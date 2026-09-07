Pesar en el periodismo chileno: fallece Alejandro Machuca, histórico rostro de Zoom Deportivo

Durante la tarde de este domingo se conoció del sensible fallecimiento de Alejandro Machuca, periodista y uno de los rostros emblema de Zoom Deportivo, histórico programa de Televisión Nacional de Chile emitido los domingos por la noche, que marcó una era en la TV local respecto a la cobertura del fútbol y de todas las disciplinas deportivas.

Periodista de la Universidad Católica, se hizo conocido masivamente por sus apariciones en uno de los espacios más emblemáticos de TVN, liderado por Sergio Livingstone y Pedro Carcuro. En una época donde los medios de comunicación tradicionales acaparaban la atención, este espacio era un imperdible para los fanáticos a la hora de ver los detalles de la jornada del fútbol local y de otros deportes con presencia de chilenos.

Su trayectoria inició en 1986 como periodista de prensa en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile, el antiguo Canal 9 (que luego derivó en Teleonce y RTU; actualmente Chilevisión). Luego llegó a TVN como periodista de prensa y en el área deportiva.

Fue parte de las coberturas de las transmisiones de la señal estatal e integrante del equipo que conformó Zoom Deportivo en un verdadero clásico de la televisión local. Trabajó durante 16 años en el canal público, hasta 2001. Con posterioridad, continuó su trabajo en otros asuntos. Lo último era como consultor independiente y en Horta Producciones.

Conocida la noticia del deceso de Machuca, sus excompañeros reaccionaron. Uno de ellos es Álvaro Sanhueza, otro periodista de la misma generación del área deportiva de TVN. “No creo lo que Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos... Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98. Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN”, lamentó Sanhueza, en un posteo en sus redes sociales.

La información preliminar indica que la causa del deceso es un coma diabético. El cuerpo de Alejandro Machuca será velado en la capilla número 1 del Cementerio Católico.