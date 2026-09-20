De un inicio ilusionante a un fatal derrumbe: Joaquín Niemann se desploma y queda lejos del título del BMW PGA Championship

Joaquín Niemann vivió las dos caras de la moneda en la jornada final del BMW PGA Championship. El golfista nacional pasó de un inicio ilusionante a un fatal derrumbe en solo un par de horas. En el Wentworth Club de Inglaterra, el chileno firmó una pobre tarjeta de 72 golpes (-5), panorama que lo alejó rotundamente de los líderes y de la disputa por el cetro.

Al bajar hasta la medianía de la tabla (en concreto, fueron 15 las casillas que retrocedió), vio a la distancia cómo el estadounidense JJ Spaun se coronó en territorio isleño.

Errores que cuestan caro

Tras una destacada actuación en el Abierto de Irlanda -donde había terminado en el podio-, el talagantino quería refrendar el buen nivel que había demostrado en el circuito europeo. Su buen desempeño en las tres rondas anteriores sostenían este deseo, pues había logrado mantenerse en los puestos de vanguardia y soñaba con pelear por el título.

Sin ir más lejos, gracias al rendimiento que consiguió en la jornada sabatina, llegaba hasta la ronda de este domingo a solo dos palos de alcanzar a los líderes transitorios, el italiano Filippo Celli y el español Manuel Elvira, quienes encabezan el campeonato con -13.

Sabiendo que cargaba con la presión de asaltar el liderato, Joaco comenzó su participación con un desplante dubitativo; sin embargo, se empezó a afirmar a punta de su buena técnica. Y es que si bien registró dos bogey de entrada -en la primera y tercera bandera- una serie de birdies (Hoyo 2, 4, 6 y 8) lo metieron de lleno en la parte alta, al acecho de los punteros.

Joaquín Niemann sufrió un importante retroceso en el BMW PGA Championship.

En ese momento, la confianza estaba a tope. Era, sin lugar a dudas, uno de los mejores rendimientos posibles en su paso por Inglaterra. No obstante, al cabo del Hoyo 9, ocurrió un error que lo condenó: registró un triple bogey que marcó el inicio de su desplome.

A partir de aquel fallo, Niemann no volvió a ser el mismo. Otros dos bogey, ahora en la 12ª y 15ª estación, terminaron de confirmar su retroceso absoluto en la tabla. Ni siquiera los dos birdies que abrochó sobre el final -en el Hoyo 17 y 18- cambiaron este panorama. De esta manera, el talagantino firmó su participación con un acumulado de 277 impactos (-11) y terminó empatado con otros cinco golfistas en el T21.

Por otro lado, sus números quedaron bastante alejados de la implacable marca que obtuvo el norteamericano JJ Spraun, que gracias a sus 271 golpes (-16) se hizo con el certamen más prestigioso del DP World Tour y recibió el importante monto económico de US$ 1,53 millones que se le otorgan al vencedor.