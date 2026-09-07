Incendio afecta a vivienda en el cerro Cordillera de Valparaíso
Al lugar del siniestro, ubicado en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda, fueron despachadas hasta el momento ocho compañías para combatir las llamas y evitar su propagación.
La noche de este domingo, el cuerpo de Bomberos de Valparaíso alertó sobre un incendio que afecta a una vivienda ubicada en el cerro Cordillera de la capital regional.
“Hemos despachado seis carros al incendio declarado que afecta al menos a una vivienda en cerro Cordillera”, informó inicialmente el organismo en redes sociales.
Al lugar del siniestro -una casona de tres pisos situada en la intersección de las calles Villagrán y Espronceda de dicho cerro- fueron despachadas en un primer momento seis compañías para combatir las llamas.
Poco después, se sumaron otras dos unidades, un vehículo de apoyo logístico y aljibes municipales al combate del incendio que comenzó minutos antes de las 20.00 horas de este domingo, para evitar su propagación a los inmuebles aledaños.
Noticia en desarrollo.
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