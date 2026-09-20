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    Meloni anuncia límite de alumnos extranjeros por aula y prohibición del burka y niqab en escuelas de Italia

    La primera ministra adelantó que la iniciativa será presentada ante el Consejo de Ministros. También contempla exigir que padres de alumnos extranjeros con graves dificultades de integración aprendan italiano.

    Por 
    Felipe Rivera
    Meloni anuncia límite de alumnos extranjeros por aula y prohibición del burka y niqab en escuelas de Italia

    La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este domingo que su gobierno prepara una iniciativa para limitar el número de estudiantes extranjeros por aula y prohibir el uso del burka y el niqab en los establecimientos educacionales del país.

    La propuesta será presentada próximamente ante el Consejo de Ministros y “también exige que los padres de estudiantes extranjeros que enfrenten graves dificultades para integrarse al sistema escolar aprendan italiano y prohíbe burkas y niqabs en las escuelas”, explicó Meloni durante un encuentro organizado por el sector juvenil de su partido, Hermanos de Italia.

    Meloni anuncia límite de alumnos extranjeros por aula y prohibición del burka y niqab en escuelas de Italia

    Meloni no precisó cuál será el máximo de alumnos extranjeros permitido por sala, pero justificó la medida en la necesidad de facilitar el aprendizaje del idioma y la integración dentro de los establecimientos.

    “Si hay solo un niño en una clase que no entiende italiano, probablemente podrá aprender el idioma e integrarse rápidamente con la ayuda de sus compañeros y profesores. Sin embargo, si el número de niños que no entienden el idioma se vuelve grande —o incluso son mayoría—, eso ya no es integración; es abandono”, sostuvo.

    Los estudiantes que no tienen ciudadanía italiana representan un 11,6% de la matrícula escolar del país, equivalente a casi 12 de cada 100 alumnos, de acuerdo con cifras de la Fundación ISMU, organización que estudia los fenómenos migratorios y los procesos de integración.

    Prohibición del burka y el niqab

    La iniciativa también busca establecer que los estudiantes deban asistir a clases con el rostro descubierto, lo que supondría impedir el uso del burka y el niqab dentro de las escuelas.

    “Debes ir a la escuela con el rostro descubierto y en Italia nadie, en nombre de una tradición real o supuesta, puede decidir que una joven deba esconderse”, afirmó Meloni.

    En otra intervención, la primera ministra vinculó la medida con la igualdad entre hombres y mujeres y sostuvo que “la igualdad entre hombres y mujeres es innegociable”.

    Otros cambios anunciados al sistema educativo

    El paquete adelantado por la primera ministra contempla también modificaciones en la educación técnico-profesional y cambios orientados al mérito y las evaluaciones dentro del sistema escolar.

    Meloni señaló además que su gobierno elevó a 9.400 millones de euros los recursos ordinarios destinados a las universidades, cifra que, de acuerdo con los datos entregados por la propia mandataria, supondría un aumento de 25% respecto de 2019.

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    Más sobre:Giorgia MeloniItaliaEducaciónEstudiantesMundoInternacionalMigración

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