A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Colo Colo se traslada hasta la Región del Biobío para enfrentar a Huachipato, en el marco de la Fecha 22 de la Liga de Primera.

Los Albos llegan como líderes de la tabla y tras un triunfo por 5-1 ante Audax Italiano.

Cuándo juega Huachipato vs. Colo Colo

El partido de Huachipato contra Colo Colo es este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo

El partido de Huachipato contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma https://www.hbomax.com/cl/es.