PDI incauta productos falsificados en Santiago avaluados en más de $120 millones en conjunto

La Policía de Investigaciones (PDI) logró incautar productos falsificados avaluados en más de $120 millones, tras una investigación que inició por una denuncia de los representantes de las marcas aludidas. En el procedimiento, tres personas resultaron detenidas en la Región Metropolitana.

En virtud de una orden de entrada y registro e incautación voluntaria, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Macul ingresó a tres locales en la comuna de Santiago, en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte. Esto, a raíz de una denuncia por presuntos delitos marcarios contemplados en la Ley de Propiedad Industrial.

PDI incauta productos falsificados en Santiago avaluados en más de $120 millones en conjunto

Tres individuos adultos vinculados a los antecedentes investigados fueron aprehendidos durante el operativo, todos sin antecedentes previos. Se trata de dos sujetos de nacionalidad chilena y una mujer peruana, que se encontraba de forma regular en el país.

Durante el procedimiento, los detectives incautaron diversos productos y elementos asociados a marcas conocidas y con un avalúo total de $123.926.000. Entre los artefactos encontrados figuran termos mates, vasos y etiquetas alusivos a la marca Stanley, en adición a elementos asociados a Pokémon y Disney.

PDI incauta productos falsificados en Santiago avaluados en más de $120 millones en conjunto

Desglose de las incautaciones

En el primer local, además de vasos, los funcionarios identificaron 1.352 etiquetas y 1.531 termos mates alusivos a Stanley.

En el segundo, en tanto, encontraron 43 termos y 1.005 etiquetas Stanley, además de 12 elementos alusivos a Pokémon y 248 a Disney.

Nueve termos alusivos a Disney y 41 termos asociados a Stanley fueron descubiertos por la PDI en el tercer establecimiento.

“El valor de este producto es inferior al que se vende en el mercado el producto real”, recalcó la subprefecta Mariylisi Bustos Espinoza, jefa de la Bicrim de Macul.