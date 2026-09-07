Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

Bomberos combatían la noche de este domingo un incendio que afectaba a una vivienda ubicada en el cerro Cordillera, Valparaíso. Foto: ATON.

La noche de este domingo, el cuerpo de Bomberos de Valparaíso alertó sobre un incendio que afecta a una vivienda ubicada en el cerro Cordillera de la capital regional.

“Hemos despachado seis carros al incendio declarado que afecta al menos a una vivienda en cerro Cordillera”, informó inicialmente el organismo en redes sociales.

Al lugar del siniestro -una casona de tres pisos situada en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda de dicho cerro- fueron despachadas en un primer momento seis compañías para combatir las llamas.

Poco después, se sumaron otras dos unidades, un vehículo de apoyo logístico y aljibes municipales al combate del incendio que comenzó minutos antes de las 20.00 horas de este domingo, para evitar su propagación a los inmuebles aledaños.

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