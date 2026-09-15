Fiesta Patrias: gobierno proyecta que este jueves saldrán más de 400 mil vehículos de la Región Metropolitana

El MOP dio a conocer el plan de contingencia para las Fiestas Patrias. Foto Ruta 68 peaje Lo Prado.

Si bien algunas familias y estudiantes ya abandonaron la capital aprovechando las vacaciones de Fiestas Patrias, la mayor parte del flujo vehicular se verá durante los próximos días.

Ante esto, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el Aeropuerto de Santiago, Metro y EFE dieron a conocer diferentes medidas en relación a la masiva salida vehicular.

Por ejemplo, con el objetivo de agilizar los viajes, se dispondrá el peaje a luca ($ 1.000) para vehículos livianos en horarios definidos y rebajas o restricciones para camiones en rutas principales como la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur y la Ruta 68.

A su vez, Carabineros estará desplegado a nivel nacional mediante el servicio Ruta Segura, reforzando la prevención y seguridad en las principales rutas.

Martín Mackenna, ministro (s) de Transportes, en primer término, se refirió al transporte aéreo, señalando que “llevamos más de 18.600.000 pasajeros a agosto de este año y para esta semana de Fiestas Patrias, considerando entre el 11 y el 20 de septiembre, esperamos tener más de 600.000 pasajeros en el aeropuerto. Por otro lado, tenemos más de un millón de personas saliendo también en buses desde la capital”.

Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Con respecto al tráfico aeroportuario y los destinos proyectados, a nivel nacional, la lista la lidera Calama, con 45.164 pasajeros; luego Antofagasta, con 40.233; después Puerto Montt, con 28.121; a continuación Iquique, con 24.210, y finalmente Concepción, con 23.748.

En el plano internacional, los destinos predilectos para los chilenos son Buenos Aires, con 32.995 pasajeros; Lima, con 27.462; Sao Paulo, con 26.476; Río de Janeiro, con 17.625, y Bogotá, con 13.688.

El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, llegó hasta el peaje Lo Prado en la Ruta 68 para presentar las medidas que se implementarán en las rutas con motivo de Fiestas Patrias.

“Estamos reforzando el plan de contingencia en las carreteras, debido al alto flujo vehicular que ya se ha visto desde el viernes pasado y que se prolongará hasta el próximo domingo 20. Durante el fin de semana previo a Fiestas Patrias salieron de Santiago más de 300 mil vehículos y se espera que a partir del próximo jueves 17 lo hagan otros 407 mil”.

Imagen referencial.

Por su parte, el subprefecto de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, teniente coronel de Carabineros Néstor Vega, señaló que estarán desplegados en las cinco carreteras que conectan la Región Metropolitana y también a nivel nacional.

“En la misma fecha del año pasado tuvimos 24 fallecidos en accidentes de tránsito y eso más que números, son datos sensibles, son personas que están perdiendo la vida en nuestras rutas, por lo cual llamamos a la precaución, al autocuidado y a respetar las normas del tránsito”, añadió este último.

El mismo Vega explicó que van a aumentar la cantidad de personal que va a estar fiscalizando, específicamente la conducción con velocidad y temeraria. “También vamos a practicar exámenes de alcohol y droga, para desincentivar aquellas acciones que son completamente reprochables, respecto a conductores e infractores que están generando muertes en nuestras rutas”.

En tanto, el gerente general de Ruta 68 a la Costa, José Ricardo González, dijo que “como concesionaria hemos renovado toda nuestra flota de rescate. Tenemos alrededor de 100 vehículos nuevos, grúas grandes, grúas medianas, ambulancias, patrullas y vehículos de mantenimiento”.

De acuerdo a información de la Dirección General de Concesiones del MOP, el mencionado peaje de $ 1.000 será para vehículos livianos a partir del jueves 17, de 07:00 a 13:00 horas, en la Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (peaje Angostura, en ambos sentidos); y en la Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

Ruta 68. Diego Martin

También habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes, para la salida el jueves 17 y viernes 18 (desde las 00:00 a las 07:00 horas) habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacía la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

Esta última medida involucra la restricción para el tránsito de camiones, con restricción el jueves 17, de 12:00 a 19:00 horas, en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá el viernes 18, de 09:00 a 15:00 horas, en Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos, así como el domingo 20, con motivo del retorno a la capital.

A lo expuesto anteriormente se suma lo anunciado por Red Movilidad, que señaló que reforzará su operación en los ejes de mayor demanda. Además, pondrán a disposición servicios especiales desde el Parque O’Higgins a distintas comunas del Gran Santiago.

También dispondrán de ocho servicios especiales para los asistentes de la Gran Fonda del Parque O’Higgins, con destino hacia ocho comunas de Santiago.

En el caso de EFE, el tren Alameda-Chillán tendrá un aumento de cinco servicios durante Fiestas Patrias. En cambio, los servicios Nos-Estación Central y hacia Rancagua tendrán aumento de frecuencias con intervalos de 12-15 minutos.

Metro dispondrá de más personal. Foto: Andres Perez Andres Perez

Finalmente, Metro de Santiago también anunció un refuerzo de sus operaciones con más personal, específicamente en las estaciones que confluyen con los lugares de celebraciones.