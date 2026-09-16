“Es un error grave de parte del gobierno”: alcaldesa Delfino critica nuevo reglamento de Seguridad Municipal

Santiago, 6 de noviembre 2024 El candidato a gobernador de Santiago, presenta a su equipo de campaa para la segunda vuelta de gobernadores regionales, Javier Salvo/Aton Chile

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Karina Delfino, abordó esta jornada el ingreso a Contraloría por parte del Ejecutivo del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, el cual, entre otras cosas, fija por decreto una nueva causal para destituir a alcaldes.

Consultada al respecto por Radio Universidad de Chile, la autoridad municipal sostuvo que a su parecer “era innecesario” haber puesto en el reglamento una causal de destitución, ya que el sentido de la Ley de Seguridad Municipal “es poder fortalecer nuestras atribuciones, reconocer el rol de los inspectores de seguridad en materia de seguridad municipal, y reconocer el rol de los municipios en materia de seguridad pública”.

Y en ese sentido, sostuvo Delfino, incoporar en ese reglamento la causal de destitución de los alcaldes lo que finalmente genera el Ejecutivo “es un quiebre entre ellos y nosotros”.

“Creo que la verdad es un error grave por parte del gobierno”, sentenció.

Y continuó: “No tiene ningún sentido porque además la causal de destitución está contemplada en la ley orgánica, entonces además a nuestro juicio consideramos que es ilegal e incluso podría ser inconstitucional (..) creo que el gobierno en vez de enfocarse en lo importante, que es cómo se soluciona el problema de la seguridad para nuestros vecinos y vecinas, se enfrasca en una discusión y en una diferencia con los alcaldes y alcaldesas”.

Asimismo, Delfino también cuestionó que no se los incluyera en la discusión para que el reglamento también esté acorde a lo que ocurre en la realidad, considerando que existieron las instancias para que los integraran.

“No entiendo por qué (el gobierno) no lo conversó con los alcaldes, porque además nosotros tuvimos un par de reuniones en la cual el subsecretario a nosotros nos comentó cuál iban a ser los términos del reglamento, y cuando se incorpora el reglamento lo hacen sin conversar con nosotros”, señaló.

Tienen asociaciones de municipalidades “que son representativas”, añadió, “entonces perfectamente se podría haber conversado con alcaldes y alcaldesas de distinto color político”.

De hecho, indicó, “las primeras críticas a propósito de esto surgen de alcaldes del sector de la derecha. Entonces la verdad creo que es un error, creo que no tiene sentido y creo que en esto el gobierno fue torpe, porque al final debiera tener a los alcaldes y alcaldesas como aliados en el territorio , porque además la Ley de Seguridad Municipal lo que reconoce es nuestro rol y lo que norma son nuestras acciones, pero siempre es una función colaborativa de las policías”.

“Todos los alcaldes y alcaldesas, indistintamente su color político, están en contra de esta normativa (...) de hecho, salió el alcalde Desbordes, el alcalde Alessandri de Lo Barnechea, diciendo expresamente que estaban en contra de la normativa, pero además solicitando el retiro del reglamento”, añadió.

El gobierno, recordó, “se demoró desde marzo a la fecha en ingresar el reglamento”.

“Creo que no resta nada sentarse a conversar con los alcaldes, mejorar esta iniciativa e incorporar un reglamento en el fondo que estemos todos de acuerdo. Pero no, lo que decide el gobierno es pelearse con los alcaldes, decir que no lo va a retirar y en el fondo seguir una discusión que creo que a las personas además no les hace sentido”.

Consultada sobre los siguientes pasos, la vicepresidenta de la ACHM indicó que esta mañana tienen una reunión con el subsecretario de la Subsecretaría Prevención del Delito en donde van a plantear “todas estas diferencias”.

“Y bueno, queda obviamente la tramitación propiamente tal de la Contraloría General de la República. Si esto continúa así, evidentemente que van a haber algunas acciones legales que nosotros también vamos a activar y a realizar como alcaldes y alcaldesas. Esto es una materia en la cual estamos todos pensando igual, independiente de nuestra distinción política, porque creemos que saca del foco, que no tiene sentido, que es ilegal, y que además es materia de una discusión legislativa más profunda”, señaló.