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    ChileDay en Londres: ministro Quiroz se apoya en McCloskey para que la inversión vuelva a crecer 8%

    "Durante 2000-2013, la inversión creció 8,6% al año. Entre 2014 y 2025, solo 1,7%. Esa es la cifra, recuérdenla. Necesitamos llegar al umbral del 8%", sostuvo el jefe de la billetera fiscal.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz en el ChileDay en Londres Mar Mendez Photography

    Continúa el periplo en Europa de las autoridades políticas y económicas del país, en el marco del ChileDay que este año tuvo como escenario principal Madrid y Londres. Y es en la capital de Inglaterra donde este miércoles tiene cita el equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien según sus propias palabras quiere que Chile vuelva a ser atractivo para la inversión extranjera.

    El secretario de Estado abrió su presentación de manera distendida, advirtiendo que fue la misma que ya presentó en la capital española, ante los inversionistas hispanos.

    “Veo muchas caras que ya vi en España, en Madrid. Eso me hace preguntarme si están aquí de nuevo para profundizar en lo que ya dije o solo para comprobar qué tan mala es mi pronunciación en inglés”, sostuvo el jefe de la billetera fiscal, generando risas en la audiencia.

    Ya más en serio, Quiroz hizo un breve repaso sobre la actual situación de la economía chilena, la que, como es sabido, atraviesa un largo periodo de estancamiento. Y ante los inversionistas británicos, el secretario de Estado reafirmó la meta del gobierno de José Antonio Kast de terminar el periodo con una expansión de 4%.

    “Crecimos 4,5% entre 2000 y 2013. Eso bajó a 2% entre 2014 y 2025. No es suficiente, está lejos de ser suficiente. Este no es el país que queremos ser. No es el país que entrega progreso y prosperidad a todos. Por eso queremos volver al 4%. Ese es el propósito, y estamos aquí para hacer esa transformación”, sostuvo.

    La inversión

    Y fue en ese contexto cuando el jefe de Teatinos 120 resaltó la importancia que tiene para su gestión apuntalar los niveles de inversión para retomar las tasas de crecimiento que tuvo Chile en el pasado.

    “Necesitamos aumentar la inversión. Durante 2000-2013, la inversión creció 8,6% al año. Entre 2014 y 2025, solo 1,7%. Esa es la cifra, recuérdenla. Necesitamos llegar al umbral del 8%. Si fuera fácil, alguien más lo habría hecho antes. No es fácil, y les mostraremos lo que estamos haciendo hoy para volver a alcanzar ese número”, afirmó Quiroz.

    “¿Cómo hacerlo?”, se preguntó el ministro de Hacienda: “Tenemos que volver a los fundamentos, a lo que hace crecer a los países, y mirar la historia económica”.

    En este punto, el jefe del equipo económico del gabinete citó las ideas de la economista e historiadora económica estadounidense, Deirdre McCloskey, para explicar cómo debería crecer Chile. Y tomando sus ideas, dijo que eso se consigue con tres principios básicos: libertad, rentabilidad y dignidad.

    Luego de eso, Quiroz abordó el tema de la sostenibilidad fiscal, que ha sido foco de intenso debate y de disputas con la administración de Gabriel Boric por el aumento de ka deuda pública y la compleja situación de las arcas fiscales.

    “Si hay que tener mejores retornos, hay que tener impuestos más bajos. Y si hay que tener impuestos más bajos, hay que ser muy cuidadosos con la sostenibilidad fiscal”, dijo el ministro ante los inversionistas británicos.

    “Lamentablemente, hace 20 años teníamos equilibrio fiscal, pero en los últimos 15 años hemos ido perdiendo el rumbo. Si tomas una foto, todavía tenemos muy buenos números, pero si ves la película, la película no se ve bien. La deuda sobre el PIB ha ido aumentando, y queremos detener eso, y tenemos que hacerlo”, sostuvo Quiroz.

    Más sobre:ChileDayJorge QuirozLondresInversión

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