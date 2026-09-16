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    Alberto Escobar, secretario ejecutivo de Conaset: “Esperamos bajar la cifra de siniestralidad con resultado de muerte este año”

    En el programa de streaming de La Tercera, la máxima autoridad de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito detalló las medidas de fiscalización que se realizarán en el marco de las Fiestas Patrias, cuando los accidentes mortales aumentan. El año pasado fallecieron 24 personas durante los días de celebración.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    14-09-2026. Alberto Escobar, secretario ejecutivo de Conaset. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    “El autocuidado no es una política pública, te corresponde a ti de manera personal”, remarcó el secretario ejecutivo de Conaset, Alberto Escobar, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

    En conversación con el conductor Rodrigo Álvarez, la autoridad sostuvo que, más allá de la “fiscalización estratégica”, durante las Fiestas Patrias cada conductor es responsable de su actuar.

    Así, detalló las principales causas de decesos en accidentes viales en estas fechas, advirtió que seis de cada diez conductores manejan a alta velocidad -que es el principal motivo de muerte- y que “los chilenos tienen bajísimos conocimientos relevantes de las leyes del tránsito”.

    ¿Cuánto sirven las campañas para el cuidado en las Fiestas Patrias?

    El margen de contribución de una campaña es del 20%. El grueso del ajuste de conducta es fundamentalmente por la fiscalización. El otro 20% es por la generación de hábitos a la temprana edad.

    ¿Han cambiado las campañas?

    Sin duda, hemos estado revisando la experiencia internacional. Las campañas gore, las que son muy crudas, donde se muestra sangre, está demostrado que tienen un efecto único inicial y que después desaparece porque los seres humanos no toleramos la angustia, que es lo que producen estos comerciales tan crudos. Entonces quisimos hacer una campaña más empática, más ‘buena onda’. Fuimos a Tomé, incorporamos al alcalde e hicimos un juego de palabras: “Tomé y no manejé”, “Tomé buenas decisiones”. Es un poco el espíritu de la campaña. Vamos a tener mucha fiscalización a nivel de carreteras y caminos secundarios. (...) Queremos abrir el espectro de que el conductor tome buenas decisiones. Son cosas simples, como mantener la velocidad prudente y razonable o proteger a los menores. En estas fechas generalmente se sacrifica la seguridad vial de los niños sacando la silla de seguridad, dándole espacio a un adulto más en el auto y llevando al niño en los brazos o en el regazo. Eso es una conducta tremendamente temeraria. En Chile mueren 20 niños por año porque no llevaban su sistema de retención infantil. (...) La diferencia entre la vida y la muerte es la silla de seguridad, los niños son muy vulnerables.

    ¿Es dura la legislación vigente?

    Chile tiene una legislación bastante robusta a nivel OCDE. Estamos en un buen pie en la obtención de licencia, la tasa de rechazo es del 50%, pero la legislación también se tiene que hacer cargo de elementos más disruptivos, como los scooters. Por ejemplo, se tiende a creer que el consumo de alcohol es lo más recurrente (como causa de siniestros) en las Fiestas Patrias, pero no lo es. Es el exceso de velocidad.

    ¿Cuáles son las principales causas de muertes durante las Fiestas Patrias por imprudencias viales?

    Primero, exceso de velocidad. Segundo, imprudencia del peatón. Tercero, distracciones (al volante), como la utilización del teléfono inteligente y en cuarto lugar está el consumo de alcohol. Pero si tú combinas todo esto, es tremendo. La velocidad es la que mata. (...) Por ejemplo, en los atropellos a más de 70 kilómetros por hora, el 100% es mortal. Nuestras ciudades son muy rápidas, la velocidad promedio de Santiago o de cualquier ciudad capital es de 70 kilómetros por hora. Seis de cada diez conductores reconocen que transitan a esa velocidad. Por eso nos explicamos la alta tasa de siniestralidad asociada a los atropellos.

    ¿Hay que endurecer la ley?

    Los últimos eventos de personas famosas que han sido sorprendidas en la costanera norte a velocidades temerarias (ha permitido) a la gente conocer esa ley (la que sanciona la conducción temeraria), que es una legislación que viene del 2022. La ley se da por sabida apenas es publicada. Eso es un delito, no una infracción. Hay penas de suspensión (de licencias) o de cárcel si son reincidentes.

    ¿La gente tiene conocimiento de que, según una ley vigente hace cuatro años, puede terminar en la cárcel por manejar a exceso de velocidad?

    Creo que no. Es muy importante que la gente entienda que el exceso de velocidad es el motivo de siniestralidad con resultado de muerte más importante. Por ejemplo, en las rutas interprovinciales o entre ciudades, los siniestros son menos, pero la mortalidad es mayor porque se va a mayor velocidad. (...) Muchos de los centros de celebración y fondas, saliendo de Santiago, están a la orilla de la carretera, lo que es un peligro. En las zonas rurales la gente relaja la conducta pensando que hay menos fiscalización y (porque) hay menos señaléticas. Lo que la gente jamás piensa es que están más lejos de los centros asistenciales de alta complejidad, que podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo que estamos reforzando? Va a haber mucha fiscalización estratégica -en los lugares donde sabemos que se consume alcohol y se llega en vehículo- en las zonas rurales, caminos secundarios y evidentemente en las carreteras.

    ¿Cuántos vehículos se espera que salgan de Santiago durante el 18?

    Cuatrocientos mil vehículos. (...) El 18 es muy importante para todos, por eso es muy importante empatizar. No (es) ponerse pesado. El conductor cuida a toda la gente que va en el auto y particularmente a los niños. Un niño no puede decir ‘papá, hay exceso de velocidad y tomaste alcohol, me bajo’. El niño está a merced del padre. (...) Los chilenos tienen bajísimos conocimientos relevantes de las leyes del tránsito.

    ¿Desde Conaset qué es lo que más les preocupa durante las Fiestas Patrias?

    Estamos buscando una combinación de una fiscalización efectiva y una toma de conciencia, el autocuidado no es una política pública, te corresponde a ti de manera personal. Lo que nosotros esperamos es bajar la cifra de siniestralidad con resultado de muerte este año. El año pasado fallecieron 24 personas. (...) Esperamos quebrar la tendencia.

    Más sobre:Desde la RedacciónConasetTránsitoSiniestrosFiestas Patrias

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