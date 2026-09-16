SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    “Mi avión presidencial estaba en Moldavia, y por eso atacaron Moldavia”, ha dicho Zelenski.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de intentar atacar en al menos dos ocasiones el avión en el que viajaba durante las últimas dos semanas, en ambas ocasiones cuando sobrevolaba Moldavia, días después de que el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, denunciara uno de estos incidentes.

    Store afirmó la semana pasada que el avión de Zelenski “casi fue alcanzado” por un dron en espacio aéreo moldavo cuando se dirigía a Oslo para participar en el funeral del fallecido rey Harald V. El mandatario ucraniano ha confirmado el incidente y ha agregado que a su vuelta sufrió un incidente similar.

    “Mi avión presidencial estaba en Moldavia, y por eso atacaron Moldavia”, ha dicho Zelenski en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS. “Cuando regresamos a casa, de nuevo pasando por Chisináu, hicieron lo mismo”, ha asegurado el mandatario ucraniano.

    Las autoridades de Rusia rechazaron la semana pasada las denuncias sobre un supuesto intento de ataque con dron contra el avión de Zelenski cuando iba a despegar de Moldavia para acudir a Noruega. Moscú no se ha pronunciado por ahora sobre las afirmaciones del presidente ucraniano sobre el segundo incidente, previamente desconocido.

    Más sobre:UcraniaRusiaVolodimir Zelenski

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    El saludo de Chevesich por Fiestas Patrias en medio del proceso de remoción de jueces: “Un momento para reencontrarnos”

    El drama de los abortos espontáneos entre embarazadas detenidas por el ICE

    Alcalde Cristopher White: “Que mis vecinos vean hoy que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    2.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    3.
    Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

    Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

    4.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    5.
    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    6.
    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias
    Chile

    ¿A qué hora cierran los supermercados este jueves? Revisa el funcionamiento del comercio por las Fiestas Patrias

    El saludo de Chevesich por Fiestas Patrias en medio del proceso de remoción de jueces: “Un momento para reencontrarnos”

    Alcalde Cristopher White: “Que mis vecinos vean hoy que el Estado de Chile no se arrodilla ante el crimen organizado”

    El precio del petróleo sufre una dura caída y el barril quiebra los US$ 100 en Nueva York
    Negocios

    El precio del petróleo sufre una dura caída y el barril quiebra los US$ 100 en Nueva York

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Caso Factop: Tribunal fija audiencia de preparación de juicio oral y Fiscalía separa investigación contra Andrés Chadwick

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Rafael Jódar vuelve a encender las alarmas en España tras desvanecerse previo a la serie de Copa Davis: “No siento la pelota”
    El Deportivo

    Rafael Jódar vuelve a encender las alarmas en España tras desvanecerse previo a la serie de Copa Davis: “No siento la pelota”

    “Conmigo no”: Lionel Messi estalla contra el comisionado de la MLS tras obtener el título de la Campeones Cup

    Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”
    Tecnología

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones
    Mundo

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    El drama de los abortos espontáneos entre embarazadas detenidas por el ICE

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón