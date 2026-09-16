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    Subsecretario Pavez descarta “choque de agendas” entre los ministros y defiende trabajo comunicacional del Ejecutivo

    El representante del Ministerio de Interior también resaltó la postura de avanzar hacia una reducción de ministerios: "Ir avanzando hacia una fusión de ministerios también es algo importante y que vale la pena reflexionar".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    07/09/2026 - SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, MAXIMO PAVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, rechazó la idea que se ha levantado tras seis meses de gobierno respecto a una falta de coordinación en las intervenciones de los ministros sectoriales.

    El tema fue tratado por el Ejecutivo este lunes con los presidentes de los partidos del oficialismo, en una instancia en que el biministro de Interior y vocero Claudio Alvarado remarcó que las diferencias vistas las últimas semanas “no deberían repetirse de nuevo”.

    Consultado sobre esta situación en Radio13c, Pavez explicó: “Yo no puedo desconocer que han habido intervenciones públicas de los ministros y que a todos nos puede pasar que en el contexto de entrevistas amplias alguien pueda en el fondo tener una nota discordante, eso puede pasar, eso ha pasado, no podemos desconocerlo. Otra cosa es que hayan encontrones o choques de agendas u otra cosa distinta es que hayan habido diferencias que han tenido que ser arbitradas por el ministro Alvarado y el Presidente, eso no ha pasado”.

    “A mí me parece bien que el ministro del Interior con los partidos políticos, que ese es uno de los principales roles de la articulación política, pueda evidenciar los esfuerzos que estamos haciendo para poder ordenar las comunicaciones y la coordinación al interior del gabinete, pero yo puedo afirmar, y creo que los auditores van a estar de acuerdo conmigo, que cuando han habido algunas circunstancias que puedan inducir algún error, se han corregido rápidamente a través del ministro respectivo”, detalló durante la entrevista.

    msm

    El subsecretario también defendió las intervenciones que ha sostenido tras la reorganización que sufrió el ministerio de Interior luego de la salida de la vocera Mara Sedini y que Alvarado asumiera aquella responsabilidad.

    “Lo importante es la comunicación del gobierno. Y nosotros creemos que el trabajo se ha hecho bien, se ha hecho de manera consistente. Y creemos que este anhelo o esta discusión respecto si necesita aún una persona con rango de ministro a cargo de las comunicaciones, es una discusión perfectamente válida, perfectamente discutible. Pero el presidente tomó una decisión, dar la señal al país de que menos ministros e ir avanzando hacia una fusión de ministerios también es algo importante y que vale la pena reflexionar”, señaló al respecto.

    Polémica por reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Pavez también abordó el conflicto generado con el mundo municipal luego que el Ejecutivo ingresara a Contraloría el reglamento para la Ley de Seguridad Municipal, texto que incluye un artículo que fue visto por los alcaldes como una nueva causal para llevar a la cesación de sus cargos.

    En línea con lo explicado por Alvarado y el ministro de Seguridad Martín Arrau durante un punto de prensa el martes, remarcó que es común que cuando ingresa un reglamento al ente fiscalizador existan estas conversaciones.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    No funciona que el Presidente envíe un reglamento a la Contraloría y después el Presidente, digamos, se siente a esperarse en la Contraloría, le sube el dedito, le baja el dedito. Siempre hay una conversación. En ese contexto se ha generado una polémica respecto de la interpretación o el alcance que tiene el reglamento de Seguridad Municipal, uno de los reglamentos de la Ley de Seguridad Municipal, respecto a si traería o aparejaría una causal de destitución que no está en la ley. Y eso yo quiero descartarlo tajantemente”, enfatizó.

    Si hay, en el contexto del texto que se ha enviado a la Contraloría, alguna duda, siempre hay un espacio para corregirlo. Y eso no significa, necesariamente, o reconocer un error, o asumir una derrota política, o ceder a una presión. Eso es normal”, añadió el subsecretario.

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