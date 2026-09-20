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    Política

    Canciller adelanta agenda de Kast en la ONU: seguridad, comercio y candidatura de Valparaíso para cumbre sobre océanos

    El ministro Pérez Mackenna acompañará al Presidente en Nueva York, donde Chile impulsará una iniciativa regional contra el crimen organizado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El canciller Francisco Pérez Mackenna acompañará al Presidente José Antonio Kast en su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), instancia en la que Chile desarrollará una agenda centrada en el fortalecimiento de la seguridad, la promoción del comercio internacional y la presencia del país en organismos multilaterales.

    La autoridad señaló que la delegación chilena sostendrá una serie de reuniones bilaterales de alto nivel, orientadas a “consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional”, con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades económicas y contribuir a la generación de empleos.

    “Este lunes llegaremos a Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional”, afirmó el canciller.

    En materia de seguridad, Pérez Mackenna destacó que Chile llevará a Naciones Unidas una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado. “Nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado” será uno de los principales ejes de la agenda, según detalló el ministro.

    La delegación también buscará promover a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas vinculado al Acuerdo BBNJ, tratado internacional orientado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

    “Llevamos dos iniciativas muy importantes. Nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos”, sostuvo el canciller.

    Más sobre:ONUJosé Antonio KastFrancisco Pérez MackennaPresidenteAsamblea General de Naciones Unidas

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