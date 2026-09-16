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    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    El presidente ejecutivo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, se reunió con el Presidente de Chile, José Antonio Kast, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta que contempla el apoyo a la reforma del mercado de capitales, la creación de empleos, el financiamiento de vivienda y proyectos estratégicos en agua, seguridad e innovación.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El Presidente José Antonio Kast se reunió con el presidente ejecutivo de CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados.

    El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pondrá a disposición de Chile US$6.000 millones en financiamiento durante los próximos cuatro años, con el objetivo de acompañar las prioridades del Gobierno e impulsar la inversión privada para aumentar la productividad y el empleo.

    El anuncio se realizó tras una reunión entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el Presidente de Chile, José Antonio Kast, como parte de la visita de Díaz-Granados al país. “Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país”, afirmó Sergio Díaz-Granados.

    La agenda contempla el apoyo de CAF en cuatro áreas prioritarias: vivienda y empleo, infraestructura, agua y seguridad.

    En materia de vivienda y empleo, se detalló que CAF acompañará la Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, con el objetivo de favorecer una mayor inversión, dinamizar la economía y contribuir a la generación de empleos de calidad. “CAF busca convertirse en socio financiero y técnico de BancoEstado en este proceso, que apunta a reactivar el mercado de capitales, ampliar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas”, señaló la entidad.

    msm

    En infraestructura, en tanto, se acompañará la ejecución de importantes obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario, con el apoyo a Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), el sector transporte, a través del Metro de Santiago y el sector logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

    En temas de agua, se continuará impulsando la agenda hídrica de Chile, con énfasis en reducir las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en las zonas rurales.

    Y finalmente en seguridad, se apoyará un enfoque integral de fortalecimiento de pasos fronterizos en la Macrozona Norte, orientado a fortalecer la seguridad y la gestión aduanera, mejorar la infraestructura logística, facilitar el comercio y profundizar la integración regional.

    La visita de Díaz-Granados se realiza en el marco del Foro Internacional “Digitalizar para Transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, organizado por CAF con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    Más sobre:CFAJosé Antonio Kast

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