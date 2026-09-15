Fabián Ruiz se postula para quedarse con el Balón de Oro: “En cuanto a títulos, nadie ganó más que yo”

Ya comienza la recta final de este 2026, un año que estuvo marcado por la Copa del Mundo, en la que se coronó de manera impecable España tras una dominante final contra Argentina. Por lo mismo, se nominaron a jugadores de la Roja europea para quedarse con el Balón de Oro, como Rodri y Lamine Yamal. Sin embargo, en las últimas horas llamaron la atención las palabras de Fabián Ruiz, mediocampista importante en el esquema de Luis de la Fuente, quien se postuló para ganar esta distinción.

Sus declaraciones fueron en el contexto de una entrevista que concedió a L’Equipe y France Football. Ante la pregunta de si acaso hubo jugadores con una mejor temporada que la suya, su respuesta fue: “Depende. En cuanto a títulos, no”.

Luego, el futbolista de PSG extendió su respuesta: “Individualmente, algunos grandes jugadores han tenido temporadas excelentes, y su nivel es innegable. Hay muchos aspirantes. El simple hecho de estar entre los jugadores mencionados para el Balón de Oro ya es un privilegio y una enorme satisfacción”.

Foto: REUTERS/Annegret Hilse Annegret Hilse

Pero con la consulta de si su ausencia entre enero y abril por una lesión en la rodilla le podría pasar la cuenta para ganar el Balón de Oro, Ruiz se volvió a defender: “No creo que mi ausencia influya en el veredicto. Estuve de baja durante tres meses, lo que requirió muchos sacrificios. Jugué y fui importante en momentos cruciales, tanto para mi club como para mi selección nacional. Afortunadamente, mantuve la confianza del entrenador y contribuí al éxito de ambos equipos”.

“Lo más importante para mí es estar disponible para el equipo, a la vez que me esfuerzo por estar entre los mejores”, cerró.

Fabián Ruiz y los otros candidatos

Muy lejos del brillo de otras estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Jude Bellingham, Fabián Ruiz sí tiene razón en un punto: levantó los trofeos colectivos más importantes que se jugaron este año.

A pesar de la lesión en la rodilla a inicios de este año, volvió y se hizo un espacio en el mediocampo de Luis Enrique en PSG, elenco con el que conquistó su segunda Champions League consecutiva. Como si fuera poco, también ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Europa.

Pero lo mejor estaba por venir, porque casi dos meses después se coronó campeón del mundo. A pesar de que en la fase de grupos no jugó de titular en dos encuentros, para las ronda de eliminación directa del torneo le ganó el puesto a nombres como Pedri o Mikel Merino y se transformó en un elemento importante en el mediocampo. Jugó ocho partidos en Norteamérica 2026 y anotó un gol, que fue la apertura de la cuenta en el triunfo sobre Bélgica, por los cuartos de final del certamen.

Sin embargo, a pesar de estos registros, su nombre competirá en una lista llena de estrellas, la que encabezan los mencionados Mbappé, Rodri y Yamal. También están otras figuras como Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Harry Kane y Erling Haaland