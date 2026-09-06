Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

Avión Amazon sobrepasa la pista de aterrizaje y se estrella en el Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión con cargamento de Amazon se estrelló en Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), en Florida. Medios internacionales reportan que el accidente dejó cinco muertos e impactó varios vehículos a su paso.

El vuelo, que venía desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, sobrepasó la pista de aterrizaje. De acuerdo con CNN, hasta el momento se registran cinco fallecimientos.

Según reportó la Autoridad Federal de Aviación (FAA) estadounidense, los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas (con hora local), y la aeronave accidentada sería un Boeing 767.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026

Por su parte, el secretario de transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que se trata de un avión de carga de Amazon.

Por su parte, el aeropuerto afectado afirmó que la aeronave quedó inhabilitada en el lado noreste de sus inmediaciones. “Todas las pistas y calles de rodajes del MIA están actualmente cerradas, y una suspensión total de operaciones en tierra está en efecto. Los pasajeros con vuelos agendados para hoy deben chequear directamente con su aerolínea para obtener actualizaciones antes de salir al aeropuerto”, indicaron.

Los equipos de rescate bomberil Miami-Dade afirmaron que sobre 60 de sus unidades se encuentran en el sitio del suceso, donde el avión “golpeó múltiples vehículos”.