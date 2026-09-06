A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo en TV y streaming
Los Albos visitan el Biobío por la Fecha 22 de la Liga de Primera.
Este fin de semana Colo Colo se traslada hasta la Región del Biobío para enfrentar a Huachipato, en el marco de la Fecha 22 de la Liga de Primera.
Los Albos llegan como líderes de la tabla y tras un triunfo por 5-1 ante Audax Italiano.
Cuándo juega Huachipato vs. Colo Colo
El partido de Huachipato contra Colo Colo es este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo de Concepción.
Dónde ver a Huachipato vs. Colo Colo
El partido de Huachipato contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma https://www.hbomax.com/cl/es.
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