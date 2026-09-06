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    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    La zona comenzará desde la línea del bloqueo de la Armada de Estados Unidos y se extenderá hacia distintas áreas del Golfo, indicó el máximo representante de seguridad iraní a medios estatales iraníes.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    El Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, señaló que Teherán anunciará una nueva zona restringida fuera del estrecho de Ormuz durante los próximos días, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el control de la navegación y el comercio de petróleo.

    La zona comenzará desde la línea del bloqueo de la Armada de Estados Unidos y se extenderá hacia distintas áreas del Golfo, indicó Rezaei a medios estatales iraníes.

    Asimismo, el máximo responsable de seguridad del país advirtió que cualquier embarcación que ingrese a la nueva zona será incorporada a la lista de sanciones.

    El anuncio ocurre en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán. Estados Unidos mantiene una fuerte presión económica y militar sobre Irán, que incluye sanciones y un bloqueo destinado a restringir sus exportaciones de petróleo, además de ofensivas cruzadas con misiles entre ambos países.

    Asimismo, la decisión se suma a otras medidas adoptadas por Irán para reforzar el control sobre la navegación en la zona. A comienzos de septiembre, las autoridades iraníes habían elevado a 56 el número de embarcaciones incluidas en una lista negra, a quienes acusaron de incumplir las reglas impuestas por Teherán para transitar por el Estrecho de Ormuz, según Reuters.

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