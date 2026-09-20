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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Chile en el cuarto punto ante España por la Copa Davis

    El equipo capitaneado por Nicolás Massú fue eliminado del torneo internacional ante unos hispanos intratables. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Matías Soto jugará el último punto de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Chile 0-4 España

    Tenistas/PaísSet 1Set 2
    Matías Soto/Chile23
    Martín Landaluce/España66

    Hasta la próxima

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    España vuelve a ganar

    Landaluce se impone ante el chileno Soto y termina la serie 4-0.

    Sirve para ganar

    Landaluce saca para abrochar el set y el partido.

    Quiebre

    Landaluce se queda con el servicio del chileno y sirve para quedar a un game del partido.

    Parejos

    Por ahora, los tenistas no se superan en este segundo set.

    Segundo set

    Landaluce parte sacando par España.

    Únete

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    Quiebre y set

    Landaluce se lleva la primera manga para España en solo 32 minutos.

    Ratifica

    Landaluce se queda con su servicio y ratifica el quiebre a Soto.

    Quiebre

    Landaluce se queda con el servicio del chileno Soto y pasa arriba.

    Iguales

    Soto mantiene su servicio y empareja la contienda.

    Primer game

    España mantiene su servicio y parte ganando.

    Inicio

    El hispano Landaluce abre el último duelo entre Chile y España.

    Los elegidos

    El chileno Matías Soto y el español Martín Landaluce serán los rivales del cuarto punto.

    Cuarto punto

    Los capitanes de Chile y España decidirán quiénes juegan el próximo partido. Los nacionales van por el punto del honor.

    Únete

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    Partido y serie

    España logra abrochar la contienda y Chile es eliminado de la Copa Davis.

    Punto para Chile

    Barrios mantiene su servicio y ahora la dupla nacional va por un break que los mantenga en el juego.

    Quiebra Chile

    Tabilo y Barrios logran su primer break en el partido y alarga la serie.

    Punto para Chile

    La dupla Tabilo-Barrios gana su primer game y pone un poco de honor en la contienda.

    A un juego

    España sólo debe ganar un game para llevarse el set, el partido, la serie y los boletos a la Final 8 de la Copa Davis.

    Otro quiebre

    Chile no encuentra la fórmula y España se encamina a un triunfo contundente.

    Ratifica

    España nuevamente logra imponer su servicio y se adelanta por tres puntos en este set.

    Doble falta y quiebre

    Chile no levanta cabeza y con dos malos servicios vuelve a sufrir un break.

    Segundo set

    Los hispanos partieron sacando y mantuvieron su servicio.

    Set para España

    En menos de media hora, los hispanos se quedaron con la primera manga.

    Buscarán el honor

    Barrios y Tabilo sirven para alargar el set y no irse en cero en esta primera manga.

    Nuevo quiebre

    La dupla española está intratable y logra su cuarto punto consecutivo.

    Ratifica

    Pese a la oposición de Chile, la dupla hispana se queda con su servicio y se pone 0-3 arriba.

    Quiebre

    España se queda con el servicio de Tabilo y se pone adelante en el partido.

    Primer punto

    España partió sacando y logra quedarse con el primer servicio.

    Inicio

    Barrios y Tabilo ya enfrentan a los hispanos en la llave del dobles de la Copa Davis.

    Obligados a ganar

    La dupla chilena debe imponerse a la española para seguir con vida en esta llave.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa DavisChileEspañaChile vs EspañaAlejandro TabiloNicolás Massú

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