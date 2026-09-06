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    Avión Amazon sobrepasa pista de aterrizaje y se estrella en aeropuerto de Miami: reportan cinco muertos

    60 unidades de equipos bomberiles concurrieron al ala noreste del MIA para trabajar en la extinción de las llamas tras el accidente aéreo.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Avión Amazon sobrepasa la pista de aterrizaje y se estrella en el Aeropuerto Internacional de Miami

    Un avión con cargamento de Amazon se estrelló en Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), en Florida. Medios internacionales reportan que el accidente dejó cinco muertos e impactó varios vehículos a su paso.

    El vuelo, que venía desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, de Puerto Rico, sobrepasó la pista de aterrizaje. De acuerdo con CNN, hasta el momento se registran cinco fallecimientos.

    Según reportó la Autoridad Federal de Aviación (FAA) estadounidense, los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas (con hora local), y la aeronave accidentada sería un Boeing 767.

    Por su parte, el secretario de transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que se trata de un avión de carga de Amazon.

    Por su parte, el aeropuerto afectado afirmó que la aeronave quedó inhabilitada en el lado noreste de sus inmediaciones. “Todas las pistas y calles de rodajes del MIA están actualmente cerradas, y una suspensión total de operaciones en tierra está en efecto. Los pasajeros con vuelos agendados para hoy deben chequear directamente con su aerolínea para obtener actualizaciones antes de salir al aeropuerto”, indicaron.

    Los equipos de rescate bomberil Miami-Dade afirmaron que sobre 60 de sus unidades se encuentran en el sitio del suceso, donde el avión “golpeó múltiples vehículos”.

    Asimismo, señalaron que encontraron al Boeing 767 “prendido en llamas como resultado del choque, con fuerte fuego y humo visible. Bomberos están trabajando en la extinción del incendio y en la evaluación de los pacientes”.

    Lee también:

    Más sobre:Aeropuerto Internacional de MiamiEstados UnidosMiamiAmazonAccidente aéreo

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