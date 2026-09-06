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    Enviados de Trump llegan a Ucrania por primera vez desde el inicio de la guerra con Rusia

    En tanto el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Kiev está interesado en acercar el fin del conflicto y que están preparados para el diálogo.

    Por 
    Europa Press
    Jared Kushner y Steve Witkoff. Foto referencial.

    Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron este domingo a Ucrania tras un día de contactos en Moscú con las autoridades de Rusia, en el que supone su primer desplazamiento a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

    Witkoff y Kushner fueron recibidos en Kiev por Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la presidencia, y el jefe de los servicios de inteligencia, Rustem Umerov, de cara a una ronda de contactos tras los realizados en Rusia, según reportó la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

    Minutos antes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que Kiev “está interesado en acercar el fin de la guerra” con Rusia. “Nos reunimos con nuestro equipo negociador antes del encuentro con los enviados del presidente de Estados Unidos. Estamos preparados para el diálogo”, dijo.

    Encuentros en Moscú

    Por su parte, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, había indicado que la delegación estadounidense presentó el sábado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, diversas propuestas para abordar una solución al conflicto en Ucrania. “Los representantes estadounidenses se prepararon a conciencia para este viaje. sostuvo.

    Witkoff y Kushner llegaron el sábado a Moscú en un vuelo militar estadounidense para presentar una propuesta para poner fin a la guerra, tal y como adelantó Trump.

    Tras ello, está previsto que mantengan este domingo reuniones en Kiev como parte de este nuevo impulso diplomático para acabar con el conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpUcraniaRusiaSteve WitkoffJared Kushner

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