAN durante los próximos meses, aunque existen diferencias entre las agencias respecto de la naturaleza y proximidad de esa amenaza.

    Las evaluaciones fueron entregadas en entrevistas separadas al diario británico The Guardian por responsables de inteligencia de República Checa, Letonia y Suecia, que plantearon escenarios que van desde nuevas operaciones de sabotaje y campañas de influencia hasta una posible incursión limitada en territorio de la alianza.

    El jefe del servicio de seguridad checo BIS, Michal Koudelka, sostuvo que una acción de mayor alcance podría producirse en cuestión de “meses, no años”.

    Es posible. Podría implicar una incursión limitada, provocaciones de falsa bandera o una campaña de influencia masiva”, afirmó Koudelka, aunque añadió que existen esfuerzos en curso para impedir que un escenario de ese tipo se concrete.

    Las advertencias no son compartidas con la misma intensidad por todos los servicios de inteligencia consultados.

    Jefes de inteligencia europeos advierten sobre posibles acciones rusas contra la OTAN “en meses, no años”. Imagen referencial.

    El director general del servicio de seguridad estatal de Letonia, Normunds Mežviets, sostuvo que su agencia no observa señales de una ofensiva inmediata contra territorio de la OTAN.

    Aunque reconoció señales de que Moscú podría estar preparándose para llevar a cabo acciones más contundentes en Europa, planteó que todavía “sigue siendo una incógnita si tienen planes directos y concretos o si simplemente se trata de algo que forma parte de sus intentos generales por sembrar el miedo y la incertidumbre en la sociedad occidental”.

    La cautela también ha sido expresada por autoridades de los países bálticos. El secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, Jonatan Vseviov, cuestionó lo que calificó como un “pánico en las redes sociales” ante la posibilidad de un ataque.

    Si hay motivos para temer un ataque, tengan la seguridad de que lo dejaremos claro. Hasta entonces, mantengan la calma, sigan adelante y apoyen a Ucrania”, escribió.

    Advertencias sobre sabotaje e infraestructura crítica

    Más allá de las diferencias respecto de una eventual acción militar directa, los tres responsables de inteligencia consultados por The Guardian coincidieron en que las operaciones de sabotaje atribuidas a Rusia en Europa podrían intensificarse durante los próximos meses.

    El jefe del servicio de inteligencia y seguridad militar de Suecia, Thomas Nilsson, calificó como un “punto de inflexión” un reciente incidente con drones armados en el aeropuerto de Leipzig, atribuido por las autoridades alemanas a la inteligencia rusa.

    “Si se producen ataques que podrían provocar pérdidas de vidas o daños a infraestructuras críticas con enormes repercusiones para la sociedad, creo que eso lo cambia todo”, sostuvo Nilsson.

    Jefes de inteligencia europeos advierten sobre posibles acciones rusas contra la OTAN “en meses, no años” SIERAKOWSKI FREDERIC

    El ministro estoniano, en tanto, afirmó que las acciones atribuidas a Moscú estarían pasando desde episodios de sabotaje e incendios provocados hacia objetivos más directamente vinculados con el apoyo occidental a Ucrania, entre ellos infraestructura ferroviaria y sectores de la industria de defensa.

    Koudelka describió la actual estrategia rusa como “escalar para desescalar” y sostuvo que Moscú cree “que si intensifican la situación lo suficiente, los países europeos decidirán no apoyar a Ucrania”, afirmó.

    Kremlin rechaza versiones sobre ataque a la OTAN

    Las advertencias europeas se producen después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmara que evaluaciones de inteligencia apuntaban a la posibilidad de un ataque ruso con drones o misiles contra territorio de la OTAN durante los próximos meses. Tusk señaló que una eventual operación buscaría poner a prueba la eficacia del Artículo 5, que establece el principio de defensa colectiva de la alianza.

    El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó esas evaluaciones como “sólidas y bien documentadas” y convocó a dirigentes políticos franceses a una reunión de emergencia para abordar, entre otros asuntos, la amenaza procedente de Rusia.

    El Kremlin, por su parte, ha rechazado las versiones sobre una eventual ofensiva contra la OTAN. Tras una reciente visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, sostuvo que esas versiones “no tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”.

    Lee también:

    Más sobre:MoscúKremlinOTANMundoInternacionalGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Paulina Vodanovic y fallida candidatura de Bachelet a la ONU: “El resultado es producto de que el Estado de Chile le quita el apoyo”

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    El fuerte cruce entre el oficialismo y oposición por responsabilidades en la fallida candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    Las explosivas revelaciones de las memorias del hermano de Lady Di que sacuden a la Corona británica

    2.
    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    3.
    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    Ucrania ataca Moscú con el mayor ataque con drones de su historia en el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia

    4.
    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    5.
    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    Periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash es asesinada a tiros durante acto de campaña en Perú

    6.
    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuáles son las fechas?

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental
    Chile

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental

    Paulina Vodanovic y fallida candidatura de Bachelet a la ONU: “El resultado es producto de que el Estado de Chile le quita el apoyo”

    Gloria de la Fuente: “Si nuestro país hubiese apoyado la candidatura de Bachelet, probablemente habría sido distinto el escenario”

    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año
    Negocios

    Gobierno ingresará cambios a proyecto de adaptabilidad a las 40 horas y espera que reglamento de Ley Karin esté antes de fin de año

    La agenda para la tramitación de la reforma al mercado de capitales que se retoma este martes

    Cuánto presiona el alza de tasas de EEUU a la política monetaria del Banco Central

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia
    Tendencias

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Team Chile queda más cerca de la centena de preseas en los Juegos Suramericanos después de tres nuevas medallas
    El Deportivo

    Team Chile queda más cerca de la centena de preseas en los Juegos Suramericanos después de tres nuevas medallas

    La Selección femenina Sub 20 vence a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos

    Con una canción de Isabel Pantoja: el enigmático posteo de Alexis Sánchez tras su complejo arranque en el Montreal

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas
    Cultura y entretención

    Festival Teatro a Mil confirma primeros espectáculos 2027 e inicio de preventa de entradas

    Stephen King cumple 79 años: del elogio a la serie de Pablo Larraín a su nuevo libro ilustrado por Gabriel Rodríguez

    Arturo Navarro: “Editorial Quimantú no es replicable; hoy reinan la competencia y el individualismo”

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos
    Mundo

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Caracas reivindica como un triunfo diplomático la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

    Trump defiende el veto a periodistas “payasos” porque “solo publican cosas negativas de mí”

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta