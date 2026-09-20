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    CEO de OpenAI se presentará en el Consejo de Seguridad de la ONU

    El primer encuentro del consejo respecto a la IA se llevó a cabo hace tres años. En él, los participantes dialogaron respecto a las oportunidades y riesgos de la tecnología para la seguridad y la paz internacional.

    Por 
    Sofía Álvarez
    CEO de OpenAI se presentará en el Consejo de Seguridad de la ONU

    Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, se presentará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante esta próxima semana, en el marco de la reunión anual de los líderes mundiales.

    El encuentro de la Asamblea General será en Nueva York y, según información de Reuters, el CEO de una de las mayores empresas de Inteligencia Artificial (IA) asistirá.

    La presencia de Altman en la ONU llega luego de semanas marcadas por publicaciones y declaraciones de los gigantes del mundo de la IA respecto al rápido avance de la tecnología.

    Jacob Coxon, investigador de Anthropic, presentó su renuncia a la compañía de forma pública el 8 de septiembre. Señaló que OpenAI y Anthropic no están “actuando responsablemente”, y que “se están dirigiendo directamente a una superinteligencia auto-mejorante y apostando con nuestras vidas”

    El día 12 del mismo mes, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo donde llamó a ralentizar la carrera de la IA y alertó sobre los riesgos de pérdida de control respecto a esta. Tanto Altman como Elon Musk, fundador de XAI, coincidieron con sus advertencias.

    Así, de acuerdo con el citado medio, el director ejecutivo de OpenAI se presentará en persona en una sesión abierta del Consejo de Seguridad, presidido durante este mes por el ministro francés para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

    Se espera que las declaraciones de Altman apunten a la necesidad de colaboración internacional y de estándares de seguridad compartidos.

    CEO de OpenAI se presentará en el Consejo de Seguridad de la ONU

    2023: primer encuentro del Consejo de Seguridad sobre la IA

    El primer debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Inteligencia Artificial ocurrió en julio de 2023. La instancia se centró en las oportunidades y riesgos que representaba esta tecnología para la paz internacional y la seguridad.

    Ese evento contó con sesiones informativas del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; de Jack Clark, co-fundador de Anthropic y de Yi Zeng, del Instituto de Automatización en la Academia China de Ciencias.

    A partir del encuentro, el director de desarme de Austria, Alexander Kmentt, afirmó que “la humanidad está a punto de cruzar un umbral de importancia absolutamente crítica. Esta ventana (para regular) se está cerrando rápido”.

    Lee también:

    Más sobre:Open AIInteligencia artificialIASam AltmanONUNaciones Unidas

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