Asamblea General de la ONU 2026: las presencias, ausencias y puntos inéditos que marcarán la cita en Nueva York. En la imagen, Asamblea General de la ONU.

La próxima semana, líderes de distintos países se reunirán en Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar entre el 22 y el 28 de septiembre.

Está previsto que intervengan 81 jefes de Estado y 50 jefes de Gobierno, además de vicepresidentes y ministros.

Delcy Rodríguez y una visita inédita desde 2018

Una de las presencias más esperadas es la de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. De confirmarse su asistencia, será la primera visita de un jefe de Estado venezolano desde la participación de Nicolás Maduro en 2018.

Maduro, en tanto, se encuentra detenido en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de Naciones Unidas.

La eventual presencia de Rodríguez será así uno de los elementos particulares de una Asamblea que también contará con la participación de mandatarios de distintos países de América Latina.

Asamblea General de la ONU 2026: las presencias, ausencias y puntos inéditos que marcarán la cita en Nueva York. En la imagen, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. EUROPA PRESS

Lula abre el debate y Kast viajará a Nueva York

Siguiendo la tradición, el presidente de Brasil, Lula da Silva, será el primer mandatario en intervenir el martes, después del secretario general António Guterres y del presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman.

Posteriormente será el turno del presidente estadounidense Donald Trump. Lula ha adelantado que le pedirá que no intervenga en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre .

También tienen previsto viajar los presidentes José Antonio Kast, Keiko Fujimori, Daniel Noboa, Javier Milei y Rodrigo Paz. No estará el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien será reemplazado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo Abondano; ni Claudia Sheinbaum, cuya representación recaerá en el canciller Roberto Velasco Álvarez.

Asamblea General de la ONU 2026: las presencias, ausencias y puntos inéditos que marcarán la cita en Nueva York. En la imagen, José Antonio Kast y Lula da Silva.

Las ausencias de Putin y Xi Jinping

La Semana de Alto Nivel no contará con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, ni de China, Xi Jinping. Moscú estará representado por su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, mientras que la delegación china será encabezada por el vicepresidente Han Zheng.

Ambos líderes llevan más de diez años sin acudir presencialmente a esta cita.

La ausencia de Xi adquiere especial relevancia debido a que tiene previsto viajar a Washington para reunirse con Trump durante la misma semana.

Asamblea General de la ONU 2026: las presencias, ausencias y puntos inéditos que marcarán la cita en Nueva York. En la imagen, Vladimir Putin y Xi JinPing.

Ucrania reúne a líderes europeos

Una parte importante de los dirigentes europeos estará en Nueva York, donde está previsto un Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, también asistirá.

Entre quienes intervendrán ante la Asamblea se encuentran Emmanuel Macron, Andy Burnham, Péter Magyar y Pedro Sánchez.

No estarán, en cambio, el canciller alemán Friedrich Merz ni la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Asamblea General de la ONU 2026: las presencias, ausencias y puntos inéditos que marcarán la cita en Nueva York. En la imagen, Volodimir Zelenski.

Palestina participará a distancia e Irán estará presente

Oriente Medio será otro de los ejes del debate. El presidente de Palestina, Mahmud Abás, no podrá intervenir presencialmente luego de que Estados Unidos volviera a negarle el visado.

Abás participará por videoconferencia, tras un acuerdo de la Asamblea General.

En contraste, el Gobierno estadounidense autorizó el ingreso de la delegación iraní, que previsiblemente estará encabezada por Masud Pezeshkian. También intervendrán el rey Abdalá II de Jordania, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y Rashad al Alimi, en medio de la escalada regional de la guerra iniciada en febrero entre Estados Unidos e Irán.