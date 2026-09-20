En Canadá destapan furia de Alexis Sánchez contra sus compañeros en medio de la nueva derrota del Montreal

Alexis Sánchez desató su furia tras sumar una nueva derrota en la MLS. Montreal cayó por 2-0 ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia sumó su quinta derrota consecutiva en el torneo. Según reveló la prensa canadiense, el Niño Maravilla se lanzó contra sus compañeros en medio del tropiezo.

El tocopillano se vio notoriamente frustrado en la derrota, con constantes gestos de desaprobación. En tanto, el periodista Maxime Truman, del medio Dans Les Coulisses, aseguró que el chileno arremetió contra algunos futbolistas de su escuadra.

Es por ello que le consultó al técnico Philippe Eullaffroy por la actitud de Sánchez: “A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. Yo estoy de acuerdo y lo pido, pero no se está dando”, respondió en conferencia de prensa.

“Después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo”, añadió.

También puntualizó en la poca capacidad de desmarque a la espalda rival: “Somos más reactivos que proactivos. Es un aspecto de nuestro juego en el que somos bastante mediocres, y no aprovechamos lo suficiente los espacios a la espalda de la defensa”, analizó

“Nuestra fortaleza reside en el esfuerzo colectivo, porque a veces carecemos de cualidades individuales; siempre se requiere un esfuerzo de equipo”, continuó.

En ese sentido, el periodista se lanzó contra el chileno por su escaso aporte en el Montreal: “Por el momento, la llegada de Alexis Sánchez a Montreal no es un buen movimiento”, aseguró.

Las críticas del DT

Eullaffroy también realizó una autocrítica y lamentó la nueva caída de su elenco: “Hay varios factores, entre ellos el hecho de que los equipos se han acostumbrado a nuestro estilo de juego. A veces somos demasiado rígidos con nuestra identidad e intentamos imponer nuestro estilo a los nuevos jugadores en lugar de adaptarnos”, aseguró.

“Aunque los partidos siguen yendo relativamente bien, necesitamos ser más eficientes; sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad en este momento”, añadió.

Eullaffroy apuntó a las falencias defensivas, una crítica recurrente en sus análisis: “Ese primer gol encajado es bastante sintomático de nuestra temporada. Nos metimos en problemas y el rival nos lo hace pagar. No tenemos un equipo que pueda permitirse jugar al 80% de intensidad; siempre tenemos que estar al 100%”, señaló.

En tanto, el capitán Samuel Piette valoró la mentalidad que tiene el plantel para revertir la compleja situación: “Dada la unidad que existe en este equipo, es impresionante: 21 puntos con ocho partidos por jugar y algunos jugadores podrían haberse rendido, pero no es el caso. Todavía hay 24 puntos en juego, y uno o dos buenos resultados son suficientes para cambiar las cosas”, aseguró.

“Cada vez que nos preparamos para jugar, ya sea en casa o fuera, sabemos que podemos ganar; ya lo hemos hecho y hemos demostrado que podemos jugar bien”, continuó.

Piette lamentó las carencias a nivel ofensivo: “Es un resultado decepcionante, y nuestro partido estuvo lejos de ser perfecto, pero hemos tenido partidos mucho peores. En ataque, nos falta contundencia, agresividad e iniciativa. Somos demasiado tímidos a la hora de cerrar los partidos”, indicó.

“Cuando no marcas, tienes que ser impecable en defensa, y fueron sus cualidades individuales las que marcaron la diferencia”, sentenció.