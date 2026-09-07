SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso

    Al lugar del siniestro, ubicado en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda, fueron despachadas hasta el momento ocho compañías para combatir las llamas y evitar su propagación.

    Por 
    Lya Rosen
    Bomberos combatían la noche de este domingo un incendio que afectaba a una vivienda ubicada en el cerro Cordillera, Valparaíso. Foto: ATON.

    La noche de este domingo, el cuerpo de Bomberos de Valparaíso alertó sobre un incendio que afecta a una vivienda ubicada en el cerro Cordillera de la capital regional.

    “Hemos despachado seis carros al incendio declarado que afecta al menos a una vivienda en cerro Cordillera”, informó inicialmente el organismo en redes sociales.

    Al lugar del siniestro -una casona de tres pisos situada en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda de dicho cerro- fueron despachadas en un primer momento seis compañías para combatir las llamas.

    Poco después, se sumaron otras dos unidades, un vehículo de apoyo logístico y aljibes municipales al combate del incendio que comenzó minutos antes de las 20.00 horas de este domingo, para evitar su propagación a los inmuebles aledaños.

    Noticia en desarrollo.

    Más sobre:ValparaísoIncendioCerro CordilleraCasaCompañíasNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Identifican a menor de 12 años como autor de ataques con bombas molotov contra Bomberos y Carabineros en Huechuraba

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Squella por reincorporación de Duco al gobierno: “Dejar ir toda esa información, toda esa experiencia era un tremendo error”

    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Arturo Barrios, secretario general (s) del PS y el adiós a Camilo Escalona: “Fue una despedida de Estado y transversal”

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    3.
    Las dudas que rondan al supuesto confesor del crimen de Mariana Sepúlveda

    Las dudas que rondan al supuesto confesor del crimen de Mariana Sepúlveda

    4.
    Gobierno retrocede en freno a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    Gobierno retrocede en freno a los SLEP, pero indicaciones oficialistas abren la puerta a una pausa indefinida

    5.
    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    Municipalidad de Peñalolén clausura medialuna y alcalde Concha afirma que “se acabó el rodeo” en la comuna

    6.
    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Científicos desarrollan un tratamiento que podría ayudar al cerebro a regenerarse después de un ACV

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Paulina Vodanovic acusa “irresponsabilidad” en manejo de Cancillería ante Argentina y respalda interpelación a Pérez Mackenna
    Chile

    Paulina Vodanovic acusa “irresponsabilidad” en manejo de Cancillería ante Argentina y respalda interpelación a Pérez Mackenna

    Identifican a menor de 12 años como autor de ataques con bombas molotov contra Bomberos y Carabineros en Huechuraba

    Squella por reincorporación de Duco al gobierno: “Dejar ir toda esa información, toda esa experiencia era un tremendo error”

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío
    Negocios

    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Gremio automotriz dice que el “bencinazo” aceleró la venta de autos de bajas emisiones, pero ve difícil la meta de 2030

    Reforma al mercado de capitales incluirá fomento al ahorro en APV y gobierno ingresaría el proyecto este miércoles

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol
    El Deportivo

    Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos
    Tecnología

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas
    Mundo

    Argentina llevará a la justicia a cinco petroleras por operaciones en las Malvinas

    “Un terrible punto muerto”: Jefe del Pentágono durante gobierno de Obama advierte que la guerra de Irán podría prolongarse otros seis meses

    Ministro israelí Ben Gvir pide reconocer las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancionar a Reino Unido

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?