Repasa la derrota de Chile en el cuarto punto ante España por la Copa Davis
El equipo capitaneado por Nicolás Massú fue eliminado del torneo internacional ante unos hispanos intratables. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Chile 0-4 España
|Tenistas/País
|Set 1
|Set 2
|Matías Soto/Chile
|2
|3
|Martín Landaluce/España
|6
|6
Hasta la próxima
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España vuelve a ganar
Landaluce se impone ante el chileno Soto y termina la serie 4-0.
Sirve para ganar
Landaluce saca para abrochar el set y el partido.
Quiebre
Landaluce se queda con el servicio del chileno y sirve para quedar a un game del partido.
Parejos
Por ahora, los tenistas no se superan en este segundo set.
Segundo set
Landaluce parte sacando par España.
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Quiebre y set
Landaluce se lleva la primera manga para España en solo 32 minutos.
Ratifica
Landaluce se queda con su servicio y ratifica el quiebre a Soto.
Quiebre
Landaluce se queda con el servicio del chileno Soto y pasa arriba.
Iguales
Soto mantiene su servicio y empareja la contienda.
Primer game
España mantiene su servicio y parte ganando.
Inicio
El hispano Landaluce abre el último duelo entre Chile y España.
Los elegidos
El chileno Matías Soto y el español Martín Landaluce serán los rivales del cuarto punto.
Cuarto punto
Los capitanes de Chile y España decidirán quiénes juegan el próximo partido. Los nacionales van por el punto del honor.
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Partido y serie
España logra abrochar la contienda y Chile es eliminado de la Copa Davis.
Punto para Chile
Barrios mantiene su servicio y ahora la dupla nacional va por un break que los mantenga en el juego.
Quiebra Chile
Tabilo y Barrios logran su primer break en el partido y alarga la serie.
Punto para Chile
La dupla Tabilo-Barrios gana su primer game y pone un poco de honor en la contienda.
A un juego
España sólo debe ganar un game para llevarse el set, el partido, la serie y los boletos a la Final 8 de la Copa Davis.
Otro quiebre
Chile no encuentra la fórmula y España se encamina a un triunfo contundente.
Ratifica
España nuevamente logra imponer su servicio y se adelanta por tres puntos en este set.
Doble falta y quiebre
Chile no levanta cabeza y con dos malos servicios vuelve a sufrir un break.
Segundo set
Los hispanos partieron sacando y mantuvieron su servicio.
Set para España
En menos de media hora, los hispanos se quedaron con la primera manga.
Buscarán el honor
Barrios y Tabilo sirven para alargar el set y no irse en cero en esta primera manga.
Nuevo quiebre
La dupla española está intratable y logra su cuarto punto consecutivo.
Ratifica
Pese a la oposición de Chile, la dupla hispana se queda con su servicio y se pone 0-3 arriba.
Quiebre
España se queda con el servicio de Tabilo y se pone adelante en el partido.
Primer punto
España partió sacando y logra quedarse con el primer servicio.
Inicio
Barrios y Tabilo ya enfrentan a los hispanos en la llave del dobles de la Copa Davis.
Obligados a ganar
La dupla chilena debe imponerse a la española para seguir con vida en esta llave.
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