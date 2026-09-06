“De Chile...”: el incómodo error en la presentación del argentino Francisco Cerúndolo en su triunfo sobre Taylor Fritz

Francisco Cerúndolo venció a Taylor Fritz y se metió en los octavos de final del US Open. Foto: @ATPTour_ES (X).

Francisco Cerúndolo (25° del ranking ATP) vivió un curioso momento previo a su gran victoria sobre Taylor Fritz (10°). El argentino, que dio uno de los golpes de la jornada al remontar y eliminar al norteamericano, fue presentado como chileno.

El transandino se impuso por parciales de 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, en tres horas y 40 minutos de juego, y clasificó a los octavos de final del US Open por primera vez en su carrera.

Mientras hacía ingreso a la cancha del Arthur Ashe en Flushing Meadows, el transandino vivió una situación tan particular como incómoda. El pupilo de Nicolás Massú fue anunciado como si hubiese nacido en Chile.

“From Chile... Francisco Cerúndolo”, señaló el presentador del recinto.

La insólita presentación incluso sorprendió a la transmisión oficial de ESPN: “Ustedes disculpen, ustedes disculpen, pueden pasar esas cosas. Es de Argentina, es Fran Cerúndolo”, aseguró el periodista Eduardo Varela.

“El chileno juega a la noche, Ale Tabilo contra Sascha Zverev, que es el otro gran partido de la jornada”, añadió el extenista argentino Daniel Orsanic.

Gran remontada de Cerúndolo

Cerúndolo consiguió una heroica victoria ante uno de los locales y top 10. El argentino venció a Fritz y decantó el historial entre sí. Ambos llegaron al encuentro en el último Grand Slam del año antecedidos por dos enfrentamientos en el circuito, con una victoria por lado. Ahora, el sudamericano se adelantó en la estadística.

El transandino sacó adelante un complejo partido. Llegó a estar dos sets abajo y con un quiebre en contra en el tercer parcial. Sin embargo, logró remontar para sellar un épico triunfo. Se trató de su primera victoria ante un tenista top 10 en un major.

“No lo sé. Él estaba jugando mucho mejor que yo en los primeros dos sets. Muy agresivo. No me sentía cómodo en absoluto. Después de que quebré de vuelta en el tercero, empecé a meterme en el partido paso a paso. En el cuarto y quinto jugué un tenis realmente bueno que no estaba encontrando en el set anterior y en las rondas previas. Taylor es un jugador top. Jugó una final aquí y ganó muchos partidos. Sé lo difícil que es jugar contra él. Ganar aquí por primera vez en Ashe, es fantástico”, aseguró al finalizar el encuentro.

En los octavos de final del US Open, el argentino y pupilo de Massú se medirá con el belga Alexander Blockx (34°), que venció al italiano Flavio Cobolli (6°), por 6-7(4), 6-3, 6-0 y 6-3.