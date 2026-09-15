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    Adolescente de 15 años es detenida por presunto intento de asfixiar a su hijo de cinco meses en Valparaíso

    El lactante permanece en riesgo vital tras ser trasladado al Hospital Carlos Van Buren con una bolsa plástica en la boca. La Fiscalía espera diligencias de la BH para esclarecer las circunstancias del hecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Una madre adolescente de 15 años permanecerá detenida luego de que este martes se ampliara su detención, tras ser sindicada como autora del presunto delito de parricidio frustrado contra su hijo de cinco meses, a quien habría intentado asfixiar en la comuna de Valparaíso.

    Los hechos habrían ocurrido este lunes al interior de un hogar para menores donde la adolescente reside con su bebé, desde donde el lactante fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Buren tras presentar signos de asfixia. En el recinto médico se constató que llegó con complicaciones en las vías respiratorias y con una bolsa plástica al interior de su boca, por lo que debió recibir maniobras de reanimación.

    Pese a que logró ser estabilizado, el bebé quedó internado en riesgo vital.

    Cuando el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho, descartó inicialmente la versión entregada por la madre, quien sostuvo que la guagua había ingerido el elemento plástico durante un descuido mientras jugaba con él. Tras ello, se ordenó la detención de la adolescente.

    Durante este martes, la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) solicitó ampliar la detención hasta este jueves, debido a la existencia de peritajes pendientes.

    La fiscal Javiera Torres detalló que “el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención hasta este jueves 17, ya que se encuentran pendientes las diligencias encomendadas a la Brigada de Homicidios de Valparaíso, que tienen por objeto esclarecer las circunstancias de estos hechos, y en particular, cómo quedó al alcance de este bebé una bolsa con la cual se asfixió finalmente”.

    La persecutora confirmó que “el bebé se encuentra en riesgo vital y, por lo tanto, estas diligencias son esenciales para establecer la calificación jurídica de estos hechos y realizar la imputación de cargos para este próximo jueves”.

    Desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia emitieron una declaración en la que sostuvieron que “se produjo un hecho gravísimo que comprometió la salud e integridad física de un lactante de cinco meses de vida”.

    Más sobre:NacionalParricidioValparaísoPDIadolescente

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